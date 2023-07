Pourquoi Kane devrait quitter les Spurs et comment Rice élève Arsenal

Chaque semaine, Luis Miguel Echegaray évoque l’actualité du monde du football et partage ses opinions, que vous soyez d’accord ou non. Des performances exceptionnelles et de ce que vous avez peut-être manqué à ce qu’il faut surveiller dans les prochains jours, LME a quelques choses à dire.

SUR LE CÔTÉ

Comment Declan Rice élève Arsenal

En 1996, Patrick Vieira, 20 ans, a signé avec Arsenal et est finalement devenu le pilier du milieu de terrain du règne d’Arsène Wenger, prenant la relève en tant que capitaine avant le début de la saison 2002-03, et une campagne plus tard a aidé les Gunners à faire ce qu’aucun autre l’équipe n’a jamais fait : gagner la Premier League sans perdre un match.

Le déménagement de Declan Rice de l’est au nord de Londres peut-il ramener certains de ces moments Vieira? Je sais, les comparaisons sont souvent l’ennemi du contexte, principalement motivées par la nostalgie, mais ce parallèle a plus à voir avec ce que représente Rice plutôt que de refléter ses attributs aux côtés de la légende française.





Rice est l’un des meilleurs milieux de terrain d’Europe. La saison dernière, il était le deuxième meilleur porteur de ballon de la ligue – seul Rodri de Manchester City était meilleur – et il a terminé deuxième dans la plupart des distances parcourues. Mais ce qui le rend impressionnant, c’est qu’il fait la plupart de son travail sous pression. La majorité de son temps avec le ballon est constamment harcelé par l’opposition, et Rice maintient une capacité à tout surmonter. Son calme au milieu du chaos est crucial pour Mikel Arteta et Arsenal, d’autant plus que la plus jeune équipe de la ligue et celle qui peut parfois sembler dépassée dans les grands moments.

Rice a étudié les bandes de Vieira (et c’est évident dans son jeu) ainsi que l’entraînement de David Moyes à West Ham United, mais à Arsenal, Arteta peut l’aider à devenir un meilleur décideur et distributeur. À 105 millions de livres sterling (133 millions de dollars), y compris les ajouts, le transfert de Rice deviendra le plus cher de l’histoire pour un joueur britannique, mais la valeur est une question de perspective.

Arsenal joue un football attrayant mais – comme l’a montré la chute tardive de la saison dernière – ils ne sont pas résilients, pas comme City, pas encore. Pour chaque Erling Haaland et Kevin De Bruyne, Pep Guardiola a besoin d’un Rodri, et Arteta, l’ancien assistant de Guardiola, sait qu’il a aussi besoin de son propre Rodri.

Chaque liste de stars exige un noyau et pour Arsenal, c’est Rice.

Tata Martino retrouve Lionel Messi

Sur le papier, c’est un scénario presque parfait. Martino a déjà travaillé avec Messi et Sergio Busquets lorsque le manager argentin a entraîné Barcelone en 2013-14. Peu de temps après son court passage avec le club catalan, il a repris l’équipe nationale argentine pendant deux ans. Il revient également dans une ligue qui l’a bien traité, car c’est son Atlanta United qui a créé tant d’excitation en 2018 et remporté la Coupe MLS. Donc Martino connaît la ligue, la culture et connaît Messi.

« Je suis amoureux de la MLS, de la manière de concourir, de l’évolution de la ligue, de l’évolution des équipes et de l’Inter [Miami] m’a donné l’opportunité d’être là », a déclaré l’entraîneur de 60 ans lors de sa première conférence de presse pour le club.

Qu'apportera Tata Martino à l'Inter Miami ? Herc Gomez explique pourquoi l'Inter Miami a besoin de Tata Martino et pourquoi il est l'homme idéal pour le poste.

Mais son temps avec Messi n’a pas été tout rose, car ses passages à la tête du Barça et de l’Argentine sont sortis sans trophée. Le club a perdu le titre de champion le dernier jour de la saison contre l’Atletico Madrid, a perdu la finale de la Copa del Rey et à part la Super Coupe d’Espagne, n’a rien gagné. De même pour l’Argentine, ce fut une double déception après avoir perdu deux titres de Copa America contre le Chili. C’était le pire moment de Messi avec l’équipe nationale, le faisant presque abandonner complètement.

Mais c’était alors et c’est maintenant, et la MLS semble convenir à Martino. Et pour sa part, Messi est dans un endroit beaucoup plus heureux après avoir remporté la Copa America 2021 et la Coupe du monde 2022. Et après avoir parlé à Messi et Busquets, Martino est prêt à se battre. « Parfois, nous associons les États-Unis, Miami, les vacances — ce n’est pas ça. Nous voulons rivaliser … ils [Messi and Busquets] ne sont pas des footballeurs qui vont venir ici pour ne pas concourir », a déclaré Martino.

Le principal défi consiste ensuite à sortir l’Inter Miami de sa mauvaise forme. À Atlanta, une partie du succès de Martino était son style de jeu intrépide et agressif. Tata veut faire de même avec Miami, mais cela prendra du temps car le club occupe la dernière place du classement de la Conférence Est. Ils ont l’Open Cup à espérer et s’ils gagnent ce tournoi, cela leur donnera la qualification pour la Concacaf Champions Cup (anciennement Concacaf Champions League). Il y a aussi la Coupe des ligues du mois prochain (quand Messi pourrait faire ses débuts) qui offre également une place en Coupe des champions, donc en MLS – où la relégation n’existe pas – un échec à faire les séries éliminatoires n’est pas la fin tant qu’il y a sont d’autres voies de réussite.

Mais tout comme dans la ville de Miami, tout peut arriver.

Guglielmo Vicario et célébrer les bons humains

Mon dernier « Onside » est sur le gardien italien, qui vient de rejoindre Tottenham en provenance d’Empoli. Non, il ne s’agit pas de ses qualités footballistiques, qui sont excellentes, mais plutôt de ses valeurs et de ses caractéristiques. Plus tôt cette semaine, les Spurs ont sorti une vidéo d’introduction alors que Vicario expliquait son parcours en Premier League et j’ai été impressionné après avoir entendu son message de résilience et de désir de vivre dans l’instant.

« Je pense simplement que la meilleure chose à faire est de se concentrer sur le présent, sur ce que vous pouvez faire maintenant, pas sur ce que vous ferez. Je me concentre sur le présent et je vis ma vie, mon expérience, mon football », a déclaré Vicario. « Je m’entraîne beaucoup. J’adore m’entraîner. Maintenant, c’est mon rêve. Je veux vivre mon rêve maintenant. »

🎙️ « J’ai commencé ma carrière par le bas. Mon rêve, être au sommet, c’était tellement difficile. J’ai dû faire tous les niveaux. » Les premiers mots de Guglielmo Vicario en tant que joueur des Spurs 😁 pic.twitter.com/1gUI6iElfv — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 27 juin 2023

La vidéo m’a donné envie d’en savoir plus sur ce bouchon de 26 ans d’Udine, en Italie, qui a fait son chemin de la Serie C à l’élite anglaise. L’année dernière, il a reçu un prix humanitaire avec Empoli après avoir accueilli une famille de réfugiés ukrainiens après l’invasion russe. Une mère et son fils de 8 ans ont séjourné chez lui et sa famille en mars dernier.

« Je suis content que la famille ukrainienne s’installe, surtout le petit garçon semble content et va à l’école », a-t-il déclaré. « La chance d’être entouré d’enfants de son âge est très importante et aide à le distraire un peu des problèmes qui se posent dans son pays d’origine. Le voir s’épanouir me donne de la joie. »

Ces types de footballeurs méritent tous les gros titres et doivent être célébrés. Au-dessus de toute autre chose, même gagner, vient la nécessité d’être un humain décent et à notre époque, où le narcissisme s’insinue de tous les coins, nous devons soutenir et célébrer la bonté des gens.

HORS-JEU

Harry Kane : Doit-il ou non quitter les Spurs ?

Quand Friedrich Nietzsche a dit : « Et ceux qu’on a vus danser étaient considérés comme fous, par ceux qui ne pouvaient pas entendre la musique », je suis presque certain qu’il ne parlait pas de Tottenham de Daniel Levy ou de l’avenir de Harry Kane mais hélas, permettez-moi le faire pour lui.

Nietzsche parlait essentiellement de perception – ou de son absence – et c’est ainsi que je vois cette situation de Kane, en particulier avec la position obstinée de Levy sur son joueur vedette. La perception ici est que Levy serait idiot de laisser partir Kane, d’autant plus que l’arrivée du nouvel entraîneur-chef Ange Postecoglou pourrait offrir un sentiment de nouvel optimisme. Si Levy laisse partir Kane, ce ne peut pas être pour un rival en Premier League et cela doit certainement être pour un montant significatif et record. Le message de Levy à tous ? Tu ferais mieux de venir avec toute la banque si tu veux l’international anglais.

Pourquoi Manchester United doit voir grand pour Harry Kane Craig Burley partage son opinion sur l'avenir de Harry Kane de Tottenham.

Cependant, je perçois cela d’une manière différente. Outre le fait que le propriétaire des Spurs risque de le perdre lors d’un transfert gratuit en 2024, il doit voir cette chose sous un autre angle. Et s’il y avait un avenir meilleur pour Tottenham sans Kane ? Un avenir où la dépendance au succès ne dépend plus d’un seul joueur, mais désormais d’une équipe plus profonde et plus dynamique.

Tottenham est une équipe qui a désespérément besoin d’un nouveau scénario. Postecoglou peut offrir cela, mais la prochaine étape doit être un changement de culture générale et je pense que cela devrait inclure la recherche d’une indemnité de transfert pour Kane car pour moi, il n’y a pas de meilleur moment.

Oui, il est l’un des plus grands attaquants que l’Angleterre ait jamais produits, le meilleur buteur de tous les temps du pays et le deuxième de la liste des buteurs de tous les temps de la Premier League derrière Alan Shearer, mais pour moi, il doit partir afin de vraiment renforcer son héritage parce que son cabinet de médailles de finaliste devient trop plein. C’est pourquoi cela se trouve dans la section « Hors-jeu », car malgré son immense sens de la loyauté, le départ de Tottenham aurait dû avoir lieu l’année dernière. Oui, un joueur d’un club est une déclaration unique en soi, mais même Francesco Totti a remporté la ligue (et une Coupe du monde).

Alors, Levy, Kane – et les fans des Spurs – je vous demande de percevoir cela d’une manière différente et d’imaginer votre avenir sans l’attaquant parce que peut-être, juste peut-être, vous pourriez être ceux qui dansent, alors que d’autres n’entendent pas le musique.

Les sociétés de paris interdites en tant que sponsors de maillots, mais les clubs encaissent maintenant

À partir de la saison 2026-27, les clubs de Premier League n’auront plus de parrainage de jeu sur le devant de leurs maillots de match. Il y aura toujours des moyens d’exposition limités (manches de maillot et publicité dans les stades), mais en tant que sponsor principal sur le devant du maillot, il n’y en aura plus.

« La grande majorité des adultes jouent en toute sécurité, mais nous devons reconnaître que les footballeurs sont des modèles qui ont une énorme influence sur les jeunes », a déclaré la secrétaire britannique à la Culture, Lucy Frazer, en avril, peu après l’annonce. « Nous voulons travailler avec des institutions comme la Premier League pour faire ce qu’il faut pour les jeunes fans. »

Je suppose que faire ce qu’il faut ne commence qu’en 2026, car au moment où j’écris ceci, plusieurs clubs ont conclu de nouveaux accords lucratifs avec des sociétés de paris, y compris mon propre club Aston Villa, qui a annoncé cette semaine un accord avec la société de paris basée en Asie BK8 . La nouvelle chemise avait le nom de l’entreprise devant et au centre pour que tout le monde puisse le voir. Fulham a récemment adopté la même stratégie avec la société de paris SBOTOP, nouvellement promu Burnley avec W88, tandis que Crystal Palace a été le premier club à annoncer un accord avec une autre société asiatique (Kaiyun) en mai depuis la décision de la ligue en 2026.

Au total, il y a 10 clubs de Premier League avec des sponsors de paris sur leurs kits pour la saison 2023-24, et cela s’étend également au championnat, où neuf des 24 équipes ont des sociétés de jeux comme sponsors sur leurs kits.

L’injection commerciale et économique est alléchante – et ce n’est pas que je sois contre les paris responsables – mais l’optique louche me semble cynique. La décision de retrait intervient en 2026 et à quel point il est pratique que plusieurs clubs concluent désormais de nouveaux accords juste avant l’entrée en vigueur de l’interdiction. Gagnez cet argent maintenant avant de faire la bonne chose plus tard.

Dans le contexte de tout cela, l’attaquant de Brentford, Ivan Toney, purge une interdiction de huit mois pour avoir parié sur ses propres clubs et a été diagnostiqué comme accro au jeu.

Tweet de la semaine

OK, je veux vraiment que la Jamaïque gagne la Coupe du monde maintenant. Aussi, Andre Blake (au piano) ne cesse de m’étonner. Vous savez que vous faites quelque chose de bien quand John Legend vous retweete !