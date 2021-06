JONATHAN Stacey est journaliste de transit et météorologue pour WBTV News This Morning.

Stacey fournit des rapports de trafic pour les actualités WBTV le matin et fournit les prévisions météorologiques pour les actualités à midi.

Journaliste WBTV Jonathan Stacey Crédit : Twitter

Qui est Jonathan Stacey ?

Stacey est né dans l’Est de l’Alabama et a passé la plupart de son enfance au Moyen-Orient et au Tennessee.

Avant son poste chez WBTV, Stacey était météorologue et journaliste environnemental chez WJXST à Jacksonville, en Floride.

Le journaliste a également occupé des postes à l’antenne à Bowling Green, Kentucky, Bristol, Virginie et Huntsville, Alabama.

Selon son profil WBTV, « Quand il est en ondes, Jonathan est probablement à la salle de sport ou assis avant un bon repas dans un restaurant local ou dans un avion en direction de sa prochaine destination de voyage. »

Jonathan Stacey rejoindra Fox 5 Atlanta Crédit : Twitter

Pourquoi Jonathan Stacey quitte-t-il l’émission QC Morning de WBTV?

Le 27 mai, Stacey a annoncé son départ de la station d’information de Charlotte, en Caroline du Nord, sur Twitter.

« Au revoir, Charlotte, ça a été une balade enrichissante ✌🏾 Mon dernier jour à @WBTV_News est le lundi 7 juin », a tweeté Stacey.

« Hé, les amis, au cas où vous l’auriez manqué, j’ai fait une grande annonce sur » QC Morning « : je quitte Charlotte, cela signifie donc que je quitte WBTV et ma famille bien-aimée » QC Life « », a déclaré Stacey dans la vidéo publiée par le spectacle.

« Les gars, vous représentez le monde pour moi. C’est la seule raison pour laquelle je suis venu ici, pour prendre ce travail. Et je vous prends tous avec moi dans mon cœur, et les expériences que j’ai vécues ici vont me propulser vers mon avenir.

Stacey (au milieu) aux côtés des autres reporters de WBTV Mary King (L) et Abby Theodros (R) Crédit : Twitter

« J’ai hâte de partager plus sur l’endroit où j’atterrirai ensuite », a ajouté le journaliste.

« Bien que nous soyons si tristes de le voir partir – nous sommes très reconnaissants pour tout ce qu’il a contribué à cette équipe pour faire de QC Morning une émission si spéciale », a posté QC Life sur Facebook.

Stacey quittera WBTV pour Fox 5 Atlanta.

Qu’est-ce que son peuple a dit de son départ ?

La journaliste de WBTV, Abby Theodros, a partagé ses réflexions sur le départ de Stacey : « Dites que ce n’est pas le cas ! Le jour est venu. @jsrontv nous quitte pour une aventure passionnante à Atlanta ! J’ai hâte de voir toutes les belles choses que vous » je le ferai! »

Stacey et son collègue météorologue du WBTC Al Conklin Crédit : Twitter

La présentatrice de WBTV, Mary King, a tweeté : « Nous sourions peut-être à l’extérieur, mais nous sommes tristes à l’intérieur parce que c’est @jsrontv la dernière chaussure du matin @WBTV_News.

« Il nous manque déjà mais j’ai hâte de le voir briller dans l’ATL. Levez-vous et brillez et venez nous rejoindre pour vos gros titres! »

Un autre météorologue de WBTV, Al Conklin, a tweeté : « Amer. Mon dernier quart de travail du matin @WBTV_News avec @jsrontv. Tellement heureux pour Jonathan alors qu’il se dirige vers son nouveau concert météo @FOX5Atlanta, mais il va certainement me manquer. #ncwx #scwx #cltwx #gawx . »