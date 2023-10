Pourquoi Joshua Jackson et Jodie Turner-Smith divorcent-ils ? – La vie hollywoodienne

Crédit d’image : Agence de presse Image/NurPhoto/Shutterstock

Josué Jackson et Jodie Turner Smith étaient l’un des couples les plus discrets et les plus doux d’Hollywood, mais leur mariage a pris fin brutalement quatre ans après l’échange de leurs vœux. Naturellement, les fans sont curieux de savoir pourquoi le couple a décidé d’arrêter.

Pourquoi Joshua Jackson et Jodie Turner-Smith divorcent-ils ?

Dans son dossier du 2 octobre, Jodie a cité la raison de leur séparation comme étant des « différences irréconciliables ». Le Reine et mince l’actrice a également noté qu’elle et le Attraction fatale La date de séparation de la star était le 17 septembre. Aucun d’eux n’a publiquement commenté leur séparation.

Peu de temps après l’annonce de leur séparation, Divertissement ce soir a rapporté que l’ancien couple avait « des problèmes ces derniers temps ».

« Ils ont célébré l’anniversaire de Jodie le 9 septembre au Flower Shop à New York mais sont arrivés séparément et sont repartis séparément », a déclaré une source au média. «C’était une grande fête, et ils étaient éloignés toute la nuit et à peine l’un autour de l’autre. Jodie a passé [the] la majorité de la soirée en bas.

Combien de temps Joshua Jackson et Jodie Turner-Smith sont-ils restés ensemble ?

Joshua et Jodie se sont rencontrés pour la première fois lors d’un événement caritatif en 2018 et sont rapidement tombés amoureux. L’année suivante, ils se sont fiancés et se sont mariés en décembre 2019.

Lors d’un entretien avec Les temps en avril de cette année, le Ruisseau Dawson un ancien a révélé que c’était sa femme désormais séparée qui avait proposé.

« Je ne sais pas si elle l’avait prévu ou si c’était une impulsion du moment, mais une proposition à laquelle je ne m’attendais pas est sortie, et la réponse organique et instinctive a été ‘oui' », a-t-il déclaré à la publication. .

Joshua a également noté qu’il hésitait au départ à envisager le mariage et les enfants, mais a souligné que Jodie avait changé d’avis.

« Je suis assez vieux pour pouvoir faire ça », a-t-il déclaré. « Il s’agit en partie de trouver quelqu’un au bon moment de la vie. … Si nous nous étions rencontrés cinq ans plus tôt, nous aurions probablement eu une liaison torride, mais tout le reste, je n’étais tout simplement pas prêt. Je ne pensais pas que je voulais un jour me marier.

Joshua Jackson et Jodie Turner-Smith ont-ils des enfants ?

Le duo partage leur fille, Janie Jackson, ensemble. Elle est née en 2020. Lors de son entretien avec Les temps, Joshua s’est réjoui de son enfant et de celui de Jodie.

« Six mois [after Jodie’s proposal], elle était enceinte et nous étions en route », a-t-il déclaré. « Et maintenant, nous avons ce magnifique bébé, qui est littéralement la manifestation de cet amour. Il m’est impossible de regarder le visage de mon enfant sans ressentir de l’amour pour ma femme.