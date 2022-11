Pourquoi Joy Behar n’est-elle pas sur The View aujourd’hui ?

JOY BEHAR reste le seul co-animateur du panel original de The View.

Étant donné que Joy fait partie intégrante de la série, l’inquiétude a grandi parmi les fans lorsqu’elle a disparu pendant un certain nombre d’épisodes.

Joy Behar n’était pas présente pour l’épisode du lundi 14 novembre de The View[/caption]

Pourquoi Joy Behar n’est-elle pas sur The View aujourd’hui ?

Le 14 novembre 2022, le public de The View s’est demandé pourquoi Joy Behar n’était pas présente pour l’épisode de lundi.

Alors qu’elle et la co-animatrice Whoopi Goldberg étaient absentes, la panéliste Sara Haines a rempli le rôle de modératrice de l’émission.

C’est un spectacle rare de voir Joy et Whoopi sauter la même émission, ce qui a suscité la curiosité des téléspectateurs.

Comme Whoopi reste malade de Covid-19, Joy a normalement des lundis de congé mais devrait revenir pour l’épisode du mardi 15 novembre.

Qu’est-il arrivé à Joie ?

Depuis la première de The View en août 1997, Joy Behar a été présentée comme l’une des panélistes régulières.

Joy est la seule co-animatrice restante de la formation originale composée d’elle-même, Debbie Matenopoulos, Meredith Vieira, Star Jones et de la créatrice Barbara Walters.

Tout au long de la 25e saison de The View à l’antenne, le public a écouté l’émission pour voir Joy exprimer ses réflexions sur les derniers sujets d’actualité.

Après le passage de l’émission aux Bahamas, les fans ont rapidement remarqué que deux des quatre co-animateurs réguliers étaient absents de l’émission.





Le 12 juillet 2022, les co-animatrices invitées Ana Navarro et Alyssa Farah Griffin ont été retrouvées en train de reprendre les sièges du panel laissés vacants par Joy et sa collègue régulière Sara Haines.

Sur Twitter, un fan a écrit : « Où sont Sara Haines et Joy Behar ? S’il vous plaît, ne me dites pas que #Joy a pris sa retraite !

Un deuxième fan a tweeté : « Où est @JoyVBehar ? Je déteste quand elle n’est pas là. J’espère qu’elle va bien.

“J’apprécie tellement la vue sans le soupir de Joy que je n’ai jamais réalisé à quel point #TheView pouvait être calme et cohérent”, a déclaré un autre.

The View co-anime de gauche à droite : Whoopi, Sara Haines, Joy, Sunny Hostin et Ana Navarro[/caption]

Au début de l’émission, le co-panéliste Whoopi a évoqué l’absence de Behar.

L’actrice de Color Purple a partagé avec le public : “Bienvenue dans The View.

«Nous sommes de retour ici à la maison parce que nous étions partis pendant un petit moment. Nous étions aux Bahamas.

Whoopi a ajouté: « Nous devons vous dire que Sara est sortie avec Covid.

«Joy n’a pas Covid, mais elle n’est pas là aujourd’hui. Elle prend un jour de congé.

Dans les épisodes diffusés le mercredi 13 juillet et le jeudi 14 juillet, Joy était toujours absente du talk-show à succès.

Un utilisateur a écrit ce jour-là : « Alors Joy… où es-tu ? Tu nous manques sur @TheView En espérant que tu vas bien.

Malgré son manque de présence lors des émissions susmentionnées, Whoopi a offert plus de contexte aux allées et venues de Behar.

Lors de l’épisode de jeudi, Whoopi a plaisanté de manière comique: «Joy n’est pas sorti avec Covid.

“Elle se remet d’autre chose, la grippe… ou peut-être qu’elle est enceinte, je ne sais pas.”

Bien que Whoopi ait expliqué la raison de la vacance de sa co-star de longue date de la série, l’équipe de The View n’a pas révélé dans combien de temps Behar serait de retour.

Le lundi 18 juillet, le public a obtenu sa réponse lorsque la femme disparue en question a fait son retour dans la longue série de discussions.

Joy et ses collègues commentateurs se sont moqués de ses absences et ont ri du discours ironique sur la grossesse provoqué par Whoopi.

Joy a partagé la vérité avec les fans sur son manque d’apparences : « Je suis ici pour rappeler à tout le monde qu’il existe des maladies en plus de Covid.

“J’ai eu un virus. C’est ça! Un virus vraiment puissant. J’ai été testé négatif dans cinq tests PCR, je ne l’avais pas.

Joy Behar a-t-elle pris sa retraite ?

Début juillet 2022, des rapports ont circulé à partir d’un certain nombre de points de vente différents qui affirmaient que Joy Behar prévoyait de quitter The View avant son anniversaire en octobre et de prendre sa retraite.

Cependant, le mardi 5 juillet, un représentant de Joy a démenti les rumeurs et a déclaré au New York Post que les informations étaient de “fausses nouvelles”.

Son représentant a également confirmé que le contrat de la star sur le programme n’expire pas avant 2025.

Concernant tout futur projet de retraite, Joy a donné des détails sur son avenir à Variety.

En avril 2020, le présentateur de télévision a déclaré: «J’ai un contrat de trois ans.

“Mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas partir si je le veux, car ils ne peuvent vraiment rien me faire à ce stade.”

Le diffuseur a ajouté : “Je ne me vois pas rester plus longtemps [time]. C’est ça! Je peux me tromper.

«Mais les chances que cela se produise… Vous savez, le temps passe. Je ne suis pas un enfant.