Pourquoi jouer ? Les premiers jeux renforcent les liens et le cerveau

Vous voulez que votre enfant grandisse en bonne santé, heureux, intelligent, capable et résilient ? Jouer avec eux. Les bébés et les tout-petits s’épanouissent grâce à des jeux ludiques qui changent à mesure qu’ils grandissent.

Pourquoi le jeu est-il important pendant les premières années de la vie ?

Plus d’un million de nouvelles connexions nerveuses sont fabriqués dans le cerveau au cours des premières années de la vie. Et l’élagage de ces connexions neuronales les rend plus efficaces. Ces processus construisent littéralement le cerveau et aident à guider son fonctionnement pour le reste de la vie de l’enfant. Bien que la biologie – en particulier la génétique – affecte cela, il en va de même pour l’environnement et les expériences d’un enfant.

Les bébés et les enfants s’épanouissent grâce à des soins attentifs. Servir et retournerun terme utilisé par le Harvard Center on the Developing Child, le décrit bien : les interactions de va-et-vient, dans lesquelles l’enfant et le soignant réagissent et interagissent l’un avec l’autre d’une manière aimante et nourrissante, sont les éléments constitutifs d’un cerveau sain et un enfant heureux, qui aura de meilleures chances de devenir un adulte sain, heureux, compétent et prospère.

Le jeu est l’un des meilleurs moyens d’offrir des soins réactifs. Pour maximiser les avantages du jeu :

Apportez toute votre attention. Déposez le téléphone, ne faites pas plusieurs tâches.

Soyez réciproque. C’est la partie “servir et retourner”. Même les petits bébés peuvent interagir avec leurs soignants, et c’est ce que vous voulez encourager. Il n’est pas nécessaire que cela soit réciproque de manière égale – vous parlez peut-être en phrases pendant que votre bébé sourit ou roucoule – mais l’idée est d’intégrer la réactivité dans le jeu.

Être à l’écoute des stades de développement. De cette façon, votre enfant peut s’engager pleinement et vous pouvez également encourager son développement.

Grands jeux pour jouer avec les bébés : 6 à 9 mois

Le Centre pour l’enfant en développement a quelques bonnes idées et documents pour les parents sur des jeux spécifiques à jouer avec leurs enfants à différents âges.

Les bébés de 6 mois et de 9 mois apprennent l’imitation et d’autres éléments constitutifs du langage. Ils commencent également à apprendre le mouvement et à explorer le monde qui les entoure.

Voici quelques idées de jeux pour ce groupe d’âge :

Jouez à coucou ou à galette.

Faites des jeux en cachant des jouets sous une couverture ou un autre jouet, puis « trouvez-les » ou laissez le bébé les trouver.

Avoir des conversations en va-et-vient. La contribution du bébé pourrait simplement être un son “ma” ou “ba”. Vous pouvez répéter le même son ou prétendre que votre bébé dit quelque chose (“Tu ne dis rien ! Vraiment ? Dis m’en plus !”).

Jouez à des jeux d’imitation : si votre bébé tire la langue, vous le faites aussi, par exemple. Les bébés plus âgés commenceront à être capables d’imiter des choses comme applaudir ou frapper, et adoreront quand les adultes le feront avec eux.

Chantez des chansons qui impliquent du mouvement, comme “Itsy Bitsy Spider” ou “Trot, Trot to Boston” avec des mots et des mouvements.

Jouez à des jeux simples avec des objets, comme mettre des jouets dans un seau et les sortir, ou les laisser tomber et dire “boum !”

Grands jeux pour jouer avec les tout-petits

Entre 12 mois et 18 mois, les tout-petits acquièrent plus d’habiletés langagières et motrices et adorent imiter. Vous pouvez:

Jouez avec des blocs, construisez des choses simples et faites-les tomber ensemble.

Faites des jeux imaginatifs avec des poupées ou des animaux en peluche, ou faites semblant d’appeler au téléphone.

Utilisez des oreillers et des couvertures pour construire de petits forts et des endroits pour grimper et jouer.

Jouez à un cache-cache rudimentaire, comme vous cacher sous une couverture à côté du bébé.

Continuez à chanter des chansons qui impliquent du mouvement et de l’interaction, comme “Si vous êtes heureux et que vous le savez”.

Faites des sorties et explorez le monde ensemble. Même aller à l’épicerie peut être une aventure pour un bébé. Racontez tout. Ne vous souciez pas d’utiliser des mots que votre bébé ne comprend pas ; ils finiront par le faire, et entendre beaucoup de mots différents leur fera du bien.

Les tout-petits plus âgés, qui ont 2 ou 3 ans, sont capables de faire des versions plus compliquées de ces jeux. Ils peuvent faire des jeux d’association, de tri et de comptage, ainsi que des jeux d’imitation et de mouvement comme “suivre le chef” (vous pouvez devenir assez créatif et idiot avec celui-là).

Autant que vous le pouvez, donnez-vous à jouer et amusez-vous. Le travail et les corvées peuvent attendre, ou vous pouvez réellement impliquer les jeunes enfants dans les corvées, ce qui rend cela plus amusant pour vous deux. La vérification des médias sociaux peut définitivement attendre.

Jouer avec votre enfant est un investissement dans l’avenir de votre enfant et un excellent moyen de construire votre relation et de vous rendre heureux tous les deux.