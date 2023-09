Pourquoi Kim Jong Un et Poutine pourraient se rencontrer au cosmodrome de Vostochny

Commentez cette histoire Commentaire

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un traverse lentement l’Extrême-Orient russe à bord de son train spécialement équipé pour rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine. pour la première fois depuis 2019. La rencontre, entre deux hommes de plus en plus isolés par l’Occident, signifie l’importance croissante de leur relation. Les ventes d’armes devraient dominer l’agenda de Poutine alors qu’il cherche à reconstituer les stocks de munitions russes, qui diminuent rapidement. Certains signes laissent également penser que la réunion pourrait discuter de la technologie spatiale, une priorité pour Kim.

Mardi, Poutine a annoncé son intention de visiter le cosmodrome de Vostotchny – le principal port spatial de Russie depuis 2016 et symbole des ambitions nationales de Moscou en matière de vols spatiaux. Citant des responsables russes anonymes, les médias japonais ont rapporté que c’était là que Poutine devait rencontrer Kim.

Voici ce qu’il faut savoir sur le port spatial et son importance en tant que cadre pour la Russie et la Corée du Nord.

Qu’est-ce que le cosmodrome de Vostochny et où se trouve-t-il ?

Situé dans la région russe de l’Amour, à l’extrême-est de la Russie, à environ 900 milles par route au nord de Vladivostok, le cosmodrome de Vostochny est entré en service en 2016 et symbolise les ambitions de Moscou en matière de technologie spatiale pionnière.

« C’est désormais la principale installation de lancement spatial de la Russie », a déclaré mardi le Dr Mark Hilborne, expert en sécurité spatiale au King’s College de Londres, dans une interview par courrier électronique. « C’est relativement nouveau et entièrement souverain. »

Officiellement proposé par Poutine en 2007, le cosmodrome visait à réduire la dépendance de la Russie à l’égard des autres pays pour son programme d’exploration spatiale. Depuis le milieu du XXe siècle, l’agence spatiale russe dépendait du cosmodrome de Baïkonour, loué au Kazakhstan, comme principal site de lancement.

Au moment de son ouverture, le cosmodrome de Vostochny a été salué comme un symbole des ambitions de la Russie d’explorer l’espace par elle-même. « Cela signifie qu’indépendamment de la volonté politique de chacun, nous pouvons lancer n’importe quel vaisseau spatial vers n’importe quelle orbite spatiale de manière indépendante », a déclaré la députée Irina Yarovaya en 2016. « Le port spatial de Vostochny est une installation de lancement spatial du 21e siècle et une nouvelle philosophie de la Russie moderne. »

Les dirigeants russes et nord-coréens devraient se rencontrer. Pourquoi, et pourquoi maintenant ?

Pourquoi Poutine aurait-il choisi de rencontrer Kim au cosmodrome de Vostochny ?

La toile de fond du cosmodrome offre à Poutine un symbole puissant des ambitions de la Russie en matière d’exploration spatiale, un domaine longtemps associé à la projection de la puissance de l’État, et – dans le cas du cosmodrome de Vostochny – de la capacité de la Russie à faire cavalier seul.

« De plus en plus, les États considèrent l’espace comme un moyen de dialoguer avec d’autres États et d’obtenir leur soutien », a déclaré Hilborne.

Poutine a peut-être également choisi le cosmodrome pour montrer son soutien au port spatial – ce qui a parfois été controversé au niveau national. Le site a été en proie à des accusations de corruption au cours de sa construction très retardée et associée à de multiples échecs de lancement.

Plus récemment, le 11 août, le vaisseau spatial Luna-25 sans équipage a décollé du cosmodrome de Vostochny pour la lune, où il était prévu d’effectuer un atterrissage historique sur le pôle sud glacé. Quelques jours plus tard, l’agence spatiale russe a annoncé que l’engin s’était écrasé sur la surface de la Lune.

Tenir maintenant une réunion de haut niveau au centre spatial « pourrait être une tentative de montrer son soutien au programme spatial russe à la lumière de cela », a déclaré Hilborne.

Quelles sont les ambitions de Kim concernant sa rencontre avec Poutine ?

Selon des responsables et des experts en sécurité américains et sud-coréens, Kim demandera probablement à Poutine une aide alimentaire et des technologies d’armement en échange de la fourniture à la Russie de munitions de conception soviétique. Mais certains indices suggèrent également que l’exploration spatiale pourrait être à l’ordre du jour de la réunion des deux hommes.

Des photographies publiées mardi par les médias d’État nord-coréens montraient Kim accompagné pendant le voyage en train par Pak Thae Song, président du comité national des sciences et technologies spatiales de Corée du Nord, que l’Associated Press a lié dans un rapport aux efforts de Pyongyang pour obtenir des satellites espions militaires – un priorité clé du régime de Kim.

Le mois dernier, la Corée du Nord a déclaré qu’elle poursuivrait ses efforts pour lancer un «lanceur spatial» – le surnom préféré de Pyongyang – en orbite après deux tentatives infructueuses. Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont condamné l’échec du dernier lancement, le considérant comme une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

Malgré les pressions probables de Pyongyang pour partager des informations technologiques sensibles dans ce domaine, il n’est peut-être pas dans l’intérêt de la Russie de céder dans ce domaine.

Dans une interview accordée au Washington Post, Jack Watling, chercheur principal en guerre terrestre au groupe de réflexion Royal United Services Institute, a déclaré que la Russie serait probablement protectrice quant au partage d’informations dans le domaine de la technologie spatiale. « Les Russes veulent maintenir les sanctions [against North Korea] ils ont donc une excuse pour ne pas fournir certaines technologies », notamment dans le domaine des satellites., il a dit.

Quand Kim Jong Un et Vladimir Poutine se sont-ils rencontrés pour la dernière fois ?

Poutine et Kim se sont rencontrés pour la dernière fois en 2019 pour un sommet dans la ville russe de Vladivostok, à l’extrême-est de la Russie. La réunion a été dominée par les efforts du dirigeant russe pour encourager Pyongyang à abandonner son arsenal nucléaire – deux mois après l’échec des négociations nucléaires entre Kim et le président Donald Trump.

Selon les médias d’État russes, Kim et Poutine ont passé près de deux heures en tête-à-tête, dépassant largement le créneau de 50 minutes prévu pour leur rencontre. Lors du banquet qui a suivi, Kim – vêtu de son habituel costume noir à col Mao – a porté un toast à Poutine et a déclaré : « J’ai eu un échange d’opinions franc et substantiel avec M. Poutine sur le développement des relations russo-coréennes et sur la situation. assurer la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne. Au cours de la réunion, ont rapporté les médias d’État nord-coréens, Kim a accusé Washington d’agir de « mauvaise foi ».

Poutine et Kim se sont engagés à poursuivre les discussions sur les questions nucléaires, mais la réunion de 2019 n’a donné aucun résultat substantiel.

Combien de temps faut-il pour aller de la Corée du Nord à la Russie avec le train de Kim ?

Comme son père et son grand-père, Kim préfère voyager à l’étranger à bord d’un train spécialement fabriqué et réputé pour sa lenteur, dont la vitesse maximale est de 55 mph. Le voyage 2019 de Pyongyang à Vladivostok, un trajet de 700 kilomètres, a duré environ 20 heures au total, pour une moyenne d’environ 35 km/h. Le trajet vers le cosmodrome de Vostochny fait environ trois fois la distance, ce qui signifie que le voyage pourrait durer plusieurs jours.

À l’intérieur du train blindé luxueux – et lent – ​​de Kim Jong Un

Heureusement pour Kim, le train est équipé d’aménagements luxueux et d’installations avancées pour l’occuper.

Des photographies publiées par les médias d’État nord-coréens montrent des intérieurs d’un blanc brillant, de longues tables pour les briefings et des voitures bordées de fauteuils en cuir rouge. Un responsable russe qui a voyagé dans le train dans le passé a raconté des caisses de vin de Bourgogne et des homards vivants, des spectacles de jeunes chanteurs et des menus proposant des plats russes, chinois, coréens, japonais et français.

La sécurité est probablement l’une des principales raisons pour lesquelles les Kim ont toujours privilégié les voyages en train. L’un des gardes du corps de Kim Jong Il a déclaré que l’ancien dirigeant nord-coréen avait juré de « ne jamais » prendre l’avion parce qu’il craignait d’être abattu. Les trains sont également plus discrets que les voyages en avion, qui peuvent être suivis à l’aide des données de suivi des vols et de la technologie radar. De nombreux voyages de Kim n’ont été révélés publiquement qu’après leur achèvement.