Pourquoi Kate Middleton, duchesse de Cambridge s’appelle-t-elle désormais Kate Middleton, duchesse de Cornouailles et de Cambridge ?

AVEC le triste décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II, certains membres de la famille royale ont vu leurs titres officiels changer.

Kate Middleton, anciennement duchesse de Cambridge, est l’une des membres de la famille royale désormais connue sous un nouveau titre.

Pourquoi la duchesse de Cambridge Kate Middleton est-elle devenue la duchesse de Cornouailles et de Cambridge ?

Le mari de Kate Middleton, le prince William, a pris la place de son père en tant qu’héritier du trône après la mort de la reine Elizabeth II.

Le palais de Kensington a confirmé le 8 septembre 2022 que son nouveau titre serait le prince William, duc de Cornouailles et de Cambridge.

Cela signifie que sa femme est désormais officiellement connue sous le nom de Catherine, duchesse de Cornouailles et de Cambridge.

Le titre de prince et de princesse de Galles ne passe pas automatiquement au prince William et à Kate, et doit être conféré par son père, le roi Charles, bien que cela devrait avoir lieu à l’avenir.

Cependant, Kate a acquis un nouveau titre après que le prince William a hérité du duché de Cornouailles de son père, ce qui signifie que Kate est maintenant la duchesse de Cornouailles et de Cambridge.

Le nouveau roi a détenu le titre de duc de Cornouailles pendant près de 70 ans après l’accession de sa mère au trône en 1952.

Qui est la nouvelle duchesse de Cambridge ?

Kate Middleton est toujours la duchesse de Cambridge, après avoir reçu le titre lors de son mariage avec le prince William en 2011.

Plutôt que d’abandonner le titre, le duché William de Cambridge a fusionné avec ses nouveaux titres de duc de Cornouailles.

Par conséquent, les titres de duc et de duchesse de Cambridge ne seront pas transmis tant que William ne deviendra pas roi.

À ce stade, le duché peut être hérité, très probablement par le fils aîné de William et Kate, Prince George.

Si William est roi lorsque le prince George se marie, il peut décider d’accorder le titre à son fils, ce qui signifie que la future épouse du prince George pourrait devenir la nouvelle duchesse de Cambridge.

Qui a été princesse de Galles ?

Le titre de princesse de Galles a été utilisé par la mère du prince William, la princesse Diana, mais n’a pas été pris par Camilla lorsqu’elle a épousé Charles.

Il est probable que ce titre sera transmis par le roi Charles, ce qui signifie que le prince William deviendra prince de Galles et Kate deviendra princesse de Galles.

À l’avenir, lorsque le prince William deviendra roi, Kate Middleton sera connue sous le nom de reine consort, un rôle pour lequel elle se préparerait déjà.

Son premier fils, le prince George, héritera des duchés de son père et deviendra le premier à accéder au trône.

En Écosse, Kate était connue sous le nom de comtesse de Strathearn et en Irlande du Nord, elle était connue sous le nom de Lady Carrickfergus.