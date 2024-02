Pourquoi Kelsea Ballerini et Chase Stokes passent la Saint-Valentin séparément (Exclusif)

La Saint-Valentin devra avoir lieu un autre jour pour Kelsea Ballerini et Chase Stokes!

Mardi, ET a discuté avec la chanteuse country de 30 ans du défilé Michael Kors de la Fashion Week automne/hiver 2024 de New York, où elle a expliqué pourquoi ils ne célébraient pas les vacances romantiques ensemble cette année.

“Je travaille, mon gentil homme travaille. Nous sommes à l’autre bout du monde”, a-t-elle déclaré à ET.

Stokes, 31 ans, est la star de Netflix Banques extérieures série, qui tourne actuellement sa quatrième saison en Charlottesville, Virginie et Wilmington, Caroline du Nordselon les médias locaux.

Malgré les milliers de kilomètres qui les séparent, Ballerini dit qu’ils se sentent tous deux éternellement reconnaissants pour leur carrière et leurs passions, qui « nourrissent nos âmes ».

“C’est tellement agréable d’avoir une carrière que nous aimons tous les deux, donc chaque fois que nous ne sommes pas ensemble, nous continuons à alimenter ce réservoir d’amour”, a-t-elle déclaré, ajoutant que leur plan est d’avoir un “rendez-vous Facetime” doux et romantique.

Scott Kirkland/Disney via Getty Images

Sur Instagram, l’interprète de “Hole in a Bottle” a tenté de manière hilarante de mettre ses abonnés dans l’ambiance du V-Day en créant une playlist de ses propres chansons, qui n’a pas été bien accueillie, car elle a rapidement réalisé à quel point sa discographie était importante. est très anti-amour.

Dans la vidéo idiote, qu’elle a également partagée sur TikTok, Ballerini joue plusieurs de ses chansons à haute voix, dont “I Hate Love Songs”, “Blindside (Yeah, Sure, Okay)” et “Miss Me More” avant de mettre un terme à cette vidéo. sur son projet de créer la setlist parfaite pour créer l’ambiance.

“ici pour faire la bande originale de votre Saint-Valentin, les tourtereaux”, a-t-elle écrit dans la légende du message. “je plaisante, peut-être l’année prochaine ? ❤️”

En janvier, le couple a marqué son premier anniversaire avec de douces publications sur les réseaux sociaux, rappelant 12 mois de bonheur aux côtés d’une série d’adorables photos ensemble.

“Tout un voyage autour du soleil avec ma meilleure amie. @hichasestokes merci de m’avoir fait écrire des chansons d’amour. 🤍”, écrivait Ballerini à l’époque.

Le message de la chanteuse “Rolling Up the Welcome Mat” a commencé par un selfie pris alors qu’elle était assise sur les genoux de Stokes. Il comprend également une vidéo de lui dansant derrière les tables de son lors d’un de ses spectacles, un clip de lui réagissant après qu’elle ait laissé une marque douteuse sur son cou et un de lui ronflant en arrière-plan.

“Je suis vraiment vraiment ❤️ toi”, le Banques extérieures La star a répondu dans les commentaires.

Stokes a profité de son Instagram respectif pour partager un doux hommage à son amour.

“Un an à t’aimer ❤️”, a-t-il écrit. “ps je t’avais dit que je ne t’embarrasserais pas 🥰.”

