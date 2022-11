Pourquoi Kherson, se préparant au combat, compte tant pour la Russie et l’Ukraine

“Aujourd’hui, ils ont fait sauter les poteaux électriques, nous n’avons donc ni lumière ni eau”, a-t-il ajouté.

Alors que les médias d’État en Russie ont déclaré que les bombardements ukrainiens avaient endommagé les lignes électriques, Yaroslav Yanushevych, le chef ukrainien en exil de l’administration militaire régionale de Kherson, a blâmé les troupes russes.

Les forces russes ont également placé des mines autour des châteaux d’eau à Beryslav, a déclaré M. Yanushevych, faisant référence à une ville située à moins de 80 km de la ville de Kherson et juste au nord d’un barrage critique près des lignes de front des combats.

Les responsables ukrainiens disent que les Russes, qui ont dit aux civils d’évacuer, craignent que ceux qui restent pourraient fournir des renseignements aux forces ukrainiennes qui avancent ou saboter l’armée russe. Le gouverneur de la région nommé par le Kremlin a averti que tout civil encore présent pourrait être traité comme hostile.

Quelque 250 000 personnes vivaient dans la ville avant la guerre. Les militants ukrainiens estiment qu’il reste 30 000 à 60 000 personnes, mais il est impossible de savoir à quel point ces suppositions sont exactes.

Le mois dernier, les autorités d’occupation ont ordonné l’évacuation des civils de la rive ouest du fleuve. Ils en ont envoyé des milliers vers l’est, vers un territoire tenu plus fermement par la Russie, tout en bloquant les routes vers les zones contrôlées par l’Ukraine. Le gouvernement installé par Moscou est également parti, tout en pillant la ville, selon des habitants et des responsables ukrainiens.

Certains responsables et résidents ukrainiens affirment que l’évacuation des civils était un prétexte pour les déportations forcées. D’autres disent qu’il s’agissait de libérer de l’espace pour les troupes russes nouvellement mobilisées.

Perdre Kherson serait un coup dur pour le Kremlin.

Lorsque les forces russes ont pris d’assaut le pont Antonivsky sur le fleuve Dnipro en mars et pénétré dans la ville de Kherson, un port important et un ancien centre de construction navale, cela a marqué leur plus grand succès des premiers jours de la guerre. M. Poutine espérait utiliser la région élargie de Kherson comme tête de pont pour un trajet plus à l’ouest, vers la ville portuaire d’Odessa, mais cet effort a échoué.