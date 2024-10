Pourquoi Kate Middleton a « levé les mains de dégoût » face au prince Harry : expert

Après avoir lutté contre le cancer, la dernière chose qui préoccupe Kate Middleton est de jouer au gardien de la paix entre le prince William et le prince Harry.

Christopher Andersen, l’auteur de « The King », a parlé à Fox News de la relation entre la princesse et le duc et la duchesse de Sussex, affirmant que le couple n’était pas sur le radar de Kate.

« L’idée selon laquelle Kate a encore le temps et l’énergie pour continuer à jouer le rôle de pacificatrice est absurde. » Andersen a déclaré à Fox News. « Elle a essayé pendant des années et a finalement levé les mains de dégoût. Elle a fait sa part, mais cela n’a pas suffi à construire un pont entre William et Charles d’un côté et Harry de l’autre.

Après avoir lutté contre le cancer, la dernière chose qui préoccupe Kate Middleton est de jouer le rôle de gardien de la paix entre le prince William et le prince Harry, affirment les experts royaux. FilImage

L’expert royal Richard Fitzwilliams a déclaré que Kate, 42 ans, « ne fait totalement qu’un » avec son mari, le prince William, 42 ans, et qu’elle a fini de gérer la fracture fraternelle.

« Harry l’a dépeinte comme étant froide et peu accueillante envers [his wife] Meghan Markle dans [his memoir] « Spare », lorsqu’il a dressé un tableau extrêmement dommageable de la famille royale », Fitzwilliams a déclaré à Fox News. « Les mémoires seront bientôt publiés en livre de poche et ses allégations refont surface, même si heureusement, il n’ajoutera pas au volume ni n’en fera la promotion. Il sait parfaitement à quel point cela a été dommageable.

Au lieu de consacrer son temps aux frères royaux, Kate consacrera son temps à retourner à ses fonctions royales tout en donnant la priorité à sa santé.

« Nous avons récemment constaté des signes encourageants de rétablissement de Catherine », a-t-il expliqué. « Son objectif, comme elle l’a dit, est d’être « sans cancer ». La famille Wales a vécu une année extrêmement difficile. Elle a terminé son traitement de chimiothérapie préventive. William, tout en s’acquittant de certains engagements royaux, a apporté un soutien considérable… [But] Catherine souhaitera éviter tout ce qui favorise l’énergie négative.

Au lieu de consacrer son temps aux frères royaux, Kate consacrera son temps à retourner à ses fonctions royales tout en donnant la priorité à sa santé. Getty Images

Début septembre, Kate a annoncé qu’elle avait terminé la chimiothérapie et qu’elle était désormais « sans cancer ».

« Je ne peux pas vous dire à quel point c’est un soulagement d’avoir enfin terminé mon traitement de chimiothérapie », avait alors écrit la princesse de Galles dans un communiqué sur X, anciennement Twitter.

« Mon objectif est désormais de faire ce que je peux pour éviter le cancer. Même si j’ai terminé la chimiothérapie, mon chemin vers la guérison et le rétablissement complet est long et je dois continuer à prendre chaque jour comme il vient.

Début septembre, Kate a annoncé qu’elle avait terminé la chimiothérapie et qu’elle était désormais « sans cancer ». Kensington Royal/X

« Je ne peux pas vous dire à quel point c’est un soulagement d’avoir enfin terminé mon traitement de chimiothérapie », avait alors écrit la princesse de Galles dans un communiqué sur X, anciennement Twitter. Kensington Royal/X

Après avoir quitté le statut de membre royal actif et quitté le Royaume-Uni en 2020, Harry a eu une relation tendue avec sa famille.

Depuis son départ, Harry, 40 ans, a accordé de nombreuses interviews, révélant à quel point ses relations familiales sont instables.

De nombreux détails proviennent de ses mémoires « Spare » de 2023, dans lesquelles Harry se montre particulièrement franc avec les disputes qu’il a eues avec son frère et père, le roi Charles.

Depuis qu’il a quitté ses fonctions royales, Harry, 40 ans, a accordé de nombreuses interviews, révélant à quel point ses relations familiales sont instables. PA

En juin, Harry et Meghan Markle, 43 ans, ont contacté Kate avant qu’elle ne fasse une rare apparition à la cérémonie Trooping the Color, selon les rapports.

« Harry et Meghan ont suivi le rétablissement de Kate avec beaucoup d’intérêt, mais malheureusement, cela a dû se faire davantage de loin car leurs lignes de communication avec le palais et les Pays de Galles, en particulier, sont pour le moins minimes », a déclaré une source. a dit à Closer.

« Ils se sont contactés ensemble pour envoyer leurs meilleurs vœux, mais ils ne sont toujours pas vraiment en mesure de garantir une grande réponse avec Kate », a déclaré la source, ajoutant que cela « ne les a pas empêchés d’essayer de se connecter. »

L’auteur royal Christopher Andersen affirme que William ne permettrait pas à Harry « de s’approcher de sa femme malade ». PISCINE/AFP via Getty Images

La source a continué en disant que Meghan avait clairement indiqué qu’elle était prête à « dépasser toutes les absurdités et à trouver un moyen de guérir pour le bien de tous ».

« Elle est prête à laisser partir la colère et l’amertume », a ajouté la source.

Le duc de Sussex, quant à lui, s’est rendu à Londres en mai pour célébrer le 10e anniversaire des Invictus Games.

En juin dernier, Harry et Meghan Markle ont contacté Kate Middleton avant qu’elle ne fasse une rare apparition à la cérémonie Trooping the Color, selon les informations. Getty Images

Le roi Charles a également reçu un diagnostic de cancer après avoir subi une opération de la prostate plus tôt dans l’année. Getty Images

Harry n’a pas rencontré cette ancienne famille en raison de « l’emploi du temps chargé » de son père, même si certains disent qu’une quelconque réconciliation n’arrivera pas de si tôt.

« J’avais toujours l’habitude de dire que je pensais qu’il y avait une possibilité, mais plus le temps passe et plus nous entendons et voyons, je pense qu’une réunion entre eux est de plus en plus improbable », a déclaré l’ancien majordome royal Grant Harrold au Post. en mai. « J’ai toujours pensé que Kate aurait été celle entre eux qui aurait rompu cela parce qu’elle avait une bonne relation avec Harry. »

« Cependant, à mesure que le temps passe, je pense que cela devient de moins en moins probable », a poursuivi Harrold.

Andersen avait également affirmé que William ne permettrait pas à Harry « de s’approcher de sa femme malade ».

Kinsey Schofield, animatrice du podcast To Di For Daily, a déclaré à Fox News qu’Harry et Meghan n’avaient aucun rapport avec les futurs roi et reine alors que Kate met son énergie « sur sa santé et sa famille ».

« Même avec Catherine actuellement en clair… la réalité est que le cancer a fait des ravages sur le roi Charles », a affirmé Schofield, faisant référence au monarque de 75 ans, qui lutte également contre le cancer.

Bien que le palais de Buckingham n’ait pas précisé de quel type de cancer le roi avait été diagnostiqué, il aurait suspendu son traitement pendant 11 jours pour sa tournée royale en Australie la semaine prochaine.

Le roi Charles, son épouse la reine Camilla et un médecin itinérant devraient partir en tournée le 18 octobre. Ils devraient se rendre à Sydney et à Canberra, puis se rendre aux Samoa, où le roi rencontrera ses premiers chefs de gouvernement du Commonwealth. réunion (CHOGM).