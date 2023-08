Pourquoi KCR a annoncé des candidats à Telangana avant les dates du scrutin

La décision du ministre en chef de Telangana, K Chandrasekhar Rao, d’annoncer la majorité des candidats de son parti aux élections nationales qui n’ont pas encore été annoncées, est une marque de confiance, ont déclaré les dirigeants de son parti. Sa pleine mesure consiste à répéter tous les membres en exercice à l’exception de sept, ont-ils déclaré.

Le parti au pouvoir, Bharat Rashtra Samithi, a annoncé des candidats pour 115 des 119 sièges à l’assemblée de l’État. Jusqu’à présent, seuls sept députés en exercice semblent avoir été limogés.

« Notre estimation est que nous gagnerons 95 à 105 sièges. Pas seulement des sièges de député, même de député. Nous voulons gagner 17 sièges (Lok Sabha). Nous et le MIM sommes des partis amicaux », a déclaré M. Rao aux journalistes aujourd’hui.

Ses chefs de parti affirment que cela apportera également l’avantage du premier arrivé – que le parti a accumulé en 2018 lorsqu’il a remporté son deuxième mandat au pouvoir. « Même s’il y a un certain anti-titularité contre un député individuel, les gens voteront pour KCR et le modèle BRS de développement et de bien-être », a déclaré le chef du parti, B Vinod.

Le parti affirme que son modèle de développement a conduit à une augmentation du revenu par habitant. Ses régimes de protection sociale couvrent tous les secteurs critiques – Rythu Bandhu et Rythu Bima pour les agriculteurs, Dalit Bandhu pour les castes répertoriées, BC Bandhu pour les classes arriérées et les pensions pour les personnes âgées, les veuves, les handicapés et autres sections défavorisées.

Le ministre en chef a écarté la possibilité d’une véritable concurrence, non seulement du BJP, mais aussi du Congrès ascendant qui a remporté un mandat massif dans le Karnataka voisin.

Telangana n’est pas le Karnataka, a déclaré M. Rao, et a suggéré que le gouvernement de Siddaramaiah patauge déjà. Le Congrès, a-t-il dit, n’a pas été en mesure de tenir ses promesses préélectorales au Karnataka.

Les déclarations du ministre en chef et de ses chefs de parti, cependant, sont en contradiction avec la décision de M. Rao de contester les élections à partir de deux sièges – Kamareddy en plus de son siège à l’assemblée de Gajwel. Dans des circonstances ordinaires, cela indique une nervosité. Les chefs de parti, cependant, ont ri de cette possibilité.