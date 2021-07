JOEY Jordison, l’un des membres fondateurs de Slipknot, est décédé le 26 juillet 2021.

Le batteur est né à Des Moines, Iowa, en 1975 et est devenu membre du groupe emblématique de heavy metal en 1995.

Jordison était le batteur de Slipknot depuis le début du groupe en 1995 Crédit : Redferns

Pourquoi Joey Jordison a-t-il quitté Slipknot ?

Formé en 1995, Jordison est resté dans le groupe jusqu’au 12 décembre 2013, date à laquelle il a été annoncé qu’il avait quitté le groupe pour des raisons personnelles, mais dans une interview en 2016, il a révélé qu’il avait été licencié.

« Tout ce que j’ai reçu, c’est un putain d’e-mail stupide disant que j’étais hors du groupe et que j’avais cassé ma putain de vie toute ma vie pour créer », a déclaré Jordison à Metal Hammer.

En 2016, Jordison a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de myélite transverse, une maladie qui provoque une inflammation de la moelle épinière.

En conséquence, Jordison a perdu l’usage de ses jambes.

« Je ne pouvais plus jouer. C’était une forme de sclérose en plaques, que je ne souhaite pas à mon pire ennemi », a-t-il déclaré sur scène aux Metal Hammer Golden Gods Awards en 2016.

Jordison a révélé que ses camarades de groupe avaient confondu la maladie avec un problème de toxicomanie et faisait partie de la raison pour laquelle il avait été expulsé.

On ne sait pas si la maladie a joué un rôle dans sa mort prématurée.

Pourquoi Slipknot porte-t-il des masques ?

Le groupe a expliqué les raisons pour lesquelles ils portaient des masques sur scène dans une interview avec le programme Artsnight de la BBC en 2016.

Le leader Corey Taylor a déclaré que les masques donnaient au groupe un caractère unique et allaient à l’encontre des tendances dominantes du heavy metal au moment où le groupe a commencé.

Il a déclaré: «Ce masque pour moi a toujours été une représentation physique de la personne en moi qui n’a tout simplement jamais eu de voix.

« Cela me permet juste d’être moi. »

« J’avais eu une version de ce masque quand j’avais 14 ans », a déclaré le percussionniste Shawn ‘Clown’ Crahan en tenant son légendaire masque de clown effrayant. «Je n’ai jamais su pourquoi c’était dans mon monde, mais c’était toujours autour de moi. Puis un jour, c’est arrivé comme ça, c’était ce moment de clarté pour décider de ce que je veux projeter. Cette chose n’a pas de f ** kin ‘limites.

Taylor s’était déjà penché sur le raisonnement derrière les masques dans une interview de 2014, en disant : Des gens comme moi, Clown (Shawn ‘Clown’ Crahan), Sid (Wilson) et quelques autres, nous changeons radicalement les nôtres. Parce que, pour moi, le masque est une représentation de la personne à l’intérieur, et personne ne reste le même dans le temps – c’est ma conviction.

« Avec chaque album, mon masque a évolué, donc celui-ci, en particulier, est censé représenter la personne derrière le masque, mais ensuite la personne derrière cette personne, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles ce sont deux morceaux, et vous pouvez éplucher le une fois, et c’est toujours une représentation. C’est presque comme avoir deux visages différents, mais c’est la même personne. »

L’idée pour le groupe de porter tous des masques a été inspirée par Crahan qui se présentait aux répétitions du groupe dans l’Iowa au début du groupe portant un masque de clown.

Taylor a dit à Kerrang ! Radio en février 2020 : « Je donne beaucoup de crédit à Clown. Son imagination, sa vision à bien des égards ont contribué à façonner cela pendant tant d’années.

« Évidemment, nous contribuons et faisons notre part, mais sa vision unificatrice à bien des égards nous a aidés à maintenir ce risque, ce look, cette attention aux détails. Donc, même lorsque nous faisons de grandes choses comme une révélation sur Internet pour de nouvelles tenues, de nouveaux masques et des trucs, c’est toujours un gros problème.

« Parce que nous avons commencé dès le premier jour en sachant que nous devions évoluer, sachant que nous devions rester pertinents et l’une des choses que nous savions que nous devions faire. »

La cause de la mort de Jordison n’a pas encore été révélée Crédit : Getty

Qu’a dit Slipknot à propos de la mort de Joey Jordison ?

Dans une déclaration publiée par la famille à Billboard, il a été révélé que Jordison est décédé dans son sommeil pendant la nuit à l’âge de 46 ans.

« La mort de Joey nous a laissé des cœurs vides et des sentiments de tristesse indescriptible », lit-on dans le communiqué.

« A ceux qui ont connu Joey, ont compris son esprit vif, sa personnalité douce, son cœur géant et son amour pour tout ce qui concerne la famille et la musique. La famille de Joey a demandé que les amis, les fans et les médias respectent naturellement notre besoin d’intimité et de paix en cette période incroyablement difficile. »

Aucune cause précise de décès n’a été publiée.

« La famille de Joey a demandé que les amis, les fans et les médias respectent naturellement notre besoin d’intimité et de paix en cette période incroyablement difficile », ajoute le communiqué.

« La famille organisera un service funéraire privé et demande aux médias et au public de respecter leurs souhaits. »