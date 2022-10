Pourquoi Joly dit qu’elle viendra à la table avec la Russie, la Chine – même si elle n’aime pas ça

Les affaires internationales bougent comme des « plaques tectoniques », selon la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, et le Canada doit se présenter à « toutes » les tables internationales pour contrebalancer les acteurs agressifs, même s’il ne veut pas s’asseoir à leurs côtés.

“Je n’ai pas envie d’être assis à côté [Russian Foreign Minister Sergey] Lavrov, en fait”, a déclaré Joly dans une entrevue avec CBC Radio La maison. Mais de telles réunions peuvent offrir des opportunités pour isoler la Russie au niveau international et contrer la propagande russe, a-t-elle déclaré.

Joly a évoqué une réunion internationale cet été où les ministres des Affaires étrangères du G7 ont refusé de se faire prendre en photo avec Lavrov, qui a ensuite quitté le sommet plus tôt.

CBC News: La maison27:53La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly parle de la politique étrangère canadienne réorientée La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, s’entretient avec l’hôte Catherine Cullen pour discuter de l’approche de la politique étrangère du Canada, avant que l’ancien diplomate Michael Small et Goldy Hyder, du Conseil canadien des affaires, discutent de la question de savoir si le Canada est vraiment prêt à adopter le « friendshoring ».

“Il a quitté la réunion parce qu’il lit l’écriture sur le mur”, a-t-elle déclaré.

Les dirigeants du G20 se réuniront à nouveau en Indonésie le mois prochain. Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le Canada participerait au rassemblement, même si le président russe Vladimir Poutine était également présent.

Joly dit que le Canada doit s’engager avec la Chine

Un an après avoir été nommé ministre des Affaires étrangères, Joly — dans un large entretien avec La maison — a qualifié son approche du dossier de “pragmatique” et a souligné la nécessité d’engager un dialogue avec tous les pays.

“Je ne crois pas à la stratégie de la chaise vide”, a-t-elle déclaré. “Lorsque le Canada n’est pas engagé dans un dialogue, premièrement, cela n’aide pas notre propre paix et notre stabilité. Et deuxièmement, nous perdons de l’influence dans le monde parce que les autres pays du G7 parlent en fait à ces pays.”

Cette philosophie s’applique à la Chine, a déclaré Joly, qui a déjà déclaré vouloir “rétablir des liens” avec Pékin.

Les relations entre le Canada et la Chine se sont effondrées entre 2019 et 2021, alors que les pays se sont engagés dans une bataille diplomatique au sujet de la détention par la Chine des Canadiens Michael Spavor et Michael Kovrig – une provocation largement considérée comme un acte de représailles pour l’arrestation de Meng Wanzhou à Vancouver alors que les États-Unis demandé son extradition.

Joly s’est dite préoccupée par le comportement “agressif” continu de la Chine dans le détroit de Taiwan, mais a souligné que le Canada ne pouvait pas tourner le dos à toutes les discussions avec la superpuissance.

“En même temps, nous devons nous engager avec eux sur le changement climatique, la santé et la dénucléarisation, car ce sont aussi des menaces existentielles auxquelles nous sommes confrontés, en tant que pays et en tant que monde”, a-t-elle déclaré.

Le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a déclaré à un panel organisé par le Canadian American Business Council que les pays devraient commercer davantage avec ceux qui partagent leurs valeurs. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Mais les commentaires de Joly sont intervenus juste après que le ministre de l’Industrie François-Philippe Champagne a parlé de “découplage” avec la Chine.

“Les gens veulent commercer avec des gens qui partagent vraiment les mêmes valeurs”, a-t-il déclaré lors d’une récente visite à Washington DC.

Joly a suggéré que les deux idées ne sont pas en décalage parce que les entreprises canadiennes devraient être conscientes des risques de faire des affaires avec la Chine et devraient explorer les possibilités de diversifier leurs partenariats commerciaux.

Les conservateurs disent que les libéraux ont semé la confusion quant à leur position sur la Chine en recherchant initialement des liens commerciaux plus profonds avec Pékin et en prenant des années pour produire une politique officielle de la Chine.

“Nous avons eu tellement d’itérations sur la politique du gouvernement envers la Chine que cela a même semé la confusion parmi nos alliés”, a déclaré le porte-parole conservateur en matière d’affaires étrangères Michael Chong dans une interview cette semaine.

La stratégie indo-pacifique du gouvernement, qui inclura la Chine, est attendue avant la fin de l’année.

Plus tôt cette semaine, les députés canadiens ont voté à l’unanimité pour approuver un rapport suggérant que le Canada devrait offrir l’asile aux Ouïghours et aux autres minorités ethniques en Chine confrontées à “un génocide en cours”.

Le porte-parole conservateur en matière d’affaires étrangères, Michael Chong, a déclaré que le gouvernement n’avait pas de politique cohérente à l’égard de la Chine. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Les États-Unis ont exprimé de vives inquiétudes concernant “le génocide et les crimes contre l’humanité en cours” et un rapport publié cet été par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a averti que le comportement de la Chine “pourrait constituer des crimes internationaux, en particulier des crimes contre l’humanité”.

La Chine a nié à plusieurs reprises l’allégation et Joly s’est abstenu de qualifier la situation des Ouïghours de “génocide”. Elle a déclaré que le Canada pousserait la Chine et d’autres pays à “faire la lumière” sur ce qui arrive aux Ouïghours. Elle a également déclaré que son gouvernement soutiendrait un projet de loi qui empêcherait l’achat de biens soupçonnés d’être produits par le travail forcé dans la région.

‘Je ne crois pas à la doctrine:’ Joly

L’intersection des droits de l’homme, du commerce et des relations diplomatiques a été soulignée dans un discours de la vice-première ministre Chrystia Freeland à Washington, DC, au début du mois.

Freeland a déclaré que l’invasion de l’Ukraine par la Russie marquait la fin d’une période géopolitique de trois décennies pendant laquelle les nations occidentales croyaient qu’un commerce et une prospérité économique robustes aideraient la démocratie à s’épanouir dans le reste du monde.

Largement présenté comme la «doctrine Freeland», le discours a souligné la nécessité de liens plus étroits entre les pays démocratiques et la création de chaînes d’approvisionnement qui ne dépendent pas de pays aux valeurs dissemblables.

Interrogée sur sa définition de la “doctrine Joly” des affaires étrangères, la ministre a rejeté la question.

“Je ne crois pas à la doctrine. Je ne pense pas que ce soit le moment de la doctrine”, a-t-elle déclaré.

“Je pense que des gens perdent la vie en ce moment en Ukraine, luttant pour leur liberté. Je pense que nous devons nous montrer.”