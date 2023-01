Pourquoi Kevin Prince-Boateng revient sur sa carrière et pense : “Espèce d’idiot !”

Lorsque Kevin Prince-Boateng revient sur sa carrière, il y a un élément de regret ; regret qu’il ait pu, et peut-être dû, faire plus.

Bien sûr, il a remporté la Serie A à l’AC Milan et la Liga alors qu’il était prêté à Barcelone il y a quelques saisons, mais l’international ghanéen d’origine allemande pense certainement qu’il n’a pas pleinement profité de ses capacités.

À la fin de la saison 2009/10, Prince-Boateng s’est démarqué au sein d’une équipe de Portsmouth en difficulté financière et finalement reléguée. Il a également réussi à les mener à une finale de la FA Cup, qu’ils ont perdue 1-0 contre Chelsea, avant que le Ghana ne le sélectionne dans le cadre de leur équipe de Coupe du monde 2010.

C’est dans ce tournoi qu’il s’est vraiment épanoui, atteignant les quarts de finale avec les Black Stars – ils étaient même à une pénalité d’atteindre les demi-finales. L’AC Milan a été impressionné et il a rapidement déménagé à San Siro, via un très bref intermède à Gênes.

Cependant, comme le raconte en exclusivité le joueur de 35 ans qui joue actuellement au Hertha Berlin QuatreQuatreDeuxce mouvement a prouvé qu’il aurait pu accomplir tellement plus dans le jeu.

“Peu de joueurs ont fait un pas aussi important que la relégation avec Portsmouth, bien joué pendant quatre ou cinq matchs à la Coupe du monde, puis se sont réveillés à Milan”, explique Prince-Boateng.

“Les gens m’envoyaient des textos, disant: ‘Quoi? Tu es sérieux?’ Tu sais ce que j’ai pensé ? ” Espèce d’idiot ! Si tu n’avais pas été aussi paresseux quand tu étais plus jeune…” Je ne pense pas que Milan m’ait regardé jouer pour Portsmouth – ils ont simplement regardé la Coupe du monde. Je n’étais pas en forme, je n’étais même pas en forme – je sortais encore, je buvais et je faisais la fête. J’étais concentré pour cette Coupe du monde.

“Donc, je pensais que si un grand club comme Milan allait me donner un contrat de trois ans après avoir vu cinq matchs, alors si j’avais été plus concentré quand j’étais plus jeune, Milan n’aurait été qu’un tremplin pour moi.”

Prince-Boateng continue, affirmant qu’il avait des problèmes pour devenir un joueur encore meilleur, même s’il savait qu’il avait le talent et les compétences nécessaires pour progresser jusqu’au niveau élite du football.

En fait, l’attaquant du Hertha Berlin suggère que c’est cette confiance en son propre talent qui l’a entravé plutôt qu’aidé au début de sa carrière.

“Sans vouloir paraître arrogant, j’étais sans aucun doute l’un des plus grands talents d’Europe. Mais j’étais paresseux ! J’ai juste laissé mon talent faire le travail.

“[Greek God] Achille était parfait mais il avait un mauvais Achille, et j’étais génial mais un petit garçon paresseux ! C’est le plus grand regret de ma jeunesse : je ne me suis pas poussé, ni n’ai eu personne pour me pousser.

“J’ai eu une brillante carrière mais j’aurais certainement pu faire plus, sur une plus grande scène, pendant plus longtemps. Mais j’ai beaucoup appris et maintenant je peux le donner aux jeunes joueurs.”