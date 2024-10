Pourquoi Justin Bieber « ne fait pas confiance » à son entourage en ce moment

Les fans curieux n’ont pas accordé de répit à Justin Bieber ces derniers temps avec tout ce qui se passe autour du scandale de Diddy. Beaucoup de gens se posent des questions sur l’implication de Justin depuis qu’il a passé du temps avec Diddy à l’époque. À un moment donné, il a été révélé que Justin avait passé 48 heures avec Diddy alors qu’il n’avait que 15 ans. Est-il possible que les rumeurs qui circulent publiquement au sujet de Justin et Diddy aient un impact négatif sur le chanteur de « Beauty and a Beat » ? Ce sont les détails.

Pourquoi Justin Bieber a du mal à faire confiance aux gens

Selon Page Six, Justin est entré en mode isolement. Faire confiance aux gens n’est apparemment plus une chose facile pour le chanteur canadien. Une source a parlé de la connexion de Justin avec Diddy avec le média en disant :

Instagram / Justin Bieber

« Est-ce que je crois qu’il a été impliqué dans des conneries stupides ? Ouais. C’était un adolescent. Il était le…