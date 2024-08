Kamala Harris a volé la vedette à Donald Trump lors de la convention républicaine.

Or, les sondages réalisés juste avant la convention démocrate de cette semaine à Chicago montrent que le vice-président entre non seulement avec un élan, mais avec un léger avantage sur Trump au niveau national et dans la plupart des États clés du champ de bataille – un renversement spectaculaire par rapport au grand trou dans lequel se trouvait le président Joe Biden avant qu’il n’abandonne sa candidature il y a seulement quatre semaines.

Juste dimanche, un nouveau Sondage national ABC News/Washington Post/Ipsos a montré que Harris avait 6 points d’avance parmi les électeurs probables, 51 pour cent contre 45 pour cent, tandis qu’un Sondage CBS News/YouGov a donné à Harris une avance de 3 points.

Harris a également pris une légère avance dans suffisamment d’États clés pour lui donner la majorité au Collège électoral, un signe profondément inquiétant pour Trump dans les derniers mois cruciaux de la campagne. Le vice-président avait des avantages d’au moins 4 points dans quatre sondages d’État. Le New York Times et le Siena College — L’Arizona, le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin — à eux seuls, ces États donneraient à Harris suffisamment de voix électorales pour remporter la présidence, même si elle perdait les autres États clés.

L’ancien président est toujours à portée de main, même après avoir eu du mal à reprendre pied face à un nouvel adversaire. Selon les dernières moyennes des sondages FiveThirtyEight, Trump n’aurait besoin de renverser qu’un des trois États du « mur bleu » – le Michigan, la Pennsylvanie ou le Wisconsin – pour l’emporter en novembre, à condition qu’il remporte tous les États où il devance actuellement Harris dans les moyennes des sondages.

Mais le moment de l’ascension de Kamala Harris est peut-être encore plus remarquable que son ampleur et sa rapidité. Elle est devenue candidate le 21 juillet, huit jours seulement après la tentative d’assassinat contre l’ancien président et moins de 72 heures après le discours d’acceptation de Trump à la convention républicaine de Milwaukee. Les républicains s’étaient ralliés à Trump après la fusillade et sa propre convention, et il semblait être dans une position bien plus forte que Biden, son adversaire de l’époque.

Dans une campagne électorale classique, l’été est la période la plus volatile, le parti qui n’occupe pas actuellement la Maison Blanche bénéficiant d’une hausse des sondages après sa convention (qui, par tradition, a lieu en premier). Le parti du président réagit alors avec une hausse correspondante qui annule généralement le changement précédent.

Mais dans ce cas, c’est Harris qui a le vent en poupe depuis la fin de la convention républicaine le mois dernier. Il est loin d’être certain que Harris continue à progresser jusqu’à la fin du mois d’août – même si certains républicains se préparent à la possibilité qu’elle ait une avance plus importante le jour du Labor Day qu’elle n’en a actuellement – mais ajouter à cela un coup de pouce à la convention pourrait positionner Harris comme une favorite importante dans la course.

C’est parce que, historiquement, les préférences des électeurs sont généralement consolidées à la fin des conventions, et les changements dans les sondages après les conventions sont généralement modestes. Mais cette campagne n’a rien d’une campagne typique.

Voici cinq points à retenir du sondage pré-convention :

Trump est en tête sur certains sujets, mais à la traîne sur le plan personnel.

Comment se fait-il que Trump soit à la traîne par rapport à Harris alors que les électeurs lui font davantage confiance sur l’économie, le sujet qui, selon eux, est le plus important pour leur vote ? Parce qu’ils ne l’aiment pas ou ne lui font pas confiance de manière générale.

Dans le sondage ABC News/Washington Post/Ipsos, les Américains ont déclaré qu’ils faisaient davantage confiance à Trump qu’à Harris lorsqu’il s’agit de gérer l’économie – ce qui, selon près de neuf répondants sur dix, était très important pour leur vote – 46 % contre 37 %.

Mais il est clair pourquoi Harris est en tête après avoir examiné les qualités personnelles des candidats.

Les sondés sont partagés sur l’image de Harris : 45 % ont une opinion favorable de la vice-présidente, tandis que 44 % la jugent défavorable. Quant à Trump, seuls 35 % des sondés ont une opinion favorable de lui. La majorité, 57 %, a une opinion défavorable de lui.

En juillet dernier, Trump avait 31 points d’avance sur Biden sur la question de savoir quel candidat « est en assez bonne santé physique pour exercer efficacement sa fonction de président ». Dans le nouveau sondage, Trump, 78 ans, est en déficit de 30 points sur la même question.

De même, Harris, 59 ans, devance Trump sur le candidat qui « est honnête et digne de confiance » (de 15 points), qui « a la vivacité mentale nécessaire pour servir efficacement en tant que président » (de 9 points), qui « comprend les problèmes des gens comme vous » (de 7 points) et qui « représente vos valeurs personnelles » (de 6 points).

La Sun Belt est à nouveau à conquérir.

Les raisons de la compétitivité de Harris dans les quatre États clés de la Sun Belt vont au-delà des seuls chiffres. Elle attire les électeurs dont un candidat démocrate a besoin dans des États plus jeunes et plus diversifiés.

Dans le sondage ABC News/Washington Post/Ipsos, Harris est en tête parmi les moins de 40 ans, 57 % contre 37 %, même si Biden et Trump étaient au coude à coude avec les moins de 40 ans le mois dernier.

Harris devance également Biden parmi les électeurs noirs (plus de détails ci-dessous) et hispaniques, qui constituent de larges segments des électorats de l’Arizona, de la Géorgie, du Nevada et de la Caroline du Nord.

Même avant le débat de juin, le déclin de Biden était particulièrement concentré parmi les électeurs jeunes et non blancs, et beaucoup de ces États de la Sun Belt semblaient hors de portée. Il lui restait une voie vers une majorité au Collège électoral s’il gagnait la partie dans la Rust Belt, mais la remontée de Harris lui donne une chance de gagner même si Trump remporte l’un de ces États du Nord.

Les électeurs noirs sont revenus vers Harris.

Selon un sondage ABC News/Washington Post/Ipsos, les Afro-Américains ont voté pour Harris, à 83 % contre 11 %, ce qui est bien plus conforme aux précédents récents. Il en va de même pour les sondages New York Times/Siena College dans les États de la Sun Belt, dans lesquels Harris est en tête, à 84 % contre 11 %, parmi les électeurs noirs potentiels.

Et Sondage de l’Université de Suffolk/USA Today des électeurs noirs du Michigan et de Pennsylvanie montrent que Trump n’attire qu’environ 10 % des électeurs noirs, soit à peu près le même pourcentage qu’en 2020.

Certains sondages montrent encore un soutien historiquement élevé à Trump, en tant que républicain – comme celui de la semaine dernière. Sondage Fox Newsqui a permis à l’ancien président de remporter 26 % des voix des électeurs noirs. Mais de manière générale, la tendance indique que Harris, qui est à la fois d’origine noire et sud-asiatique, remporte une part plus comparable d’électeurs noirs.

Harris est en train de remporter le débat sur la « démocratie ».

Biden a fondé sa campagne sur l’argument selon lequel la démocratie était en jeu – et a menacé Trump si celui-ci gagnait l’élection.

Harris n’est pas aussi directe dans ses propos sur la question, mais elle continue de se forger un avantage sur Trump. Plus de trois Américains sur quatre, soit 77 %, estiment que la protection de la démocratie est au moins très importante pour leur vote dans le sondage ABC News/Washington Post/Ipsos, juste derrière l’économie et l’inflation et à égalité avec la santé et la criminalité sur la liste des questions présentées.

En outre, Harris est davantage considérée comme une personne fiable pour protéger la démocratie, avec 43 % contre 37 %. De même, les électeurs les plus susceptibles de voter dans les États de la Sun Belt lui ont donné 8 points d’avance en ce qui concerne la gestion de la démocratie, avec 52 % contre 44 %, selon le sondage New York Times/Siena College.

Oui, l’augmentation des conventions compte réellement.

Même s’il n’est peut-être pas surprenant que les candidats voient leurs sondages augmenter pendant le congrès de leur parti (une publicité télévisée pour eux et leurs politiques), cela ne signifie pas que les congrès n’ont pas d’importance.

À ce stade, Harris — qui devance Trump de 1,4 point de pourcentage au scrutin Sondage RealClearPolitics moyenne et 2,6 points dans le Moyenne de FiveThirtyEight — entre dans sa convention dans une position nettement plus faible que Biden en 2020, mais dans une position plus forte que Hillary Clinton en 2016.

En fait, Clinton était à moins d’un point de Trump dans la moyenne de RealClearPolitics au début de la convention démocrate de 2016 parce que Trump profitait de son dynamisme lors des conventions (les conventions se sont déroulées sur des semaines consécutives en juillet 2016 parce que les Jeux olympiques, qui se sont déroulés dans l’hémisphère sud, ont commencé plus tard dans l’été que d’habitude).

Historiquement, un parti obtient une hausse d’environ 4 points après sa convention, selon le livre « The Timeline of Presidential Elections: How Campaigns Do (and Do Not) Matter ». Mais ces hausses ne s’annulent pas toujours et, plus important encore, le parti qui enregistre la plus grande amélioration lors des conventions « maintient son gain dans les sondages de la dernière semaine », selon les auteurs, Robert S. Erikson et Christopher Wlezien.

« En d’autres termes, ses chiffres de sondage ne s’estompent pas mais restent au contraire constants après les conventions jusqu’à la dernière semaine », écrivent-ils.