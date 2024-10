Pourquoi Joker 2 a-t-il perdu autant d’argent ? Et comment diable cela a-t-il coûté autant en premier lieu ? | Joker : Folie à Deux

TPour citer la version de Heath Ledger du prince clown du crime, peut-être qu’un farfelu devrait écrire « Pourquoi si sérieux ? » dans les bureaux vitrés de Warner Bros Discovery cette semaine, alors que les dirigeants y contemplent l’implosion du box-office de Joker : Folie à Deux. Un week-end d’ouverture catastrophique de 37,7 millions de dollars, la plus forte baisse du deuxième week-end pour un film DC (81 %), une prise mondiale qui s’élève actuellement à la somme dérisoire de 165 millions de dollars… comment le studio est-il passé de l’original de 2019, un milliard de dollars qui était alors le film classé R le plus rémunérateur, à cela ?

À tout le moins, le Joker se révèle fidèle à sa réputation d’agent du chaos. Mais il est aussi le plus aimé des méchants de bandes dessinées d’une franchise légendaire ; un match nul presque à égalité avec Batman lui-même, rendant le désastre d’autant plus impensable. Grâce au bouche à oreille bubonique, Joker : Folie à Deux devrait désormais perdre entre 125 et 200 millions de dollars, selon l’estimation du budget à laquelle vous croyez. Si c’est le chiffre de 300 millions de dollars généralement vanté pour la production et le marketing, alors c’est clairement ce qui a entravé le film ; il lui faudrait alors jusqu’à 475 millions de dollars pour atteindre le seuil de rentabilité. Les réinventions risquées d’icônes sacrées de la culture pop sont beaucoup plus réalisables avec le budget raisonnable de 60 millions de dollars du premier film.

Toc toc… Todd Phillips, à gauche, et Joaquin Phoenix à la première de Joker : Folie à Deux à Los Angeles le mois dernier. Photographie : Michael Buckner/Variété/Getty Images

300 millions de dollars, c’est un montant choquant. L’argent est affiché à l’écran dans le sens où le réalisateur Todd Phillips et la star Joaquin Phoenix ont tous deux reçu 20 millions de dollars et l’acteur de soutien Lady Gaga 12 millions de dollars ; plus d’un quart du budget de production au total. Mais à part un éclairage et une cinématographie magnifiques, ainsi que la séquence culminante, le film n’a pas l’air outrageusement somptueux. Une affaire cloîtrée se déroulant en grande partie à l’hôpital d’État d’Arkham et dans la salle d’audience, il n’y a pratiquement rien de pyrotechnique CGI étendu pour expliquer les dépenses. L’explication la plus probable est qu’il s’agissait d’un grand pari né du désespoir pandémique pour un succès infaillible lors de la réouverture des cinémas.

Cela semble doublement choquant à la lumière du choix de Phillips et Phoenix de faire du film une comédie musicale – le considérant apparemment d’abord comme une pièce de théâtre de Broadway. (L’original danse d’escalier aurait probablement dû servir d’avertissement.) Même sur le papier, le genre ne promet pas le genre de rendement qu’exige le budget, sauf si vous êtes une animation pour enfants. Et le pas latéral hors du réalisme dans une comédie musicale parodie à la voix cassée n’était jamais susceptible de se connecter avec le public principal de l’original, les fanboys du Joker, sans parler du quotient incel aigri dont il canalisait les préoccupations. Vous n’imaginez pas non plus que Lady Gaga – aussi belle soit-elle dans ce rôle – corresponde à ce à quoi ils sont habitués avec les représentations psycho-hotties passées d’Harley Quinn.

Ce n’est pas la faute de Phillips et Phoenix si leur grand jamboree est arrivé du mauvais côté de la crise des super-héros qui a affligé à la fois DC et Marvel. Ni qu’il n’a perdu le facteur éclair dans une bouteille depuis l’apparition de Joker au milieu de la présidence Trump en 2019. En appliquant des références aux classiques de la masculinité toxique de Scorsese Taxi Driver et King of Comedy comme un filtre Instagram, il a touché avec un film d’exploitation. se réjouissent des thèmes de l’émasculation et de la répression, de la vie par procuration à travers le divertissement et du potentiel de la démagogie. Mais c’est sur la paire que la suite lugubre a du mal pendant une grande partie de son exécution à exploiter des énergies similaires. Il s’agit en grande partie d’une déconstruction géniale du personnage du Joker et de marteler le public par-dessus la tête avec d’autres points faciles sur la dépendance américaine à la gloire.

Phillips voulait évidemment rectifier le tir après les accusations selon lesquelles il s’était livré à un fandom toxique dans le premier film. Le fait qu’Arthur Fleck rejette définitivement le Joker comme une béquille psychologique pathétique fait certainement passer son message.

Lady Gaga à la première à Venise. Photographie : Gian Mattia D’Alberto/LaPresse/REX/Shutterstock

Mais réprimander si ouvertement les fans équivaut à une automutilation au box-office (c’est probablement la raison pour laquelle le réalisateur a refusé de tester Joker : Folie à Deux). L’impunité d’un budget de 300 millions de dollars semble avoir conduit Phillips à confondre ce film avec un film d’auteur, et le tournage pendant une période de changement de régime à la fois chez Warner et DC lui aurait permis d’opérer avec une surveillance faible. Selon la variétéil a refusé d’entrer en contact avec les nouveaux dirigeants de DC, James Gunn et Peter Safran, déclarant : « Avec tout le respect que je leur dois, c’est une sorte de film de Warner Bros. » Mais il a également repoussé les suggestions du nouveau président de Warner, David Zaslav, visant à réduire le budget, notamment en déplaçant le tournage à Londres plutôt qu’à Los Angeles.

La chute du film aura des répercussions sur DC, toujours en difficulté, et au-delà. Ce genre de jeu de mots trop conceptuel deviendra sûrement verboten dans les superproductions pendant un certain temps, et vous vous demandez s’il forcera à réimaginer plus conservatricement d’autres icônes de retour, en particulier Bond. C’est une autre question de savoir si ce fiasco tout-puissant incitera Hollywood à réfléchir à la possibilité de presser la propriété intellectuelle bien-aimée jusqu’à ce qu’elle n’ait plus de jus à donner. La lenteur de Phillips à convertir le réalisme en expressionnisme pourrait-elle avoir quelque chose à voir avec le fait qu’il s’agit de la cinquième sortie majeure du Joker en un peu plus de 15 ans ?

Peut-être qu’avec ses étoiles filantes des années 1970, Phillips considère actuellement la débâcle de la Folie à Deux comme un grand acte de subversion au sein du système des studios d’entreprise ; les fous s’emparent de l’asile, dans la veine du groupe anarchique BBS de Bob Rafelson et Bert Schneider. Ou peut-être que l’ambiance et le message du film sont simplement arrivés quelques mois trop tôt. Il a ses moments forts : l’éclatement final de rire involontaire de Fleck, même après avoir renoncé à son alter ego, suggère une violence profonde et irrémédiable logée dans le sternum de l’Amérique. Si Trump est élu ou conteste la présidence de Harris, le banquet de vomi psychologique froid de Phillips pourrait finir par paraître horriblement rentable. Est-ce que cela compte toujours comme avoir le dernier mot ?