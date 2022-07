Pourquoi Joshua a-t-il été détenu pendant plus de deux ans pour les crimes de quelqu’un d’autre ?

Le personnel savait que cela se reproduirait, et ils avaient raison. Trois ans plus tard, Sprestersbach a été emprisonné pour intrusion, cette fois pour avoir dormi sur la propriété d’un collège. Encore une fois, il s’est appelé Castleberry, a refusé le traitement et est resté seul. Encore une fois, il a été déclaré 406, inapte à continuer, et a langui en prison, cette fois pendant sept mois, avant d’être transféré à HSH pour une durée prévue de 120 jours. Lorsqu’il a été libéré le 18 janvier 2013, Sprestersbach restait ainsi un parfait problème de politique publique : assez lucide pour vivre seul ; suffisamment indépendant d’esprit pour refuser un traitement; et, bien que non sans ses caprices, résolument non conflictuel.

Puis en 2017, faisant la queue devant la River of Life Mission, Sprestersbach a rencontré un autre policier. Le cycle semblait se dérouler comme prévu – un jeu au ralenti de patate chaude entre la police, les tribunaux, les prisons et les hôpitaux. Mais cette fois, le pseudonyme de Sprestersbach “Castleberry” est devenu l’étrange source d’une erreur – d’abord commise par la police, puis aggravée par les tribunaux et le système hospitalier de l’État et même ses propres avocats – qui propulserait Sprestersbach dans un trou de ver bureaucratique entièrement différent qui réquisitionné et consumé les deux années et demie suivantes de sa vie.

Le débat en Amérique la meilleure façon d’aider les sans-abri souffrant de maladie mentale est restée largement sans réponse pendant des décennies, depuis que la fermeture et la réduction des énormes hôpitaux psychiatriques publics du milieu du XXe siècle ont transformé les prisons et les prisons en les plus grands centres de détention de facto pour la santé mentale du pays . En 1955, les États-Unis comptaient plus de 550 000 lits psychiatriques d’État et de comté ; en 2017, le nombre de lits, y compris ceux d’autres établissements hospitaliers comme les hôpitaux privés et les centres de traitement ouverts 24 heures sur 24, n’était que d’environ 170 000.

La désinstitutionnalisation est largement considérée comme le grand péché originel de notre crise actuelle de santé mentale – non pas parce que les institutions étaient la bonne idée, mais parce qu’il était supposé que les médicaments pourraient les remplacer. En fait, les médicaments, bien qu’ils soient un miracle pour gérer de nombreux problèmes de santé mentale, n’ont pas réussi à modifier les résultats pour les personnes atteintes de maladies mentales graves (alors que les symptômes extérieurs les plus drastiques de la schizophrénie, par exemple, peuvent être étouffés par des médicaments antipsychotiques, de nombreux patients souffrent des effets secondaires physiques et cognitifs, et l’état de la racine n’est généralement pas inversé). Rétrospectivement, il semblait irréaliste de s’attendre à ce que les prescriptions résolvent le problème. Une maladie mentale grave est la chose la plus éloignée d’une condition à l’emporte-pièce : un diagnostic de schizophrénie signifie des symptômes différents pour différents patients, et aucun patient ne répond aux médicaments de la même manière.

Ces dernières années, les débats sur ce qu’il faut faire avec les personnes atteintes de maladie mentale ont tendance à se focaliser sur deux extrêmes. Il y a les personnes commises à tort – celles dont le comportement relativement bénin (comme, disons, dormir dehors) finit par être criminalisé alors que personne d’autre ne veut les accueillir. Ces personnes semblent presque destinées à retourner à l’hôpital même si, selon les termes de un ancien membre du personnel de HSH, ils “ne présentent vraiment pas de danger imminent pour eux-mêmes ou pour les autres”. Ils s’endorment sur la pelouse de quelqu’un, ou arrêtent de prendre leurs médicaments prescrits et décompensent, ou commencent à prendre des drogues récréatives qui déclenchent leur maladie mentale. Leurs problèmes sont moins psychiatriques que sociaux. “Parfois, les gens viennent parce qu’ils n’ont pas de logement, qu’ils n’ont pas d’argent, qu’ils n’ont pas de réseaux de soutien, qu’ils n’ont pas d’assurance.” S’ils n’étaient pas sans abri, ils n’auraient pas besoin d’être là.

Ensuite, il y a les cas aigus qui, faute d’options d’hospitalisation, explosent un jour dans la violence, blessant des innocents. La ville de New York, malgré la législation sur les traitements forcés connue sous le nom de loi de Kendra, a fait la une des journaux cette année avec deux cas tragiques : Michelle Go, mortellement poussée sur les voies du métro, et Christina Yuna Lee, suivie chez elle et poignardée à mort. Bien que les meurtres portent les marques de la violence anti-asiatique, les auteurs souffraient également chacun d’une maladie mentale grave et avaient parcouru des installations pendant des années. Hawaï a connu sa propre tragédie cette année – le cas de Michael Armstrong, qui le lendemain de la Saint-Valentin a matraqué une autre personne souffrant de troubles mentaux, Linda Johnson, à quelques pas de l’entrée du poste de police de Kapolei. Armstrong, a déclaré son père aux journalistes, était en liberté conditionnelle – une option pour libérer les patients qui ont été acquittés pour cause de folie – pendant 15 ans, vivant dans une série de foyers de groupe, mais toujours décompensant et commettant des crimes plus graves. Les incidents les plus terribles attirent l’attention pour des raisons évidentes, bien qu’ils ne soient en aucun cas typiques. Un rapport de 2019 du ministère fédéral de la Santé et des Services sociaux a indiqué que si environ un Américain sur cinq souffre d’une forme de maladie mentale, seulement 4% environ de la violence communautaire est attribuable à la psychopathologie.