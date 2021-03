Mentionnez la France contre l’Ukraine à Karim Benzema, et vous verrez ses yeux pétiller. L’expression sur son visage s’allumera. En novembre 2013, Benzema a joué son meilleur match de tous les temps pour Les Bleus dans une victoire 3-0 contre l’Ukraine dans laquelle il a marqué le deuxième but de la France. Ce soir-là au Stade de France, il a été excellent et a aidé à envoyer son équipe à la Coupe du monde 2014 au Brésil.

Plus de sept ans plus tard, Les Bleus a fait match nul 1-1 avec l’Ukraine au Stade de France mercredi lors du début officiel de l’Europe pour les qualifications pour la Coupe du monde, mais Benzema n’était pas impliqué car sa querelle de plusieurs années avec l’entraîneur Didier Deschamps fait toujours rage. Il était probablement dans sa grande maison à Moraleja, une banlieue chic de Madrid, et n’a probablement pas non plus regardé le match. Il n’est pas intéressé.

Pourtant, le débat sur le manque d’inclusion de Benzema avec l’équipe nationale continue de gronder, et le manque de prouesses offensives de mercredi – 18 tirs, seulement trois cadrés – par ses compatriotes ne fera rien pour calmer le bruit étant donné les 33 ans. la forme de l’ancien au Real Madrid en ce moment.

– REPLAY: France 1, Ukraine 1 (États-Unis uniquement)

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Éliminatoires de la Coupe du monde de l’UEFA sur ESPN +: diffusez des matchs en direct et des rediffusions (États-Unis uniquement)

Benzema est actuellement le meilleur attaquant français du football mondial, à part Kylian Mbappe. Il est dans une forme incroyable avec huit buts lors de ses six derniers matchs toutes compétitions confondues. Presque seul, il a emmené le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des champions et à moins de six points de l’Atletico Madrid dans la course au titre de la Liga. Il est meilleur que les attaquants que Deschamps a appelés pour la France – Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Anthony Martial et Wissam Ben Yedder – pendant cette pause également.

Il n’est donc pas surprenant que le manager du Real et légende de la France, Zinedine Zidane, ait du mal avec le fait que son n ° 9 ne fasse pas partie de l’équipe nationale. « Je ne comprends pas et beaucoup de gens ne le comprennent pas non plus », a déclaré Zizou après la victoire 3-1 contre le Celta Vigo samedi dans laquelle Benzema a marqué deux fois.

Ce n’était pas la première fois que Zidane montrait publiquement son mécontentement face à l’omission de Benzema par Deschamps. En janvier, il a déclaré: « Le retour de Benzema en équipe nationale serait une bonne chose. » En août dernier, Zidane était encore plus clair: « Côté football, Karim est tout simplement le meilleur, alors oui, il mérite sa place avec la France. Il aime l’équipe nationale, il a toujours voulu figurer. Je ne sais pas ce qui s’est passé en interne. , mais en ce qui concerne le football, il n’ya pas de débat. »

Mais ces mots n’ont aucun impact. Deschamps n’a pas rappelé « Benz » depuis sa 81e et dernière sélection le 8 octobre 2015, un match amical contre l’Arménie dans lequel il a inscrit un doublé, ses 26e et 27e buts pour son pays.

Deschamps regarde presque tous les matchs du Real Madrid pour suivre les performances de Ferland Mendy et Raphael Varane, il est donc juste de supposer qu’il voit également Benzema jouer chaque week-end. Ils avaient une relation si forte. Au cours de ses trois premières années à la tête, l’entraîneur-chef a tout construit autour de l’ancien attaquant lyonnais, et Benzema l’a bien payé. Il a été une force motrice pour l’équipe en les aidant à se qualifier pour la Coupe du monde 2014. Il a brillé au Brésil et a porté l’équipe en quart de finale, réalisant une solide performance contre les éventuels champions allemands malgré la défaite.

Mais rien de tout cela n’a d’importance puisque Deschamps a effectivement banni Benzema de l’équipe nationale après qu’un scandale de sex tape et de chantage avec son coéquipier Mathieu Valbuena a éclaté en 2015. Benzema est accusé d’avoir joué un rôle dans le chantage de son ancien coéquipier – allégations Benzema nie et dit qu’il se révélera faux dans un procès qui doit commencer à un moment donné en 2021. Coupable ou innocent, l’incident a entaché sa réputation. Après que Deschamps ait laissé tomber Benzema au cours de l’enquête, le joueur l’a accusé en 2016 d’avoir « cédé à la pression d’une partie raciste de la France » en acceptant de le laisser hors de l’équipe pour l’Euro 2016.

jouer 0:41 Gab Marcotti et Julien Laurens réagissent à la victoire de dernière minute du Real Madrid contre Elche.

Peu de temps après que Benzema ait fait cette déclaration, la maison de vacances de Deschamps a été étiquetée avec les mots «raciste» et à certains égards, c’était le point de non-retour probable.

« Il y a eu des moments très désagréables qui sortaient du contexte du football, quand ça s’est passé sur la sphère privée et personnelle. Est-ce que je pense au tag? Oui. Je ne pourrai jamais l’oublier. Ensuite, c’est allé trop loin C’était violent, inapproprié et inacceptable », a de nouveau expliqué Deschamps à l’été 2020.

De plus en plus de personnes en France en ce moment, comme l’ancien capitaine de France Jean-Michel Larque, demandent à Deschamps de pardonner à Benzema et de le rappeler, arguant que c’est un tel gaspillage de voir un joueur de son talent et de son expérience ne pas jouer international. Football. Ils pensent que l’équipe nationale serait encore plus forte avec Benzema dans l’équipe, un point difficile à contester. Alors que Deschamps évite toujours les questions sur Benzema devant les médias – « Je fais les meilleurs choix pour l’équipe » est sa réponse typique – en privé, Deschamps n’en a rien et n’est tout simplement pas intéressé, selon ESPN sources.

Le fait est que Deschamps a obtenu d’excellents résultats sans Benzema, atteignant la finale de l’Euro en 2016 pour perdre contre le Portugal et remporter le deuxième titre de la France en Coupe du monde en 2018. L’ancien entraîneur de la Juventus est un grand partisan de l’esprit d’équipe, de l’unité, de la cohésion, comme ainsi que la préservation de la notion d’escouade et d’équipe. Les attaquants de la rotation de Deschamps, comme Giroud, ont bien fait pour lui compte tenu de la façon dont il veut jouer.

Deschamps dit souvent qu’une équipe de Coupe du monde n’est pas les 23 meilleurs joueurs que vous avez dans votre pays, mais les 23 joueurs qui peuvent développer la meilleure chimie pour aller le plus loin possible dans la compétition. Ce fut le cas lorsqu’il a remporté la Coupe du monde et l’Euro en tant que joueur en 1998 et 2000, et c’était la même chose en tant qu’entraîneur en 2016 et en 2018; ce sera toujours la même chose cet été, quelle que soit la division d’un problème. Le statut de paria apparent de Benzema continue d’être.

Deschamps ne croit pas que même s’il avait pardonné à son ancien joueur, l’esprit d’équipe serait le même avec Benzema dans l’équipe. L’attaquant du Real Madrid a toujours des amis Les Bleus ‘ rotation – comme Varane ou Griezmann, par exemple – mais la plupart des jeunes membres de l’équipe n’ont jamais joué avec lui. Il serait naturellement le leader, comme il l’était avant, à cause de qui il est, où il joue et de la personnalité qu’il a. Mais la France a maintenant d’autres dirigeants. Deschamps est également conscient de l’affrontement entre Benzema et Giroud début 2020, lorsque Benzema s’est comparé à une voiture de Formule 1 et Giroud à un kart à pédales. Deschamps a une relation forte avec Giroud; quel message enverrait-il à l’attaquant de Chelsea et au reste de l’équipe s’il ramenait Benzema en 2021?

Pour une partie du pays, il y a un débat. Pour Zidane, il y a un débat. Mais pour Deschamps, rien n’a changé. Tant qu’il est aux commandes, Benzema ne sera pas de retour. Le contrat de l’entraîneur-chef avec la France expire après la Coupe du monde 2022, mais des sources disent à ESPN qu’il se verra bientôt proposer un nouveau contrat par le président de la Fédération française, Noel Le Graet, qui le garderait aux commandes jusqu’après les 2024 Euros. D’ici 2024, Benzema aura 36 ans – et c’est peut-être trop tard.