Pourquoi Kelly Clarkson a choisi une approche d’interview « sûre ». Son talk-show entame sa sixième saison

NEW YORK (AP) — Kelly Clarkson dit avoir appris une chose ou deux sur les entrevues après avoir été sous les feux des projecteurs en tant qu’artiste depuis 2002. Elle a donc créé un espace sûr pour les invités de la sixième saison de son talk-show qui débute lundi. Échaudée par les articles des médias dans le passé, l’auteure-compositrice-interprète lauréate d’un Grammy dit qu’elle adopte une approche différente avec les invités de son émission de jour.

Les fans de l’émission, basée à New York pour sa deuxième année, peuvent s’attendre à davantage d’interviews de célébrités, d’histoires d’intérêt humain et à la signature de Clarkson. Performances musicales « Kellyoke ». Clarkson dit qu’elle aime mettre les invités à l’aise, en jouant souvent à des jeux et en insufflant de l’humour dans ses segments.

Clarkson est également productrice exécutive de l’émission, qui a remporté 22 Daytime Emmy Awards, dont celui de meilleure présentatrice de jour et de talk-show l’année dernière. Elle a récemment parlé à l’Associated Press de la façon dont elle aborde les interviews, comment elle couvre les nouveaux artistes et comment elle reste incognito dans le métro. Les réponses ont été modifiées pour plus de clarté et de concision.

AP : Qu’est-ce qui vous enthousiasme le plus dans la nouvelle saison ?

CLARKSON : À partir de la saison 6, les gens font davantage confiance à notre série. Je pense que souvent, certains acteurs ou artistes, surtout ceux qui sont sous les feux de la rampe, deviennent un peu nerveux à l’idée de participer à des émissions car ils se demandent : « Vont-ils essayer de trouver un angle ? Ou de faire une sorte de slogan ou d’appât à clics ? » Ce n’est pas ce que je recherche. Cela m’est évidemment arrivé dans ma carrière, donc je ne veux pas faire ça à qui que ce soit. Je pense que les gens se sentent désormais en sécurité là-bas et qu’ils sont prêts à jouer à un jeu idiot qui est juste amusant ou à parler de choses dont ils ne parlent peut-être pas normalement.

AP : Qu’avez-vous appris en étant de l’autre côté des entretiens ?

CLARKSON : Je sais ce que ressentent les gens qui reçoivent l’entretien. Vous voulez simplement promouvoir quelque chose dont vous êtes fier, puis vous devez vous frayer un chemin pendant un entretien pour que personne n’essaie de faire sa carrière en vous faisant dire quelque chose. C’est dégoûtant et blessant. Il y a eu certaines choses, comme lorsque j’ai aidé les gens à naviguer dans l’entretien d’une manière qui me met à l’aise. Je ne demande jamais à quelqu’un quelque chose à laquelle je n’hésiterais pas à répondre. J’ai certainement été la cible de cela de manière positive et de manière très négative. Je veux juste que les gens se sentent en sécurité et à l’aise parce que c’est censé être un bon moment, vous savez ?

AP : Qui sont vos invités de rêve ?

CLARKSON : Tout est une cerise sur le gâteau à ce stade. J’ai eu les bookers les plus incroyables pour mon spectacle. J’ai passé du temps avec Dolly Parton et Cher et Heart et Alanis Morissette et Babyface et tous ces artistes que j’adore musicalement. Et puis j’ai pu passer du temps avec Josh Brolin, qui était comme dans « Les Goonies » et il joue Thanos, et c’était trop cool ! Rencontrer des gens que vous aimez dans leurs films ou pour leur travail et puis, vous savez, avoir un aperçu de qui ils sont en tant qu’êtres humains, c’est très amusant. Je dis toujours Meryl Streep – elle est l’une de mes préférées dans l’industrie, que ce soit en chantant ou en jouant ou quoi que ce soit.

AP : Votre segment « Kellyoke » est très apprécié des fans et vous reprenez de nombreuses chansons populaires. Quels nouveaux artistes écoutez-vous en ce moment ?

CLARKSON : Je suis un grand fan de Chappell (Roan.) En fait, je la couvre beaucoup cette saison. J’adore Fletcher. J’ai toujours couvert cette génération, comme Billie (Eilish) ou Olivia Rodrigo, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de talent — Sabrina Carpenter Je suis un grand fan de la musique. J’ai 42 ans, mais j’adore ça. La musique, c’est la musique. C’est ce qui est cool. Il n’y a pas de culture spécifique, d’âge spécifique, de critères particuliers, c’est pour tout le monde. Je chante 180 chansons par saison, ce qui est génial. C’est juste beaucoup de travail, donc pouvoir chanter des chansons et être si enthousiaste à propos de ces nouveaux artistes qui montent. C’est excitant de reprendre ces chansons et de vous mettre un peu au défi, mais j’adore ça. C’est une super génération d’artistes en ce moment.

AP : C’est vrai que vous prenez le métro de New York ? On ne vous reconnaît pas ?

CLARKSON : Pas du tout ! Ma fille, je ne ressemble pas à ça (elle montre son visage maquillé) – ce n’est pas comme ça que je me suis réveillée ! (rires) Je porte généralement un chignon de maman ou un chapeau et je m’en sors. C’est seulement quand je parle – dès que j’ouvre la bouche pour parler, les gens disent « quoi ? » Et c’est là que je me trahis. J’ai une équipe très talentueuse (coiffure et maquillage) qui s’appelle Harry et Potter – c’est comme ça que je les appelle (rires) – et j’ai beaucoup de chance. Je m’en rends compte. Dans « The Voice », si je me souviens bien, chaque fois que je sortais avec Blake (Shelton) n’importe où ou John (Legend), ils leur ressemblaient tout le temps. Ils ne peuvent pas s’en sortir et ils ne peuvent aller nulle part. J’ai beaucoup de chance. Je m’en sors en menant une vie moyenne assez normale, et je ne pense pas que beaucoup de gens sous les feux de la rampe comprennent ça. Mais oui, le métro est juste plus rapide ! Donc, nous y sommes tout le temps.