Le pionnier de la CYBERSÉCURITÉ, John McAfee, a été pendant de nombreuses années un fugitif armé se cachant du gouvernement américain.

Voici pourquoi le créateur du logiciel antivirus McAfee a toujours fui les autorités.

John McAfee était tout sauf ennuyeux – le gourou de la technologie était constamment en fuite Crédit : AFP

Pourquoi John McAfee était-il en fuite ?

John McAfee, 75 ans, a été retrouvé mort dans sa cellule de prison près de Barcelone le 23 juin 2021.

L’étrange pionnier des logiciels de sécurité a essayé de vivre sa vie comme un étranger hédoniste tout en fuyant une multitude de problèmes juridiques.

Sa mort est survenue quelques heures seulement après qu’un tribunal espagnol a annoncé qu’il avait approuvé son extradition vers les États-Unis pour faire face à des charges fiscales passibles de décennies de prison, ont annoncé les autorités.

Il avait été arrêté après avoir été accusé d’évasion fiscale après avoir omis de déclarer des revenus provenant de la promotion de crypto-monnaies alors qu’il effectuait un travail de conseil.

McAfee était entre autres un promoteur de crypto-monnaie, un opposant fiscal, un candidat à la présidentielle américaine et un fugitif.

Il a également embrassé publiquement la drogue, les armes à feu et le sexe, au milieu d’une histoire de problèmes juridiques allant du Tennessee à l’Amérique centrale en passant par les Caraïbes.

Par exemple, en 2012, il a été recherché pour interrogatoire dans le cadre du meurtre de son voisin au Belize, mais n’a jamais été inculpé d’un crime.

McAfee photographié avec deux femmes pendant son séjour en Amérique centrale

Gregory Faull a été abattu début novembre 2012 sur l’île du Belize où vivaient les deux hommes.

Faull, un riche américain, a été retrouvé à son domicile avec une seule balle dans la tête et portant des traces d’avoir été torturé avec un taser.

Il aurait déjà eu un différend avec McAfee au sujet du bruit fait par les chiens de McAfee et aurait dit à un autre voisin qu’il allait « prendre les choses en main ».

Quatre des chiens de McAfee ont ensuite été empoisonnés.

McAfee s’est ensuite enfui au Guatemala après avoir été interrogé par la police et a ensuite été renvoyé aux États-Unis.

Il a affirmé plus tard qu’il avait été contraint de fuir parce que les autorités du Belize tentaient de le tuer.

Mais les flics béliziens ont nié cela, affirmant qu’ils enquêtaient simplement sur un crime sur lequel McAfee pouvait avoir des informations.

Le Premier ministre de l’époque, Dean Barrow, a exprimé des doutes sur l’état mental de McAfee, déclarant: « Je ne veux pas être méchant avec ce monsieur, mais je pense qu’il est extrêmement paranoïaque, voire dingue. »

McAfee, se faisant passer pour des gardes armés Crédit : Twitter / John McAfee

Un tribunal de Floride a ordonné à McAfee en 2019 de verser 25 millions de dollars à la succession de Faull dans le cadre d’une réclamation pour décès injustifié.

Cependant, il a refusé de le payer, écrivant sur Twitter qu’il n’avait répondu « à aucune de mes 37 poursuites au cours des 11 dernières années ».

McAfee a affirmé n’avoir aucun actif, écrivant que la commande était un « point muet » une erreur d’orthographe apparente de « sans objet ».

Pourtant, le millionnaire excentrique avait vendu sa participation dans sa célèbre société de logiciels antivirus McAfee en 1994, apparemment pour 100 millions de dollars.

En janvier 2019, McAfee a affirmé vivre à l’étranger sur un bateau.

Plus tard cette année-là, en juillet, il a été libéré de sa détention en République dominicaine après que lui et cinq autres personnes aient été soupçonnés de voyager sur un yacht transportant des armes de gros calibre, des munitions et des équipements de style militaire.

Le pionnier de l’antivirus John McAfee a mené une vie étonnamment bizarre Crédit : Getty Images – Getty

Quelques jours plus tard, il a affirmé avoir cherché refuge à Londres et à Paris.

McAfee a tweeté une photo affirmant que lui et sa femme, Janice McAfee, étaient assis dans un restaurant londonien.

Il a ensuite écrit: « En route à nouveau. Le bras long des États-Unis nous tend la main ici à Londres.

« Dieu merci, c’est un week-end. Les formalités administratives du gouvernement sont bloquées jusqu’à demain matin.

« Nous ne sommes jamais bloqués. Nous vous tiendrons bientôt au courant. »

Quatre heures plus tard, dans un tweet qu’il avait tamponné comme étant envoyé de Paris, il a posté des photos de lui et de sa femme avec deux autres hommes dans une chambre d’hôtel, et a écrit : « Les méchants ne se sont jamais approchés.

« Nous sommes maintenant hors d’Angleterre et en route pour une sécurité totale. »

Son emplacement au moment où l’un des tweets a été publié n’a pas été vérifié de manière indépendante.

McAfee pose avec une arme à feu et un chien Crédit : Twitter

Dans quels pays est-il allé ?

Étant né sur une base de l’armée américaine au Royaume-Uni, McAfee avait à la fois la nationalité américaine et britannique.

Il est né dans le Gloucestershire, en Angleterre, et a grandi en Virginie.

Les millions qu’il a gagnés grâce à la vente de sa participation dans McAfee Associates, une société révolutionnaire d’antivirus informatiques, lui ont permis de profiter d’un style de vie hédoniste.

L’argent a financé une existence de playboy opulente qui comprenait l’achat de maisons à Hawaï, en Arizona, au Colorado et au Nouveau-Mexique.

Cela l’a également aidé à s’adonner à son passe-temps d’aérotrekking – piloter des ULM sans licence à basse altitude et à des vitesses vertigineuses.

Après avoir gagné un harem d’adeptes dans un ashram de yoga sexuel qu’il a créé, selon Vice, McAfee a ensuite utilisé de faux comptes de médias sociaux pour tenter de renforcer la popularité du sport.

Mais, empêtré dans un procès pour un accident d’avion qui a tué son neveu, McAfee, de plus en plus loufoque, a nourri la presse d’avoir été anéanti par la crise financière de 2007-08, a vendu tous ses biens à prix d’aubaine et s’est dirigé vers la jungle d’Amérique centrale.

Le millionnaire américain John McAfee sur son yacht à La Havane, le 26 juin 2019 Crédit : AFP

Il a déménagé au Belize en 2008, pensant qu’il « prendrait sa retraite et pêcherait, plongerait, naviguerait et profiterait autrement de mes années de déclin ».

Il avait 63 ans à l’époque, mais a déclaré qu’il n’était resté à la retraite que quelques mois.

McAfee vivait sur l’île nord de San Pedro, où les routes étaient impraticables et le principal mode de transport était le service de ferry.

Même s’il s’agissait d’une fuite des affaires, il a fini par créer une entreprise d’antibiotiques quelques mois après avoir emménagé là-bas.

À un moment donné au cours de cette période, il a commencé à publier sur des forums de discussion sur la prise de drogues sur des tentatives de purification des composés contenus dans les sels de bain.

Mais son entreprise s’est transformée en ruine lorsque des flics locaux ont fait une descente dans la propriété à la recherche de preuves de fabrication de drogue.

Ils ont trouvé une cache d’armes, 15 000 £ en espèces et du matériel de fabrication de drogue légal, ont tiré sur un chien, ont menotté quatre gardes de sécurité et ont arrêté McAfee – mais ils n’ont rien trouvé qui puisse l’épingler.

John McAfee s’entretient à l’hôtel Beacon, à Miami Beach en Floride, où il a séjourné après son arrivée du Guatemala le 13 décembre 2012 Crédit : Getty

McAfee a ensuite parlé à un journaliste de Gizmodo d’environ 12 tentatives présumées d’assassinat – une paranoïa a peut-être alimenté sa prise de drogue erratique.

Enfin, après qu’un voisin avec lequel il s’est disputé a été retrouvé mort dans une mare de son propre sang avec une blessure par balle à la tête, McAfee a fui le pays.

Il s’est enfui en 2012 du Belize après que les flics ont annoncé qu’il était une « personne d’intérêt » après la mort de son voisin Gregory Faull.

Il a demandé l’asile à Guatemala City – mais les autorités l’ont expulsé vers l’Amérique.

Puis, en 2016, il a annoncé qu’il se présentait à la présidence des États-Unis en tant que libertaire.

Mais il a perdu contre son rival du Nouveau-Mexique Gary Johnson.

En janvier 2019, McAfee a affirmé vivre à l’étranger sur un bateau après une mise en accusation portée contre lui par les autorités américaines concernant des impôts impayés remontant à 2012.

Il était tristement célèbre comme un fugitif armé Crédit : Instagram

Le millionnaire antivirus fugitif essayait constamment d’éviter les autorités, tout en publiant des détails sur ses allées et venues supposées.

En 2019, un tribunal de Floride a ordonné à McAfee de verser 25 millions de dollars à la succession de Faull dans le cadre d’une réclamation pour décès injustifié.

L’Associated Press l’a interviewé le 4 juillet 2019 sur son yacht alors qu’il était ancré à la Marina Hemingway à La Havane, à Cuba.

Et quelques jours plus tard, le Sun Online a rapporté qu’il avait été arrêté pour avoir introduit des armes et des munitions en République dominicaine.

Lui et cinq autres personnes étaient soupçonnés d’avoir voyagé sur un yacht transportant des armes de gros calibre, des munitions et du matériel de style militaire.

Cependant, avant la fin du mois, McAfee a été libéré de détention.

Quelques jours plus tard, il a bizarrement juré de se présenter contre Donald Trump, tout en affirmant s’être réfugié à Londres et à Paris.

Ensuite, McAfee a affirmé avoir fui vers une installation « ultra-sécurisée » en Lituanie pour échapper à la CIA.

Il a même partagé son emplacement supposé – qui était recouvert de papier d’aluminium – comme étant à Vilnius dans un tweet.

Le magnat des logiciels antivirus aurait tweeté depuis l’Europe de l’Est en 2019

Il a posté : « Désolé pour le silence. @theemrsmcafee et moi sommes désormais en Europe de l’Est dans une installation ultra-sécurisée.

« Nous sommes, pour l’instant, hors de portée des éléments corrompus du Département (In-)Justice. Nous sommes en bonne santé et en sécurité. Vous avez manqué les gars. J’en dirai plus plus tard.

En 2020, des tweets de McAfee suggéraient qu’il se trouvait en Biélorussie.

À chaque endroit où il prétendait se cacher en Europe, McAfee a tweeté une photo horodatée – bien qu’il soit possible qu’il ait pu utiliser un réseau privé virtuel (VPN).

Un VPN permet aux utilisateurs de modifier l’« adresse » attribuée à un ordinateur, un ordinateur portable ou un appareil mobile.

Ses jours de fuite ont pris fin en Espagne en octobre 2020, lorsqu’il a été arrêté et inculpé pour fraude fiscale.

Ici, il est photographié lors d’un voyage à l’hôpital au Guatemala en 2012 Crédit : Reuters

Quand John McAfee a-t-il été arrêté pour la dernière fois ?

John McAfee a été arrêté en octobre 2020 à l’aéroport international de Barcelone.

Il était en prison depuis lors, dans l’attente de l’issue d’une procédure d’extradition.

Son arrestation fait suite à des accusations le même mois dans le Tennessee pour fraude fiscale.

Les autorités avaient allégué que McAfee n’avait pas déclaré les revenus provenant de la promotion de crypto-monnaies alors qu’il travaillait comme consultant, prenait des allocutions et vendait les droits de son histoire pour un documentaire.

Les accusations criminelles étaient passibles d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 30 ans.

Les procureurs du Tennessee avaient fait valoir que McAfee devait au gouvernement américain 4 214 105 $ d’impôts avant amendes ou intérêts pour revenus non déclarés au cours des cinq exercices de 2014 à 2018, selon un document judiciaire espagnol.

John McAfee annonce sa candidature à la présidence des États-Unis Crédit : AP

Mais dans une décision peu de temps avant sa mort, le juge de la Cour nationale a accepté de l’extrader vers les États-Unis pour faire face à des accusations découlant de 2016 à 2018.

Le corps de McAfee a été découvert au pénitencier Brian’s 2 dans le nord-est de l’Espagne.

Nishay Sanan, l’avocat basé à Chicago qui le défend dans ces affaires, a déclaré par téléphone que McAfee restera toujours dans les mémoires comme un combattant.

« Il a essayé d’aimer ce pays mais le gouvernement américain a rendu son existence impossible », a déclaré Sanan.

« Ils ont essayé de l’effacer, mais ils ont échoué », a ajouté l’avocat.

Faire signe aux journalistes en 2012, alors qu’il était à Miami Beach, en Floride Crédit : Getty

Dans l’une de ses dernières interviews médiatiques connues, avec le journal britannique The Independent en novembre 2020, McAfee a déclaré que son expérience en prison en Espagne était une aventure fascinante et qu’il prévoyait de ne jamais retourner en Amérique.

Il a déclaré: « Je suis constamment amusé et parfois ému. Les graffitis à eux seuls pourraient remplir un thriller de mille pages. »

McAfee a également déclaré que les prisonniers et les gardiens l’avaient reconnu et que certains avaient même demandé son autographe.

Un porte-parole de l’ambassade des États-Unis à Madrid a déclaré qu’il était au courant des informations sur la mort de McAfee mais qu’il ne ferait aucun commentaire pour des raisons de confidentialité.