Kim Cattrall réfléchit à sa décision personnelle de ne pas avoir d’enfants.

Pendant le tournage de la série emblématique Sexe et ville, l’actrice a demandé si c’était le bon moment pour agrandir sa famille et essayer de tomber enceinte par elle-même.

Mais dans une nouvelle interview sur le Prix ​​féminin de fiction Podcast, Kim a révélé pourquoi elle avait finalement choisi de se concentrer sur sa carrière et de travailler sur le petit écran.

«Eh bien, la seule façon dont j’aurais pu le faire physiquement, c’était si je devenais, à ce moment-là, c’était en 1998, je devrais devenir un peu une expérience scientifique», a expliqué l’actrice. « Mon partenaire et moi devions être disponibles pour avoir des relations sexuelles à une certaine heure. Il est tout simplement impossible que j’aie pu le faire dans un état sain, émotionnel ou même physique et faire 19 heures par jour. »

Kim a poursuivi: « J’avais également 41 ans. Je pensais juste que je devais prendre une décision ici pour mon bien-être. Et j’aime travailler. Mon travail a été mon passeport pour mon indépendance et ma liberté et mon éducation. »