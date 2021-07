Pourquoi Ken Langone pense que la Fed a tort et que l’inflation est là pour rester

L’homme d’affaires milliardaire Ken Langone a déclaré mercredi à CNBC qu’il s’attend à ce qu’une inflation plus élevée que d’habitude frappe l’économie américaine plus longtemps que ne le prévoit la Réserve fédérale.

Dans une interview sur « Squawk Box », le cofondateur de Home Depot a déclaré que les pénuries de matières premières et de main-d’œuvre ont entraîné une augmentation des prix à la consommation lors de la réouverture économique de la pandémie. Maintenant, le potentiel de milliards de dollars de dépenses gouvernementales supplémentaires en plus est inquiétant, a déclaré Langone.

« Je pense que vous allez prendre un feu chauffé à blanc et jeter un bidon d’essence de cinq gallons dessus. Vous allez avoir des flammes si hautes que ça va être incroyable », a déclaré Langone. « Je ne pense pas que ce soit transitoire. Je ne pense pas que ce soit temporaire », a-t-il ajouté, se référant à la vision de longue date du président de la Fed, Jerome Powell, sur les récentes augmentations de l’inflation.

Le chef de la Fed doit tenir une conférence de presse à 14 h 30 HE, environ 30 minutes après que les banquiers centraux ont conclu leur réunion de deux jours en juillet et livré leur dernière déclaration de politique.

Powell et d’autres responsables de la banque centrale ont prédit pendant des mois que l’inflation reprendrait à mesure que les restrictions de Covid s’assoupliraient et que les consommateurs commenceraient à s’engager dans des activités économiques qu’ils avaient interrompues pendant la pandémie, telles que les voyages. Cela, combiné aux goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement résultant également de la crise sanitaire, a créé une situation où les prix augmenteront plus rapidement que la normale, ont-ils averti.

C’est exactement ce qui s’est passé. Plus récemment, l’indice des prix à la consommation du département du Travail a augmenté à son rythme le plus rapide en plus d’une douzaine d’années, bondissant de 5,4 % en juin par rapport à l’année précédente.

La question qui se pose maintenant est de savoir si le taux d’inflation reculera à lui seul vers l’objectif de la Fed de 2% en moyenne, ou si la banque centrale doit utiliser les leviers de la politique monétaire pour atténuer les pressions sur les prix.

Lors d’une conférence de presse plus tard mercredi, Powell a reconnu que l’inflation était « bien au-dessus de notre objectif de 2% » ces derniers mois. Il devrait « être au-dessus de notre objectif pendant quelques mois avant de penser qu’il redescendra vers notre objectif », a-t-il ajouté.

Même ainsi, le chef de la Fed a déclaré que le marché du travail avait encore « du chemin à parcourir » avant que la banque centrale ne pense que suffisamment de progrès ont été réalisés dans la reprise économique.

Powell, comparaissant devant le Congrès plus tôt ce mois-ci, a déclaré qu' »une tempête parfaite de forte demande et de faible offre » a déclenché la pression inflationniste. « À moins que nous ne pensions qu’il y aura une pénurie de voitures d’occasion sur plusieurs années aux États-Unis, nous devrions considérer cela comme temporaire. Nous pensons vraiment que c’est le cas », a déclaré Powell, faisant allusion au rôle croissant utilisé. -les prix des voitures ont joué dans des lectures d’inflation plus élevées que prévu.

Langone, pour sa part, s’est concentré sur la proposition de budget de 3 500 milliards de dollars des démocrates. Le donateur républicain de longue date a déclaré qu’il était d’accord avec la proposition d’infrastructure bipartite plus petite que le Congrès négocie actuellement. L’Amérique doit absolument moderniser ses routes et ses ponts, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait également soutenu les paquets de secours Covid de plusieurs milliards de dollars de l’année dernière, compte tenu de l’incertitude des premiers stades de la pandémie.

Mais Langone a déclaré que la proposition de budget des démocrates, qui, entre autres dispositions, créerait un programme national de congé familial et médical payé, est trop chère à un moment où trop de dollars semblent déjà courir après trop peu de biens. De nombreuses entreprises ont déjà augmenté leurs prix pour compenser les salaires plus élevés qu’elles ont commencé à payer pour attirer des travailleurs, a déclaré Langone.

« Le fait est que… si cette hyperinflation se produit, il sera trop tard pour le reconnaître. Peut-être aurez-vous besoin de ce truc de 3 500 milliards de dollars, mais pas maintenant. Pas maintenant. Regardez-le. Voyez ce que nous avons fait, nous avons mis en place », a déclaré Langone.

« Ce que je dis en ce moment, s’il vous plaît, s’il vous plaît, Congrès, soyez prudent. Vous jouez avec le feu. Si vous vous trompez, le petit gars, le gars que vous dites vouloir aider, va être puni sévèrement, et ce sera dommage. »

– CNBC Jeff Cox contribué à ce rapport.