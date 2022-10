Pourquoi Kanye West a été verrouillé sur Twitter et Instagram

Kanye West a vu son compte Twitter verrouillé dimanche à la suite d’une série de tweets antisémites, deux jours seulement après avoir temporairement restreint son compte Instagram.

West a tweeté dimanche qu’il allait dormir mais que, quand il se réveille, “je vais mourir con 3 Sur [sic] LE PEUPLE JUIF.” West a ajouté que “vous avez joué avec moi et avez essayé de mettre au noir n’importe qui [sic] s’oppose à votre ordre du jour.”

Le compte du rappeur n’a pas été supprimé, mais verrouillé. Les tweets de West sont toujours visibles – à l’exception des tweets antisémites, que Twitter a supprimés – mais il est incapable d’en publier de nouveaux. “Le compte a été verrouillé pour avoir enfreint les politiques de Twitter”, a déclaré un porte-parole de Twitter.

West n’était plus actif sur Twitter depuis novembre 2020, suite à l’échec de sa candidature à la présidence, et a semblé passer à la plate-forme au cours du week-end après avoir restreint son compte Instagram.

Le comportement affiché cette semaine par @kanyewest est une période profondément troublante, dangereuse et antisémite. Il n’y a aucune excuse pour sa propagation de slogans suprématistes blancs et de classiques #antisémitisme sur le pouvoir juif, en particulier avec la plate-forme qu’il a. — ADL (@ADL) 7 octobre 2022

Méta confirmé à NBC que le compte de West était restreint, mais n’a pas précisé quel poste avait valu la punition. Il semble que la cause en soit une série de SMS entre West et Sean “Diddy” Combs que West a publiés sur Instagram, car ils ont été supprimés de sa page. Dans leur conversation, tel que rapporté par HipHopDXWest a dit qu’il “vous utiliserait comme exemple pour montrer au peuple juif qui vous a dit de m’appeler que personne ne peut me menacer ou m’influencer”.

Diddy avait contacté West au sujet d’une chemise “White Lives Matter” que West portait au défilé de mode de Paris. West a suscité des critiques pour le maillot, y compris de la part de la Ligue anti-diffamation, qui classe “White Lives Matter” comme une phrase suprémaciste blanche. Dans une interview avec Tucker Carlson de Fox, West a déclaré qu’il portait la chemise parce que Il pensait que c’était drôle.”

“Kanye West a plus d’abonnés sur Twitter qu’il n’y a de Juifs dans le monde”, a écrit sur Twitter Carly Pildis, directrice de l’engagement communautaire à l’Anti-Defamation League. “Il y a environ 14,8 millions de Juifs et il compte plus de 30 millions d’adeptes. Les Juifs américains connaissent une augmentation historique des incidents antisémites. Ses actions sont extrêmement dangereuses et doivent être dénoncées.”