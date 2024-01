Pourquoi Kevin Stefanski des Browns pourrait être prêt à abandonner le jeu et 3 noms à surveiller au poste de coordinateur offensif

CLEVELAND, Ohio — Kevin Stefanski sera probablement prêt à abandonner ses fonctions de responsable du jeu en fonction de la personne qu’il embauchera pour remplacer Alex Van Pelt en tant que coordinateur offensif.

Stefanski, qui n’a appelé à jouer que pendant une saison complète au Minnesota en 2019 avant de prendre la relève en tant qu’entraîneur-chef des Browns en 2020, s’est accroché à ce rôle lors de ses quatre premières saisons ici parce qu’il a toujours senti qu’il était la meilleure personne du staff pour le faire.

Les Browns croient également fermement que Stefanski était l’un des esprits offensifs les plus prometteurs du jeu et qu’il était le meilleur homme pour le poste.

Son ego n’a jamais été impliqué, et il n’a jamais obstinément refusé d’y renoncer alors qu’il était évident qu’il aurait dû.

Van Pelt n’avait qu’un an d’expérience en matière de jeu à son actif – avec les Bills de 2009 – lorsque Stefanski l’a embauché, ce n’était donc pas comme s’il gardait le joueur le plus expérimenté de la corvée.

Certes, Stefanski n’avait que trois matchs de plus après avoir appelé des jeux à la fin de 2018, mais c’était la bonne décision pour ses quatre premières années de travail.

Maintenant qu’il bouleverse l’équipe offensive – et qu’il cherche de nouvelles idées avec Deshaun Watson qui reprend les rênes après une opération à l’épaule – il devra peut-être renoncer à la corvée d’attirer le meilleur et le plus innovant coordinateur offensif qu’il puisse trouver.

S’il espère attirer un appelant expérimenté ou l’un des esprits les plus brillants du secteur – le prochain Bobby Slowik des Texans – l’opportunité d’appeler des jeux doit au moins être sur la table pendant le processus d’entrevue.

Le chemin vers un poste d’entraîneur-chef implique généralement de jouer, et il sera difficile de vendre un savant offensif pour un travail qui ne l’inclut pas.

Cela ne veut pas dire que cela doit se passer de cette façon. Si Stefanski, qui n’a interviewé jusqu’à présent que l’entraîneur de la ligne offensive des Seahawks, Andy Dickerson, trouve un jeune et brillant entraîneur qui n’est pas prêt à annoncer des jeux, il pourra s’acquitter de cette tâche lui-même jusqu’à ce que le nouveau venu soit à la hauteur.

Mais s’il espère attirer l’une des étoiles montantes du jeu, comme l’entraîneur des quarts-arrières des Rams et coordinateur du jeu de passes Zac Robinson, le coordinateur du jeu de passes des 49ers Klint Kubiak ou le coordinateur du jeu de passes des Raiders Scott Turner, il devra peut-être les attirer avec le tout. -carotte offensive importante.

Tous les trois pourraient être sur le radar des Browns, et la concurrence pour de tels talents est féroce cette intersaison, avec Robinson et Kubiak interviewant pour le poste vacant des Bears OC et d’autres. Robinson passe également un entretien pour le poste vacant des Saints.

Quant à Kubiak, Stefanski l’a embauché comme entraîneur des quarts au Minnesota en 2019 alors qu’il était coordonnateur offensif sous Mike Zimmer. Kubiak est le fils aîné du mentor de Stefanski, Gary Kubiak, ancien entraîneur des Broncos vainqueur du Super Bowl, ancien entraîneur-chef des Texans et coordinateur offensif de longue date.

Stefanski est proche de Klint, et les deux partagent de nombreuses philosophies de la côte ouest, issues de l’arbre de Mike Shanahan, ainsi qu’un état d’esprit de croissance pour les concepts innovants.

Les 49ers accueilleront les Packers lors de la ronde de division samedi soir à 20 h 15. Robinson est absent des séries éliminatoires et peut interviewer à tout moment.

Les Browns ont affronté les 49ers et les Rams cette saison, battant San Francisco 19-17 et perdant 36-19 contre les Rams. Kubiak, à sa première saison en tant que coordinateur du jeu de passes des 49ers, a entraîné Brock Purdy au deuxième rang des passeurs de la NFL à 113,0, avec 31 passes de touché et 11 interceptions. Il a complété 69,4 % de ses passes et a terminé cinquième avec 4 280 verges.

Robinson, à sa deuxième saison en tant qu’entraîneur/coordonnateur du jeu de passes des Rams QB, a aidé Los Angeles à atteindre un record de 10-7 et une place pour les séries éliminatoires des wild card dans ce qui devait être une année de reconstruction. Si Robinson, un ancien quart-arrière de la NFL, se rapprochait même du génie offensif de McVay, il serait tout à fait un piège. Sous sa tutelle, Matthew Stafford a terminé 11e avec 3 965 verges, lançant 24 touchés contre 11 interceptions.

Turner, le fils de l’ancien coordinateur offensif des Browns Norv Turner – l’un des mentors de Stefanski de l’époque du Minnesota – a passé cette saison en tant que coordinateur du jeu de passes des Raiders sous la direction de Josh McDaniels, qui a été congédié en novembre. Scott Turner, ancien entraîneur des receveurs des Browns en 2013 et ancien coordonnateur offensif des Commanders, a aidé Derek Carr à terminer 10e de la NFL cette saison avec une note de 97,7 et 13e avec 3 878 verges.

Les Browns jetteront un large filet pour le coordinateur offensif dans ce cycle, mais l’appât devra peut-être inclure des appels de jeu.