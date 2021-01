Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Honey: le secret de beauté préféré d’Hollywood!

Si vous recherchez un produit de beauté naturel abordable qui fonctionne également comme armoire à pharmacie tout-en-un, et vous donnera une peau éclatante, ne cherchez pas plus loin que Naturels de l’apiculteur incroyable gamme de produits. Et des célébrités comme Kendall et Kylie Jenner, Lily Collins, Drew Barrymore, Cameron Diaz et d’autres ont donné leur approbation à la marque.

Non seulement le miel vous aidera à maintenir votre énergie et à améliorer la clarté mentale, superaliment digne de ce nom fonctionne comme un masque facial facile pour aider à apaiser la peau irritée et sujette à l’acné. Récemment, le mannequin Kendall Jenner a révélé en elle Vidéo Vogue Beauty Secrets qu’elle utilise un mélange de Beekeeper’s Naturals B.Miel alimenté, de l’avoine, de l’avocat et de l’huile de lavande pour aider à hydrater sa peau et empêcher les éruptions cutanées.