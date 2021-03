« Votre utilisation de la Marque est illégale », la lettre, obtenue par Pierre roulante, lire. « Vous n’avez pas reçu la permission de Justice d’utiliser la Marque. De plus, le travail de Bieber n’est en aucun cas affilié, soutenu ou sponsorisé par Justice. Une telle utilisation de la Marque est non seulement illégale, mais susceptible de tromper et de dérouter les consommateurs. » E! News a contacté le directeur de Justice et l’équipe de Bieber pour commentaires. La justice a refusé de commenter Pierre roulante, citant une action en justice en cours.

Selon Pierre roulante , l’avocat des duos primés aux Grammy Awards a envoyé une lettre de cesser et de s’abstenir à l’avocat et à la direction de Bieber le 10 mars, appelant la star à mettre fin à son utilisation de « Justice » avec la croix utilisée comme un ‘t’ qui figure sur l’album. art de couverture. Le duo a fait valoir qu’ils ont déposé la marque Justice avec une croix en France et dans l’Union européenne, par Pierre roulante. Le groupe utilise un «t» en forme de croix dans son logo et a joué avec un symbole de croix sur scène.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy