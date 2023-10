Pourquoi Julián Araujo et José Ramírez défendent les ouvriers agricoles

Alors qu’il s’entraînait comme boxeur amateur lorsqu’il était adolescent dans la Central Valley de Californie, l’ancien champion unifié des poids welters légers José Ramírez récoltait des poivrons pendant ses vacances d’été pour aider sa famille.

« C’était mon premier travail. Et je voyais beaucoup d’hommes et de femmes plus âgés faire de tels efforts en faisant le même travail… cela me restait en tête », a déclaré Ramírez.

À environ deux heures et demie de route au sud-ouest de l’endroit où Ramírez a élu domicile, Julián Araujo a grandi en rêvant de devenir une célébrité du football, mais les rappels frappants du travail agricole physiquement épuisant auquel sa famille et bien d’autres étaient habitués n’étaient jamais loin de vue.

« [My friend’s] papa rentrait du travail et il s’asseyait sur le canapé et s’endormait », a déclaré Araujo, arrière droit du club de Liga de Las Palmas. « Je le voyais couvert de boue et s’asseyait simplement sur le canapé. Son corps s’est automatiquement éteint à cause de la quantité de travail et de ce qu’il a dû endurer pendant cette journée. »

Araujo et Ramírez, tous deux athlètes mexicains-américains de classe mondiale et fils de communautés agricoles de Californie centrale, ont utilisé leurs plateformes respectives au nom de la main-d’œuvre derrière l’industrie. Ils ont récemment partagé leurs expériences personnelles et leurs idées sur leur cause commune dans une interview conjointe avec ESPN pour le Mois du patrimoine hispanique.

Ramírez, 31 ans, se souvient d’un épisode survenu à la ferme au cours duquel lui et un autre homme ont mis en sécurité une ouvrière après qu’elle s’est évanouie à cause de la chaleur, la mettant à l’abri du soleil et lui apportant de l’eau. Elle n’a pas pu terminer le reste de son quart de travail, mais elle était de retour au travail le lendemain, se préparant avant l’aube.

Ces images vécues directement au sein d’une industrie aussi vitale sont le moteur de la cause des athlètes.

« Nous devons simplement reconnaître que [these workers] font tant de sacrifices et soumettent leurs corps à tant de conditions difficiles », a déclaré Araujo. « Nous devons leur faire savoir qu’ils sont appréciés. Une grande partie de la nourriture que nous mangeons vient d’eux. »

Le père d’Araujo, Jorge, est un ancien producteur de laitue de Guanajuato, au centre du Mexique. Sa mère, Guadalupe, est la fille d’ouvriers agricoles. Le père de Ramírez, Carlos, a également travaillé dans les champs de la Vallée Centrale.

Bien qu’ils ne se soient jamais rencontrés en personne, Araujo et Ramírez partagent des parcours identitaires similaires, à cheval sur deux pays. Araujo, un ancien joueur vedette du LA Galaxy, a été transféré à Barcelone en février et est actuellement prêté à Las Palmas. Il a représenté les États-Unis à la Coupe du Monde des moins de 20 ans de la FIFA 2019, mais a depuis rejoint l’équipe nationale mexicaine en tant que membre senior de l’équipe. Il a remporté la Gold Cup cet été avec El Trison premier trophée international.

Pour sa part, Ramírez a représenté les États-Unis aux Jeux olympiques de 2012, après avoir remporté le titre des Golden Gloves l’année précédente. En 2015, alors qu’il avait 23 ans, il avait remporté son premier titre des poids welters légers en battant Johnny Garcia, et est resté champion jusqu’en 2021. Ramírez honore souvent ses racines en enfilant des motifs de tissus et des vêtements traditionnels mexicains lorsqu’il entre sur le ring.

Julián Araujo, qui représente désormais le Mexique après avoir débuté sa carrière internationale aux États-Unis, utilise sa tribune pour attirer l’attention sur le sort des ouvriers agricoles de la vallée centrale de Californie. « Nous devons leur faire savoir qu’ils sont appréciés. » Photo de Louis Grasse/Getty Images

Histoire de difficultés

Le Rapports du Département de l’alimentation et de l’agriculture de Californie que plus d’un tiers des légumes et près des trois quarts des fruits et noix du pays sont cultivés dans l’État. De plus, ses exportations dans le monde entier pour 2021 ont totalisé une valeur de 22,5 milliards de dollars. Par coïncidence, le Mexique est l’une de ses principales destinations d’exportation, avec plus de 1,2 milliard de dollars de produits expédiés vers le pays.

En particulier, la Californie centrale a longtemps été considérée comme une plaque tournante de l’activité agricole en Amérique. Avenal, la ville natale de Ramírez, signifie en espagnol « champ d’avoine », un clin d’œil à ce que les premiers explorateurs ont rencontré dans la région avant qu’elle ne soit colonisée. En raison de la présence importante de l’industrie de la culture de noix à Avenal, elle s’est imposée comme la « capitale mondiale de la pistache ».

Lompoc, originaire d’Araujo, sur la côte centrale de la Californie, produit depuis longtemps des cultures aux niveaux régional et national en raison de son climat tempéré et de son sol particulièrement fertile. Ces dernières années, la production viticole est devenue un moteur économique important pour la région.

L’écrivain américain John Steinbeck, lauréat du prix Nobel, lui-même originaire de la région, a souvent utilisé la région comme décor pour des classiques tels que « Les raisins de la colère » et « Des souris et des hommes ». Les travaux de Steinbeck sont souvent cités comme des passerelles vers la compréhension des difficultés que les travailleurs agricoles ont historiquement endurées.

Le Center for Farmworker Families estime qu’entre 500 000 et 800 000 ouvriers agricoles vivent en Californie, la plus grande concentration de tous les États du pays. Environ les trois quarts d’entre eux sont sans papiers, et le manque de protection juridique signifie que de nombreux travailleurs – jugés essentiels au plus fort de la crise du COVID-19 – sont également privés de protections de base du travail.

Selon Araujo et Ramírez, le travail lui-même est éprouvant, même dans des conditions météorologiques idéales. Les températures dans la vallée centrale peuvent atteindre jusqu’à 115 degrés et dépasser régulièrement les trois chiffres pendant les mois d’été. L’ombre et une bonne hydratation sont souvent un luxe.

Exposition aux pesticides Cela reste également un risque important sur les champs, mais les maladies peuvent ne pas être signalées pour diverses raisons, notamment la perte de salaire, l’intimidation des employeurs ou le manque de moyens de transport pour obtenir des soins médicaux.

« [We need] « De bonnes entreprises qui paient bien », a déclaré Ramírez. « Leur devoir ne devrait pas être seulement de les payer chaque semaine, mais de leur fournir une assurance maladie, de l’eau, de l’ombre et des toilettes appropriées. »

Les expériences de l’ancien champion des poids légers José Ramírez dans le travail agricole dans sa vallée centrale de Californie natale sont restées avec lui jusqu’à ce jour. Photo de Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Agir pendant la pandémie

Quelques mois seulement après le début de la pandémie de COVID-19 qui a débuté en 2020, Araujo, alors avec le Galaxy, a organisé des livraisons de repas dans les champs autour de Lompoc avec un message personnalisé conçu pour remonter le moral des destinataires. Plus tard cette année-là, il a fait un don à United Farm Workers pour soutenir les ouvriers et leurs familles tout en encourageant les autres à suivre son exemple via les médias sociaux.

« Julián a vu un message sur les réseaux sociaux sur les ouvriers agricoles, sur les conditions dans lesquelles ils travaillaient pendant la pandémie », a déclaré Guadalupe Zúñiga, la mère de Julian. « Ils travaillaient avec des masques, dans la chaleur. Alors il m’a dit qu’il voulait faire quelque chose pour eux et il m’a demandé de l’aider à planifier cela. »

La couverture médiatique des efforts d’Araujo a ému une donatrice anonyme qui, selon Guadalupe, a été inspirée à soutenir la cause grâce à l’initiative de son fils.

« A partir de là, [Julián] « Nous avons voulu faire quelque chose chaque année, même si c’est petit, pour continuer à reconnaître le fait que nous apprécions le travail qu’ils font à la ferme », a-t-elle déclaré.

Également pendant la pandémie, Ramírez a envoyé des « boîtes de remerciement » remplies d’articles de santé et d’articles ménagers essentiels aux travailleurs de la Vallée Centrale. Ensuite, il a personnellement parcouru les champs pour distribuer des milliers de masques, de bouteilles d’eau, de désinfectants pour les mains, de gants et de nourriture. Début 2021, Ramírez a entrepris de sensibiliser davantage à la vaccination contre le COVID-19 en s’adressant directement aux travailleurs.

Avant de combattre Josh Taylor en 2021, il a annoncé qu’il leur consacrerait sa performance dans le but de maximiser la notoriété de leur cause.

De plus, Ramírez a plaidé en faveur d’une action politique comme moyen d’assurer une meilleure qualité de vie à ceux – y compris les enfants – qui « nourrissent l’Amérique » et le monde grâce à leur travail dans les champs californiens.

« Je conseillerais aux gens d’être ouverts à ce qui se dit. « Faites très attention à la loi, aux hommes politiques qui se présentent aux élections, pas seulement au niveau national », a déclaré Ramírez. « Mais au niveau local, dans votre district, dans votre ville. maire, sénateurs et gouverneur de Californie et faire pression sur eux pour qu’ils apportent leur aide. »

Engagé pour la cause

L’année prochaine, l’État de Californie organisera un vote sur une mesure présentée lors des élections fédérales de novembre concernant l’amélioration des conditions des travailleurs agricoles. Connue sous le nom de California Farming and Food-Access Bond Measure, la proposition allouerait 3,365 milliards de dollars en obligations destinées, en partie, à « soutenir la santé, la sécurité et la sécurité financière de la main-d’œuvre alimentaire et agricole », tout en réduisant la dépendance aux pesticides. et les engrais qui « nuisent de manière disproportionnée aux communautés de travailleurs agricoles et aux communautés adjacentes aux terres agricoles ».

L’adoption d’une telle mesure signifierait probablement un pas dans la bonne direction pour aider la cause commune d’Araujo et de Ramírez. Bien que tous deux aient exprimé leur intérêt à collaborer l’un avec l’autre, l’agitation constante sur le terrain et sur le ring les a naturellement éloignés de chez eux.

Araujo a eu 22 ans en août et est devenu un contributeur instantané pour Las Palmas depuis le début de la saison en cours. Fort de sa victoire à la Gold Cup, il continue de recevoir des convocations pour le Mexique en route vers la Coupe du monde 2026 organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada.

Après avoir perdu ses ceintures WBC et WBO des poids welters légers face à Taylor en 2021, Ramírez a rebondi avec des victoires contre Jose Pedraza et Richard Commey. Sa prochaine cible est Teofimo Lopez, qui possède deux ceintures des poids welters légers.

Assis dans son appartement à Las Palmas, sur les pittoresques îles Baléares au large des côtes de l’Espagne continentale, Araujo sourit et hoche la tête au discours qui se déroule devant lui. Ramírez soulève une fois de plus la question de l’action politique et de l’implication communautaire comme moyen d’intégrer les droits des travailleurs agricoles dans le courant dominant.

Les deux sont à l’autre bout du monde, mais dans un sens, ils n’ont jamais été aussi proches.

« Je pense que ce serait une très bonne chose de s’unir », a déclaré Araujo à Ramírez. « Pour utiliser nos voix, nous sommes tous les deux jeunes et nous pouvons tous les deux dire ce que nous ressentons. »