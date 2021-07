Kevin McCarthy est un homme politique américain qui occupe le poste de leader de la minorité parlementaire à la Chambre des représentants des États-Unis depuis 2019.

McCarthy a fait sensation sur Twitter après avoir fait une annonce concernant le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’insurrection du Capitole du 6 janvier.

Le leader républicain de la Chambre Kevin McCarthy (R-CA) s’adresse aux journalistes Crédit : Reuters

Qui est Kevin McCarthy ?

Avant son rôle de leader de la minorité à la Chambre, McCarthy a précédemment été leader de la majorité à la Chambre sous les présidents de la Chambre John Boehner et Paul Ryan de 2014 à 2019.

Il est allé à l’université et aux études supérieures à la California State University, Bakersfield.

Il est membre du parti républicain et est marié à sa femme Judy McCarthy.

Le couple a deux enfants, une fille nommée Meghan et un fils nommé Connor.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a rejeté deux principaux législateurs républicains choisis par le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy pour siéger au comité spécial chargé d’enquêter sur l’émeute du 6 janvier au Capitole. Crédit : EPA

Pourquoi Kevin McCarthy est-il à la mode sur Twitter ?

McCarthy est à la mode sur Twitter après avoir annoncé qu’il retirerait cinq membres du GOP pour enquêter sur l’insurrection du 6 janvier à la suite de la décision de Nancy Pelosi de rejeter deux républicains du panel.

La décision de Pelosi d’interdire les deux membres et la réponse de McCarthy de retirer le reste ont injecté un nouveau carburant dans la lutte partisane pour le comité restreint.

Les démocrates ont créé le panel en juin 2021 pour enquêter sur les circonstances entourant l’attaque du 6 janvier contre le Capitole.

Le comité comportera toujours un républicain : la représentante Liz Cheney du Wyoming. Cheney, qui a été choisi par Pelosi, est un critique virulent de l’ancien président Donald Trump.

Les partisans de Trump se rassemblent devant le Capitole à Washington le 6 janvier Crédit : AP

« À moins que le président Pelosi ne change de cap et ne siège aux cinq candidats républicains, les républicains ne participeront pas à leur simulacre de processus et poursuivront à la place notre propre enquête sur les faits », a déclaré McCarthy.

« Pelosi a brisé cette institution », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Les utilisateurs des médias sociaux se sont rendus sur Twitter pour exprimer leurs réflexions sur la décision de McCarthy.

« Est-ce que quelqu’un sait de quoi parle le h *** Kevin McCarthy? * Il * était celui qui a dit non à une commission indépendante. * Il * était celui qui a saboté un accord bipartite parce que l’ex-président en disgrâce et déchu vit dans une autre dimension et je ne peux pas accepter qu’il ait perdu », a écrit Jim McGovern, membre du Congrès du Massachusetts.

« Pourquoi le @GOPLeader, qui est un témoin matériel. à cause de sa conversation pleurnicharde avec #Atout pendant l’insurrection, décider qui fait partie du comité d’enquête sur le #insurrection? » a écrit une personne.

« Liz Cheney donne un excellent récapitulatif de la façon dont nous en sommes arrivés à ce point où Kevin McCarthy retire complètement Repubs de l’enquête !! #lizcheney#ComitéSélection#KevinMcCarthy » a dit un autre.

En conséquence, le hashtag #CryBabyKevin a commencé à devenir une tendance sur la plateforme.

Qu’a dit Kevin McCarthy à propos de Liz Cheney ?

En mai 2021, McCarthy a été prise sur un micro brûlant claquant sa collègue représentante du GOP, Liz Cheney, juste un jour après avoir accusé l’ancien président Donald Trump d' »empoisonner » la démocratie.

Le représentant McCarthy, un républicain de Californie, a déclaré à Steve Doocy avant une interview en direct de « Fox and Friends », « Je pense qu’elle a de vrais problèmes. »

« Je l’ai eu avec … je l’ai eu avec elle », a poursuivi le politicien, selon Axios. « Vous savez, j’ai perdu confiance en moi. … Eh bien, quelqu’un doit simplement présenter une motion, mais je suppose que cela aura probablement lieu. »

Les commentaires sont venus juste un jour après que le représentant Cheney du Wyoming a tweeté « L’élection présidentielle de 2020 n’a pas été volée », en réponse aux récentes affirmations de l’ancien président à propos de « L’élection présidentielle frauduleuse de 2020 », comme il l’a surnommé le récent United course des États.

Le tweet du représentant Cheney du 3 mai a poursuivi: « Quiconque prétend que c’était le cas répand LE GROS MENSONGE, tourne le dos à la primauté du droit et empoisonner notre système démocratique. «

Sa déclaration semblait répondre à un bureau de Trump qualifiant les élections de 2020 de « LE GRAND MENSONGE ! »