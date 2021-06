Le magnat de la technologie John McAfee est décédé le 23 juin 2021 dans une prison de Barcelone, en Espagne.

La mort de McAfee a été un choc alors qu’il devait être extradé vers les États-Unis après une arrestation à partir de 2020.

John McAfee est décédé à Barcelone, en Espagne, le 23 juin 2021

Pourquoi John McAfee était-il en prison ?

John McAfee, 75 ans, était en prison après avoir été arrêté le 3 octobre 2020 à l’aéroport d’El Prat en Espagne, alors qu’il était sur le point de fuir le pays vers la Turquie.

Le même mois, McAfee a été accusé dans le Tennessee d’évasion fiscale après avoir omis de déclarer les revenus générés par la promotion de crypto-monnaies alors qu’il travaillait comme consultant, prenait des allocutions et vendait les droits de son histoire de vie pour un documentaire.

Il était un homme recherché aux États-Unis pour des accusations criminelles liées à l’impôt, passibles d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 30 ans.

McAfee a développé les premiers logiciels de sécurité Internet et avait été recherché par les autorités aux États-Unis et au Belize dans le passé.

McAfee s’est pendu en prison, selon des informations Crédit : AFP

L’acte d’accusation du Tennessee indiquait que McAfee n’avait pas produit de déclarations de revenus de 2014 à 2018, bien qu’il ait reçu des « revenus considérables » de plusieurs sources.

Selon un acte d’accusation du 15 juin, McAfee aurait gagné des millions grâce à des allocutions, à des conseils, à la promotion de crypto-monnaies et à la vente des droits de son histoire de vie pour un documentaire.

L’acte d’accusation n’alléguait pas que le patron de la technologie avait perçu des revenus en relation avec McAfee Associates.

Lors d’une audience tenue par vidéoconférence au début du mois, McAfee a fait valoir que les accusations portées contre lui étaient motivées par des considérations politiques et a déclaré qu’il passerait le reste de sa vie en prison s’il était renvoyé aux États-Unis.

En mars, McAfee a également été accusé d’une « arnaque » de 13 millions de dollars en crypto-monnaie après avoir prétendument attiré des victimes sur Twitter.

McAfee était un homme recherché aux États-Unis pour des charges fiscales Crédit : La Méga Agence

Il a été accusé d’une multitude d’accusations, notamment de blanchiment d’argent et de fraude, devant le tribunal fédéral de Manhattan.

Par la suite, en juillet 2019, McAfee a été libéré de sa détention en République dominicaine après que lui et cinq autres personnes aient été soupçonnés de voyager sur un yacht transportant des armes de gros calibre, des munitions et des équipements de style militaire.

John McAfee a-t-il déjà été inculpé ?

En mars 2021, McAfee et son garde du corps Jimmy Gale Watson Jr ont été inculpés pour un stratagème visant à prétendument exploiter le compte Twitter de masse de McAfee.

Selon le département américain de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis, la paire aurait vanté publiquement les offres de crypto-monnaie et les jetons numériques qu’ils ont ensuite vendus une fois que les prix ont augmenté sur les promotions.

L’avocate américaine de Manhattan, Audrey Strauss, a déclaré que McAfee, Watson et d’autres membres de « l’équipe de crypto-monnaie » auraient gagné plus de 13 millions de dollars auprès d’investisseurs « qu’ils ont victimisés avec leurs stratagèmes frauduleux ».

McAfee allait être extradé vers les États-Unis pour faire face à une peine de prison Crédit : Reuters

À l’époque, McAfee était détenu en Espagne sur des accusations criminelles distinctes déposées par la division fiscale du ministère de la Justice, a déclaré le ministère.

Pourtant, Watson, un conseiller exécutif de la soi-disant équipe de crypto-monnaie de McAfee, a été arrêté, a confirmé le ministère de la Justice.

Strauss a déclaré: « Comme allégué, McAfee et Watson ont exploité une plate-forme de médias sociaux largement utilisée et l’enthousiasme des investisseurs sur le marché émergent des crypto-monnaies pour gagner des millions grâce au mensonge et à la tromperie. »

Il a ajouté: « Les accusés auraient utilisé le compte Twitter de McAfee pour publier des messages à des centaines de milliers de ses abonnés Twitter vantant diverses crypto-monnaies par le biais de déclarations fausses et trompeuses pour dissimuler leurs véritables motivations intéressées. »

Quelle était la cause du décès de John McAfee ?

McAfee se serait suicidé et se serait pendu en prison à Barcelone, en Espagne.

Selon le journal espagnol El Mundo, des membres du personnel pénitentiaire ont tenté de réanimer McAfee, mais sans succès.

Les informations faisant état de la mort de McAfee surviennent quelques heures après que la Cour nationale espagnole a approuvé son extradition vers les États-Unis.

Cependant, la décision aurait pu faire l’objet d’un appel et l’extradition définitive aurait dû être approuvée par le Cabinet espagnol.

La mort de McAfee a soulevé des questions sur les réseaux sociaux parmi sa base de fans après que le magnat de la technologie a tweeté en 2019 que « Si je me suicide, je ne l’ai pas fait. J’étais foutu. Vérifiez mon bras droit » suivi d’une photo de son tatouage fou.