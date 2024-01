Pourquoi Jurgen Klopp a décidé de quitter Liverpool – et ce que fait FSG maintenant

C’était en novembre dernier lorsque le président de Fenway Sports Group, Mike Gordon, a reçu l’appel qu’il redoutait depuis longtemps.

La voix à l’autre bout du fil était celle de Jurgen Klopp. Sur le terrain, « Liverpool 2.0 », comme l’avait inventé l’entraîneur, volait après la reconstruction estivale, mais ce n’était pas un rapport d’avancement optimiste transmis aux propriétaires américains du club.

Klopp a expliqué qu’après une longue introspection, il était parvenu à la conclusion que ce serait la dernière saison de son règne à Anfield. Sa décision était prise : il démissionnerait en mai. Il sentait qu’il n’avait tout simplement pas l’énergie nécessaire pour continuer. Il était blasé et ne voulait pas faire le travail sur « trois roues ».

La décision de l’entraîneur allemand en avril 2022 de prolonger son contrat jusqu’en 2026 avait été la plus agréable des surprises pour FSG compte tenu de sa précédente indication selon laquelle il allait prendre un congé sabbatique. C’était exactement le contraire.

Alors que la nouvelle était relayée aux dirigeants du FSG, John W Henry et Tom Werner, stupéfaits, ils savaient qu’essayer de le faire changer d’avis serait inutile.

Ce n’était pas une question d’argent, ni de trouver un autre emploi. Il s’agissait simplement de vouloir faire une pause par rapport aux exigences incessantes de la direction des élites. Aussi douloureux que cela puisse être, les propriétaires étaient unis dans la conviction qu’ils devaient respecter sa décision.

Jurgen Klopp avec Michael Edwards, alors directeur sportif de Liverpool (à gauche) et le président du FSG, Mike Gordon (John Powell/Liverpool FC via Getty Images)

Klopp a eu du temps et de l’espace. Il n’était pas nécessaire de faire des annonces instantanées. Cependant, le passage du temps entre novembre et fin janvier n’a pas modifié la position de l’homme de 56 ans.

La décision de rendre publique sa décision sismique vendredi a été celle de Klopp. Il voulait désespérément s’assurer que le personnel, les joueurs et les supporters l’entendent en premier. Il savait que plus il attendait, plus il y avait de chances que cela soit divulgué par les médias.

Klopp a estimé que son entourage et leurs familles méritaient d’être clairs maintenant afin qu’ils puissent commencer à planifier l’avenir. Les assistants Pep Lijnders et Peter Krawietz, ainsi que l’entraîneur du développement de l’équipe première Vitor Matos, partiront également.

« Dans un monde idéal, je n’aurais rien dit à personne avant la fin de la saison. Gagnez tout et dites au revoir, mais ce n’est pas possible”, a déclaré Klopp. “Parce que personne ne me licenciera, je dois prendre cette décision par moi-même.”

Lijnders et Matos ont leurs propres aspirations managériales, Klopp tenant à souligner qu’ils seront prêts à relever un nouveau défi alors qu’il se lance dans ce qui, selon lui, sera un congé sabbatique d’un an cet été.

Pour d’autres membres du personnel des coulisses, comme Andreas Kornmayer et John Achterberg, l’incertitude persiste en attendant de savoir si leurs services seront nécessaires au début d’une nouvelle ère.

Vendredi, l’agent de Klopp, Marc Kosicke, se tenait au fond de la salle alors que le sombre manager de Liverpool dirigeait une conférence de presse émouvante dans une salle de presse bondée du centre de formation AXA.

C’est lors de réunions visant à discuter des préparatifs de pré-saison avant la saison 2024-25, qui verra Liverpool disputer un certain nombre de matchs de préparation aux États-Unis, que Klopp s’est d’abord demandé s’il avait envie d’y retourner en juillet. “Je suis habituellement le leader de ces réunions, mais je ne pouvais pas (cette fois)”, a-t-il déclaré.

Les difficultés de la saison dernière, lorsque les roues se sont détachées et que Liverpool était à la cinquième place de la Premier League, ont fait des ravages. Klopp avait refusé l’opportunité de mener l’Allemagne à un Championnat d’Europe à domicile après le limogeage de Hansi Flick en septembre dernier, car il se sentait du devoir de remettre son règne à Anfield sur les rails.

« Mais mes compétences managériales sont basées sur l’énergie et l’émotion et cela vous prend tous. Si je n’en peux plus, arrêtez-le », a-t-il déclaré. « Ce n’était pas mon idée lorsque j’ai signé le nouveau contrat. À ce moment-là, j’étais convaincu à 100 % que nous irions jusqu’en 2026. Mais je réalise que mes ressources ne sont pas infinies. Je ne suis plus un jeune lapin.

Le vendredi matin a été soigneusement chorégraphié. Klopp a tenu une réunion du personnel dans la salle des entraîneurs à l’étage du centre d’entraînement AXA, immédiatement suivie, vers 10h30, d’une réunion avec les joueurs dans le vestiaire.

Certains joueurs avaient qualifié cette saison de « The Last Dance », une référence au documentaire de Michael Jordan, estimant que Klopp essayait une dernière fois de réaliser quelque chose de spécial avec ce groupe. Mais ils ne s’attendaient pas à cela maintenant.

Une fois terminés, la nouvelle a été diffusée sur les réseaux sociaux pour que le monde entier puisse l’absorber, Klopp expliquant les raisons pour lesquelles il pensait que le moment était venu de partir dans une interview de 25 minutes avec le service des médias du club, qui avait été filmée la veille. au milieu de beaucoup de secret.

Après cela, Liverpool a continué sa séance d’entraînement normalement. Des photographies ont émergé de Klopp souriant et semblant détendu avec les joueurs alors qu’ils se préparaient pour le match nul de dimanche en FA Cup avec Norwich City.

C’était un secret bien gardé. Le fait que la conférence de presse de Klopp pour le match de Norwich ait eu lieu jeudi plutôt que le créneau habituel du vendredi avait suscité quelques sourcils levés d’un air interrogateur. Il en va de même pour la décision de déplacer la conférence de presse féminine de Liverpool à samedi. Le personnel de Kirkby sentait qu’une annonce était imminente, mais peu de gens pensaient qu’elle serait aussi importante.

La réaction du staff et des joueurs a été totale et totale. À part quelques élus dans la boucle, personne n’a vu cela venir. Certains membres du personnel ont pleuré.

Jurgen Klopp s’entraîne vendredi (Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images)

Klopp avait semblé redynamisé avec Liverpool en tête du classement de la Premier League, en finale de la Coupe Carabao, en huitièmes de finale de la Ligue Europa et toujours en FA Cup. Cette équipe pensait avoir encore au moins deux saisons avec lui à la barre.

Si cette annonce avait été faite il y a un an, elle aurait été plus compréhensible. À l’époque, il y avait des frictions dans les coulisses alors que Liverpool perdait son chemin de manière alarmante : le moral de l’équipe avait plongé et un sentiment de négativité grandissait, en particulier lors d’une terrible série de résultats après Noël lorsqu’ils perdaient contre Brighton (deux fois), Brentford et Wolverhampton Wanderers. .

Le bilan de Klopp à la tête de Liverpool est extraordinaire, mais il peut aussi être une présence exigeante, tant envers ses joueurs, son staff que ses dirigeants. Certains cadres supérieurs de l’équipe se demandaient s’il se retirerait en mai dernier, après que le club n’ait pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions.

Mais après être resté sur place et avoir relancé la fortune du club de manière si spectaculaire, on avait le sentiment qu’il n’irait nulle part de si tôt, même si certains au sein du club reconnaissaient qu’un travail épuisant – amplifié par le fait que Klopp ait pris beaucoup plus de responsabilités ces dernières années avec le départ d’autres hauts dirigeants – a eu des conséquences néfastes.

La défaite contre les Wolves a été l’un des nombreux points faibles de Liverpool la saison dernière (Clive Mason/Getty Images)

Lors de son court discours devant les joueurs, Klopp a plaisanté en disant que son départ était en partie de leur faute, car Liverpool avait atteint un niveau si élevé si tôt qu’il sentait qu’il pouvait passer le relais à quelqu’un d’autre. Il a vanté le talent d’une équipe jeune et dynamique. Pouvoir quitter Liverpool dans un bon endroit – son héritage – signifie tout pour lui.

“Les joueurs n’avaient pas beaucoup de questions”, a-t-il déclaré. «Je leur ai parlé à tous ensemble, puis à quelques-uns après. Nous avons un lien vraiment fort.

« Habituellement, lorsqu’un manager est dans un vestiaire et parle comme ça, il est limogé. Ce n’est pas le cas à cause des choses que nous avons accomplies, c’est pourquoi ma responsabilité est si grande.

“Nous avons eu la situation de l’année dernière et je pense que beaucoup de managers auraient été licenciés et il n’y a jamais eu aucune intention de le faire et ma responsabilité grandit et grandit, donc quand ce n’est plus bien, je dois le dire.”

Klopp s’était inquiété de l’impact de la nouvelle sur la séance d’entraînement de l’après-midi, mais il était ravi du fait que les affaires se soient déroulées comme d’habitude. Il a déclaré aux joueurs qu’ils avaient la possibilité « d’écrire plus de chapitres » d’ici mai et de garantir que cette époque inoubliable se termine en beauté. Il est convaincu que cela galvanisera tout le monde plutôt que de distraire.

Et maintenant ?

Klopp est catégorique : il n’y aura pas de revirement comme Sir Alex Ferguson en 2002. Contrairement à l’ancien patron de Manchester United, il n’a aucun intérêt à jouer un rôle pour aider à identifier son successeur. “La dernière chose dont ils ont besoin, ce sont les conseils du vieil homme”, a déclaré Klopp.

Il avait été contrarié par la suggestion de l’ancien arrière gauche de Liverpool, José Enrique, selon laquelle le manque de soutien financier des propriétaires sur le marché des transferts avait contribué à sa décision de démissionner. “FSG n’a rien à voir là-dedans”, a-t-il déclaré fermement.

Klopp a toujours accepté les restrictions financières du modèle économique autonome du club. Le fait qu’il ait réussi rend son bilan à Anfield d’autant plus remarquable.

Si l’on considère qu’il a hérité d’une équipe 10e de Premier League en 2015 et qu’il l’a emmenée à des sommets vertigineux en remportant la Ligue des champions et en mettant fin à 30 ans d’attente pour un titre de haut niveau, il a été la figure la plus transformatrice de l’histoire. L’histoire de Liverpool depuis Bill Shankly.

La recherche d’un successeur a commencé en novembre lorsque Gordon a répondu pour la première fois à cet appel téléphonique indésirable. Le département de données – dirigé par le directeur de recherche Will Spearman – a effectué un travail de fond au cours des deux derniers mois pour déterminer quels candidats du monde entier pourraient correspondre stylistiquement à la marque de football de Liverpool.

Cependant, la recherche active commence maintenant : à ce stade, aucune démarche n’a été effectuée auprès de candidats. Les dirigeants savaient bien sûr que ce moment viendrait. Et même si le contrat de Klopp courait jusqu’en 2026, il était convenu que l’accord serait officieux jusqu’en 2025…