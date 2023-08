Pourquoi Jurgen Klopp a fait confiance à Trent Alexander-Arnold: « Vous avez besoin d’un ADN spécifique à Liverpool »

Avec sa casquette à l’envers, Jurgen Klopp s’est rendu à Trent Alexander-Arnold lors de la séance d’entraînement ouverte de samedi au stade national de Singapour et a affectueusement passé un bras autour de ses épaules.

Une brève conversation a été suivie d’une étreinte chaleureuse entre le manager de Liverpool et son nouveau vice-capitaine avant qu’ils ne se séparent.

« Au début, je pensais qu’il allait me dire d’arrêter de donner le ballon », a plaisanté un Alexander-Arnold rayonnant, incitant Klopp – assis à ses côtés alors qu’ils envisageaient le dernier match de la tournée asiatique de mercredi contre le Bayern Munich – à faire irruption dans rire

« C’était une belle surprise pour être honnête, pas celle à laquelle je m’attendais à ce moment-là. C’était spécial. Un moment dont je me souviendrai. »

Le moment @TrentAA a découvert qu’il allait être notre vice-capitaine ❤️ pic.twitter.com/hZB0kMPhK3 —Liverpool FC (@LFC) 31 juillet 2023

Il marque la prochaine étape dans l’évolution de la carrière d’Alexander-Arnold à Liverpool.

Il y avait un vide à combler dans le groupe de direction de Liverpool après les sorties estivales de Jordan Henderson et James Milner, et alors que Virgil van Dijk devait toujours être nommé capitaine compte tenu de son ancienneté dans l’équipe et du fait qu’il était auparavant troisième aux commandes. , le choix du vice-capitaine était moins tranché.

Le fait que Klopp se soit tourné vers Alexander-Arnold en dit long sur la façon dont il est considéré à la fois sur et hors du terrain par les joueurs et le personnel.

Avec Van Dijk maintenant âgé de 32 ans, c’est la planification de la succession. Alexander-Arnold n’a jamais caché qu’il voulait finalement diriger le club qu’il a rejoint à l’âge de six ans, et maintenant le joueur de 24 ans est fermement sur la bonne voie pour accomplir cette mission.

Alexander-Arnold est devenu une présence de plus en plus vocale dans le vestiaire depuis qu’il a été élu dans le groupe de direction de Liverpool il y a deux ans et il a maintenant le rôle qui va avec.

« Je me sens prêt pour ça », dit-il. « J’ai l’impression d’avoir été un leader et je montre l’exemple avec les choses que je fais au quotidien avec les gars. Ils me voient comme quelqu’un dans un rôle de leadership et je suis heureux que le directeur et le personnel le voient aussi.

« Je veux m’assurer d’assumer la responsabilité de ce que je fais et de la performance de l’équipe également. C’est une position incroyable. Il y a plus de responsabilité sur moi pour m’assurer que nous réussissons et réalisons les choses que nous voulons cette saison.

« Virgil en tant que capitaine est tout à fait logique. C’est une bonne décision. C’est le capitaine de son pays. Il a de gros souliers à remplir pour Hendo (Jordan Henderson) qui était un capitaine incroyable, mais je suis sûr que Virgil suivra cela et le fera à sa manière. Nous le suivrons tous dans la direction où il nous mènera.

Le skipper écossais Andy Robertson et Alisson faisaient déjà partie du groupe de direction et Klopp a également ajouté Mohamed Salah, qui est également capitaine de l’Égypte. Robertson est effectivement le troisième commandant.

Cela fera sept ans en octobre que Klopp a offert à Alexander-Arnold ses débuts lors d’une victoire en Coupe de la Ligue contre Tottenham. Il a maintenant 273 apparitions à son actif et une collection de médailles qui revendique tous les honneurs majeurs pour lesquels il a concouru.

Après des changements radicaux cet été, c’est une nouvelle ère à Anfield avec le diplômé de l’académie au cœur de celle-ci.

« Je l’ai vu ces sept dernières années grandir et se développer en tant que joueur et en tant qu’homme », a déclaré Klopp. « Il est clair que dans ce club, vous avez besoin d’un ADN spécifique. Si ce n’est pas lui, qui pourrait avoir ça ? Il sait à quel point je l’apprécie. Nous avons eu des conversations similaires à ce sujet dans le passé.

« C’était une question de timing et nous pensions tous les deux que nous n’aurions pas à y penser cette année. Ce n’est pas du tout contre quelqu’un d’autre. C’est une décision pour Trent.

«Je peux imaginer que pour un garçon de West Derby, c’est une grande chose pour lui et sa famille. Mais ce n’est pas à cause de ça. C’est à cause de sa personnalité. Il le mérite. »



(Photo : Matthias Hangst/Getty Images)

Alexander-Arnold a passé samedi soir dans sa chambre d’hôtel au Ritz-Carlton de Singapour, réfléchissant au chemin qu’il a parcouru depuis l’époque où il regardait à travers les trous dans le mur à l’extérieur de l’ancien terrain d’entraînement de Liverpool, Melwood, pour apercevoir ses héros.

« Je pensais que je suis fier de moi. Cela m’a fait sourire », dit-il, incitant Klopp à intervenir. « Il lui faut vraiment quelque chose pour sourire », a-t-il ri.

Pour Alexander-Arnold, cependant, c’est une récompense pour beaucoup de travail très dur.

« Je n’ai jamais hésité à dire quelles sont mes ambitions – ça a toujours été d’être capitaine de ce club », a-t-il déclaré. « C’est un tremplin pour cela. C’est un rôle et une responsabilité que j’attends avec impatience. J’ai hâte que la saison commence. »

La résilience d’Alexander-Arnold ne fait aucun doute. Il a traversé la période la plus difficile de sa carrière professionnelle lors de la crise de Liverpool la saison dernière avant qu’un changement tactique ne transforme sa fortune et celle de Liverpool lors du rodage.

L’international anglais a continué là où il s’était arrêté, entrant au milieu de terrain et tirant les ficelles avec sa gamme de passes.

« Il est clair que j’aime jouer là-dedans », ajoute-t-il. « Depuis la transition et l’adaptation, j’ai tiré le meilleur parti de moi. Il y a beaucoup de travail qui a été fait et il reste encore beaucoup à faire pour aplanir les plis, mais nous y travaillons avec de nouveaux joueurs qui s’y adaptent.

« L’étudier et apprendre est quelque chose que j’aime. Ce rôle est certainement quelque chose qui fera ressortir le meilleur de moi, que ce soit en commençant là-bas ou en passant dans ces domaines une fois en possession. Pour moi, il s’agit simplement d’entrer dans ces domaines pour avoir un impact et affecter le jeu et utiliser les compétences que j’ai pour aider l’équipe à gagner.

(Photo du haut : Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images)