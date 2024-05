Pourquoi Justin Timberlake et Jessica Biel ont fui Los Angeles pour Nashville

Le style de vie hollywoodien ne convient pas à tout le monde.

Justin Timberlake et Jessica Biel ont déménagé de Los Angeles à Nashville avec leurs fils Silas, 9 ans, et Phineas, 3 ans, il y a quelques années.

Bienne, 42 ans, expliqué sur SiriusXM «Parlons hors caméra avec Kelly Ripa» que la famille a déménagé pour échapper aux paparazzi d’Hollywood.

Jessica Biel et Justin Timberlake à la soirée des Oscars de Vanity Fair 2024. FilmMagie

« Je ne pense pas vraiment qu’ils respectent nécessairement cela, vous savez, si nous sommes en déplacement avec nos enfants », a déclaré Biel. « Cela peut dépendre quelque peu du pays où, si nous sommes dans ce pays, aux États-Unis, c’est un peu comme état par État, vous savez, vous vous faites marteler sur la côte Est, vous vous faites en quelque sorte marteler sur la côte Ouest. C’est pourquoi nous n’habitons plus vraiment là-bas.

L’auteur de « Un livre pour enfants sur les règles » a déclaré qu’elle et Timberlake, 43 ans, « essayaient de créer une certaine normalité » pour leurs enfants en étant autant que possible à l’écart des projecteurs.

Jessica Biel et Justin Timberlake à Los Angeles le 14 mars 2024. Images du GC

« Nous voulons partager notre famille avec nos proches et nos amis et nous comprenons également que notre travail comporte cet élément majeur orienté vers le public, donc nous comprenons cette partie, mais ces enfants n’ont pas non plus choisi cela », a-t-elle expliqué. .

Biel a poursuivi : « Je ne veux pas les exposer d’une manière ou d’une autre jusqu’à ce qu’ils soient capables de prendre cette décision par eux-mêmes, vous savez ? Et je sais… ce monde des médias sociaux est l’endroit où ils existent et où ils vivent et cela constituera une très grande partie de leur vie et de leur réalité.

Justin Timberlake et Jessica Biel ont deux fils. Instagram / Jessica Bienne

« Je ne veux tout simplement pas que cela soit sur mon compte », a déclaré le maman de deux enfants a ajouté : « Nous essayons donc de nous engager d’une manière qui semble authentique, mais aussi, vous savez, en ne les diffusant pas partout et sans manquer de respect à quiconque se sent à l’aise de faire cela. C’est juste notre choix familial.

En 2021, Nous chaque semaine a rapporté que Biel et Timberlake se sont installés dans le Tennessee avec leurs deux enfants et étaient « si heureux » de quitter la Californie.

Une source a déclaré au média : « Ils préfèrent tous les deux la vie à la campagne. C’est génial pour les garçons parce qu’ils ont tellement d’espace et de liberté.

« Ça a été vraiment bien pour eux », a ajouté la source à propos du célèbre couple. « À bien des égards, c’est le plus heureux qu’ils aient jamais été. »

Jessica Biel et Justin Timberlake lors de la première de « Trolls Band Together » à Hollywood, Californie, le 15 novembre 2023. AFP via Getty Images

Sur le podcast de Kelly Ripa, Biel a expliqué comment son fils aîné, Silasgrandit si vite.

« Nous parlons beaucoup de son corps qui change beaucoup et il en fait l’expérience », a-t-elle déclaré à propos du garçon de 9 ans. « Il éprouve des douleurs de croissance. Il a du mal à dormir. Il se réveillera au milieu de la nuit. Ses jambes lui faisaient mal. Il a mal au dos. Il est, tu sais, il a l’air différent, n’est-ce pas ?

Elle a poursuivi: « Il est passé de ce petit gars à ce genre d’enfant plus adulte, et même Justin et moi nous disons: ‘Wow, cet enfant a l’air différent tout d’un coup.’ Il grandit juste.

Jessica Biel au Met Gala 2024. Getty Images pour le Met Museum/Vogue

Biel a fait de la presse pour promouvoir son nouveau livre. La semaine dernière, elle est allée dans « The View » et a dit que ce n’était pas facile être séparée de son mari pendant qu’il est en tournée.

«C’est toujours un travail en cours», a-t-elle admis. « Il faut constamment essayer de trouver l’équilibre, essayer de trouver le moment où nous pouvons nous connecter. »

Timberlake et Biel sont mariés depuis 2012.