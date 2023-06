Pourquoi Kane, Mbappe et Rashford détiennent le pouvoir sur l’avenir des transferts

Certains clubs ont particulièrement bien géré le marché des transferts ces dernières années (le Real Madrid, Manchester City et Liverpool ont ouvert la voie), tandis que d’autres ont eu du mal à s’aligner (notamment Barcelone, Manchester United et Chelsea). faire, car ce sont les joueurs qui détiennent le pouvoir.

Le 1er juillet marque le moment où des stars telles que l’attaquant de Tottenham Harry Kane, l’attaquant de Man United Marcus Rashford et Kylian Mbappe du Paris Saint-Germain prennent le contrôle, car il leur restera 12 mois sur leurs contrats. Dans les ligues majeures européennes, les contrats courent du 1er juillet au 30 juin, il y aura donc de nombreux joueurs de haut niveau – dont le gardien de United David de Gea, Roberto Firmino de Liverpool, le milieu de terrain de la Juventus Adrian Rabiot et l’attaquant du Borussia Mönchengladbach Marcus Thuram – qui deviennent officiellement libres agents le week-end, sans avoir déjà accepté de rejoindre un autre club.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Mais pour ceux qui entrent dans la dernière année de leurs accords, il y aura un véritable changement de pouvoir en leur faveur. Kane et Mbappe, principales cibles de certains des plus grands clubs du jeu, pourraient utiliser leur statut de contrat en baisse pour les forcer à s’éloigner de leurs employeurs actuels.

L’un des jeunes joueurs les plus excitants au monde, Mbappe a jusqu’au 31 juillet pour déclencher une prolongation d’un an du contrat qu’il a signé en 2022 lorsqu’il a snobé un transfert gratuit au Real Madrid. Mais l’international français affirme qu’il ne mettra pas la plume sur papier et, bien qu’il soit heureux de rester à Paris encore un an, il cherchera à partir gratuitement.

Des sources ont déclaré à ESPN que le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, était prêt à contrecœur à laisser partir le joueur de 24 ans cet été, mais souhaitait des frais de transfert d’environ 150 millions d’euros. Peu de clubs (voire aucun) paieront cela, et les frais diminueront au fur et à mesure que la saga se déroulera.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

C’est une histoire similaire avec Kane. Bien qu’il n’ait pas ouvertement exprimé son désir de ne pas prolonger son contrat à Tottenham, qui expire également en 2024, le président du club, Daniel Levy, sait qu’il manque de temps pour persuader l’attaquant anglais de rester.

À l’été 2021, Levy a affronté Manchester City en refusant même de négocier à moins qu’ils n’offrent des frais de transfert de 150 millions de livres sterling pour signer Kane. City s’est éloigné, a attendu son heure et a décroché Erling Haaland pour 52 millions de livres sterling du Borussia Dortmund 12 mois plus tard.

Il y a deux ans, Levy et Spurs étaient en position de force ; Kane avait trois ans pour exécuter son contrat et la valeur pour le club était de le garder plutôt que d’encaisser en le déchargeant. Maintenant, le dilemme est de décider si une saison de plus de Kane vaut plus que de payer des frais qui approcheraient les 100 millions de livres sterling cet été. Si Kane indique clairement qu’il partira en tant qu’agent libre l’été prochain, Levy a jusqu’à la fermeture de la fenêtre le 1er septembre pour décider s’il saisit sa dernière chance d’encaisser ou accepte que son joueur vedette quitte la porte pour rien.

Les Spurs et Levy, du moins publiquement, n’ont pas encore pris leur décision sur Kane, tandis que United a clairement indiqué qu’il s’engageait à conclure un nouvel accord pour Rashford. Le joueur de 25 ans ne cherche pas ouvertement à s’éloigner d’Old Trafford, mais la perspective qu’il entre dans la saison 2023-24 sans engager son avenir à long terme pour le club les inquiète.

jouer 0:58 Mason Mount serait-il une bonne signature pour Man United? Craig Burley analyse si Mason Mount serait ou non la bonne signature pour Manchester United.

Peu de joueurs de premier plan profitent de leur capacité à négocier un transfert gratuit avec des clubs étrangers lors du mercato de janvier. Mais le PSG, les Spurs et Man United savent qu’ils perdent le contrôle de leurs stars chaque mois qui passe sans qu’ils s’engagent dans un nouveau contrat.

Dès que le calendrier bascule en juillet, la pression augmente. Les clubs ont deux mois pour tourner la situation en leur faveur, car le peu d’influence dont ils disposent actuellement aura disparu d’ici janvier. C’est une situation que vous verrez à travers l’Europe alors que la fenêtre de transfert se rapproche de sa conclusion.

Mason Mount de Chelsea veut résilier son contrat après avoir échoué à accepter de nouvelles conditions, mais son club a rejeté trois offres (la dernière de 55 millions de livres sterling) de Man United pour signer le milieu de terrain anglais alors qu’ils tiennent pour 70 millions de livres sterling. C’est une stratégie dangereuse pour les Blues, car United pourrait se tourner ailleurs.

Le président de West Ham, David Sullivan, a déclaré après leur victoire en finale de l’UEFA Europa Conference League qu’il avait accepté de laisser partir le milieu de terrain Declan Rice, bien que le club ait une option d’un an pour prolonger son contrat jusqu’en 2025. Mais ils ont déjà refusé deux offres de Arsenal (dont le dernier totalisait 90 millions de livres sterling, comprenant 75 millions de livres sterling plus 15 millions de livres supplémentaires) car ils veulent plus de 100 millions de livres sterling.

Manchester City a récemment lancé les dés sur le milieu de terrain Ilkay Gundogan et a perdu, le milieu de terrain de 32 ans ayant choisi de rejoindre Barcelone gratuitement à la place.

Alors, Tottenham et le PSG feront-ils passer les finances en premier en accordant un déménagement à Kane et Mbappe ? United paiera-t-il Rashford plus qu’il ne le souhaite vraiment juste pour éviter la saga où il résilie son contrat, comme l’a fait Paul Pogba avant de retourner à la Juventus il y a 12 mois?

La réponse à ces questions est susceptible de changer dans les semaines à venir en fonction des actions des joueurs impliqués, car les clubs n’ont plus le contrôle.