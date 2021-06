KAMALA Harris est actuellement au Guatemala pour parler avec le président guatémaltèque Alejandro Giammattei.

Le vice-président américain est là au nom de l’administration Biden.

Le vice-président Harris est au Guatemala

Pourquoi Kamala Harris est-elle au Guatemala ?

Le vice-président Harris et le président Giammattei étaient en pourparlers le lundi 7 juin 2021 au Guatemala pour aborder le problème croissant des migrants en provenance du pays d’Amérique centrale vers les États-Unis.

Il s’agit du premier voyage officiel à l’étranger du VP Harris.

Et elle a dit qu’elle avait eu une grande conversation avec le président Giammattei.

« Nous avons eu une conversation solide, franche et approfondie », a-t-elle déclaré.

Premier voyage officiel Crédit : EPA

Elle a également souligné l’importance pour les migrants guatémaltèques de ne pas migrer indûment aux États-Unis.

« Ne venez pas. Ne venez pas. Les États-Unis continueront d’appliquer nos lois et de sécuriser nos frontières », a-t-elle déclaré.

« Si vous venez à notre frontière, vous serez refoulé. »

Qu’a dit le vice-président Harris à propos de la critique républicaine de la position de ses partis sur l’immigration ?

Alors que les républicains ont été notoirement « durs » en matière d’immigration, les démocrates ne l’ont pas fait.

La vice-présidente Harris a une position sur l’immigration différente de la position typique de son parti Crédit : Reuters

Cela, cependant, a changé avec la position du VP Harris sur l’immigration.

Comme elle l’a clairement indiqué sur sa page Twitter, la vice-présidente Harris pense que le monde est interconnecté, mais qu’il devait l’être d’une manière saine et propice aux besoins des États-Unis également.

« Notre monde est interconnecté et interdépendant – et nous savons que ce qui se passe à l’étranger a un impact sur la sécurité et la prospérité chez nous aux États-Unis », a-t-elle déclaré.

« C’est pourquoi je suis au Guatemala aujourd’hui. »