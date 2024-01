Pourquoi Joel Embiid méritait mieux et ce que sa blessure dit de la règle des 65 matchs de la NBA

SAN FRANCISCO – Joel Embiid n’a pas parlé.

Pas avec ses mots, en tout cas.

Le grand homme des Philadelphia 76ers, ridiculisé pendant trois jours après sa dernière disparition et dont la défense de MVP est si tôt en péril en raison de la règle des 65 matchs de la ligue qui met tellement de pression sur sa situation sensible, n’a pas eu à le faire. dire n’importe quoi après avoir quitté le parquet du Chase Center dans une telle douleur mardi soir en raison d’une apparente blessure au genou.

Comme ce fut le cas samedi après-midi, lorsque son élimination tardive contre les Denver Nuggets a suscité un concert de critiques sur son manque de volonté d’affronter un grand compatriote en la personne de Nikola Jokić, les horribles optiques ont suffi.

Seulement cette fois, contrairement à cet accident de Mile High City, Embiid était soudainement devenu une figure sympathique. Et si quelqu’un avait peur, comme on l’avait accusé d’être dans certains cercles médiatiques de haut niveauc’est l’équipe des Sixers (29-17) qui se retrouve désormais cinquième au classement de la Conférence Est après avoir perdu 119-107 face à Golden State.

Cela en dit long sur le fait que l’entraîneur des Sixers, Nick Nurse, a été excessivement lent à assister à sa conférence de presse d’après-match, ou que ses réponses aux questions sur la blessure au genou gauche subie à 4 minutes et 4 secondes de la fin de leur quatrième défaite consécutive semblaient si répétées. Ce n’est jamais bon signe lorsque le plus haut responsable du front office d’une équipe, dans ce cas, Daryl Morey des Sixers, fait le tour des couloirs arrière de l’arène des visiteurs à la recherche du point de vue du personnel médical de l’équipe. Tous les partis des Sixers concernés qui comptent le plus étaient concernés.

Quant à Embiid, il a choisi de ne pas parler aux journalistes par la suite, donnant la priorité à un bain de glace qui a duré jusque tard dans la nuit. Et pour cause.

Les résultats de l’IRM détermineront à quel point ces Sixers doivent être inquiets alors qu’ils avancent dans cette mission de lutte pour le titre. Pour le curriculum vitae d’Embiid, il ne peut rater que cinq matchs supplémentaires avant d’être jugé inéligible au genre de récompenses en séries éliminatoires qui ont façonné l’héritage des grands pendant si longtemps. C’est le micro de tout cela. Jonathan Kuminga des Warriors est tombé sur le genou gauche d’Embiid tard dans le match, et sa nuit pleine de mouvements laborieux s’est heureusement terminée avec les fans des Warriors lui souhaitant bonne chance pour la sortie avec des acclamations et même quelques mini-ovations debout.

Mais le macro, et ce qui devrait inciter les fans et les journalistes à réfléchir à deux fois à la façon dont nous discutons de cet homme massif qui est un tel trésor de basket-ball quand son corps le lui permet, c’est qu’Embiid se bat très clairement à travers le même genre de des maux physiques qui l’ont harcelé pendant une grande partie de ses 10 ans de carrière.

Comme l’a indiqué une source des Sixers mardi soir, il a souffert de douleurs au même genou gauche toute la saison. Et tandis que Nurse a indiqué que la blessure qui l’a forcé à quitter tardivement était en quelque sorte différente de celle qui l’avait poursuivi ces derniers temps, le thème d’Embiid est resté inchangé : il a été battu et meurtri avant même l’arrivée de février, et sa capacité à être à son meilleur. à partir de maintenant, tout est à nouveau sérieusement remis en question.

Avons-nous tous oublié que le MVP en titre a raté ses deux premières saisons complètes en raison de blessures au pied, ou qu’il n’a atteint la barre sacrée des 65 matchs que deux fois au cours des sept saisons qu’il a disputées ? Il y a des nuances de Yao Ming ici, avec le talent si transcendant mais ce sentiment lancinant de malheur physique et de tristesse qui attend toujours au coin proverbial.

Embiid a déjà accompli bien plus que l’ancien grand homme des Houston Rockets de 7 pieds 6 pouces et 310 livres n’a pu le faire au cours de sa carrière de neuf ans qui a été écourtée par des blessures, mais les parallèles indésirables sont là. A commencer par la taille.

On pouvait le voir bien avant qu’il ne soit blessé contre les Warriors. Embiid, qui a raté le match de Philadelphie à Portland lundi soir, ressemblait à un joueur qui s’est poussé à jouer contre Golden State parce que le monde du basket tout entier lui criait à l’oreille. Il y a des gens au sein des Sixers qui sont convaincus qu’il a joué uniquement à cause de tous les examens minutieux.

Il a été horrible par ses standards élevés, terminant avec 14 points, sept rebonds et deux passes décisives tout en ratant 13 des 18 tirs et en se contentant de sauts sur toutes les tentatives sauf une. Embiid a toujours parcouru le sol lourdement, mais c’était un niveau de hésitation et d’instabilité qu’il n’a pas souvent vu. Et entendre le gardien des Sixers Kelly Oubre discuter de la soirée malheureuse d’Embiid par la suite, c’était lui rappeler que la gravité n’a jamais été son amie. Bien qu’Embiid mesure 7 pieds et 280 livres, il est largement admis que ces mesures sont inférieures à sa taille réelle.

« (Vous avez des gens) qui font pression sur lui pour qu’il se force à être génial alors qu’il pèse 300 livres (et) 7 pieds 5 pouces ? » dit Oubre en exagérant la taille d’Embiid. « Genre, allez mon frère. … Je pense que cette année, les gens comprendront vraiment que tout au long de sa carrière, il a dû s’assurer que son corps allait bien. C’est comme NASCAR, non ? Si leurs voitures ne fonctionnent pas et que leurs mécaniciens ne sont pas vraiment capables de faire le travail avant la course, que peuvent-ils faire ? Ils ne peuvent pas courir.

« Ce sont nos corps. Notre corps est notre voiture et nous devons le traiter avec respect. Il pèse 350 livres, mon frère. Alors vous savez, je prie pour lui pour un prompt rétablissement, afin qu’il puisse venir et se donner la meilleure chance. Mais en fin de compte, ce n’est pas important. Son corps et sa carrière (sont) les plus importants.

Alors peut-être que nous aurions tous dû creuser un peu plus avant de le détruire pour son absence à Denver. Le vôtre vraiment inclus.

Il y avait des preuves qui ont été largement ignorées lors du match de jeudi soir contre l’Indiana, lorsqu’Embiid a chuté au milieu du deuxième quart-temps et semblait avoir mal au même genou gauche ce serait sa perte à Denver. Néanmoins, il a joué contre les Pacers et a terminé avec 31 points, sept rebonds et trois passes décisives en 31 minutes.

Avance rapide de deux nuits, et il était tout à fait juste de se demander pourquoi Embiid ne figurait pas sur le rapport de blessure avant le match des Nuggets (et ne vous y trompez pas, la ligue a enquêté sur cette question). Mais les critiques concernant son absence sont allées bien plus loin que cela.

Embiid était considéré comme un lâche dans certains cercles, quelqu’un qui préférait se faire huer (ce qui était le cas) plutôt que d’affronter Jokić dans son immeuble. Peu importe qu’il venait de battre Jokić à Philadelphie moins de deux semaines avant.

Pourtant, s’il est vrai qu’Embiid n’a pas joué à Denver depuis 2019, et qu’il a désormais raté six de leurs huit rencontres à Mile High City alors que Jokić a joué à chaque fois, le contexte compte ici beaucoup. Un bref récapitulatif par souci d’équité envers Embiid.

Ses deux premières absences à Denver (30 décembre 2017, et 26 janvier 2019) est arrivé à une époque où le repos constituait une partie encore plus importante de son programme de rééducation. Et même s’ils étaient les plus suspects des six, le fait qu’Embiid en était encore aux premiers jours de la mise en place d’une course soutenue en NBA tout en essayant de rester en bonne santé n’était sûrement pas un petit facteur. Pourtant, les trois qui ont précédé l’absence de samedi – et tous surviennent après la dernière confrontation Jokić-Embiid le 8 novembre 2019 – étaient suffisamment différents pour mériter d’être examinés.

30 mars 2021: Embiid était absent depuis le 12 mars en raison d’une contusion osseuse au genou gauche, et il ne reviendrait que le 3 avril (deux matchs plus tard contre le Minnesota). Celui-ci est incontestablement légitime.

Embiid était absent depuis le 12 mars en raison d’une contusion osseuse au genou gauche, et il ne reviendrait que le 3 avril (deux matchs plus tard contre le Minnesota). Celui-ci est incontestablement légitime. 18 novembre 2021: Embiid a raté son sixième match consécutif après être entré dans les protocoles de santé et de sécurité COVID-19 de la NBA. Il était absent du 6 au 27 novembre. Aussi légitime.

Embiid a raté son sixième match consécutif après être entré dans les protocoles de santé et de sécurité COVID-19 de la NBA. Il était absent du 6 au 27 novembre. Aussi légitime. 27 mars 2023: Embiide il est assis avec un mollet droit douloureux. Il jouait le jeu d’avant et celui d’après. Celui-ci, on peut le dire sans se tromper, peut faire l’objet d’un débat.

Rien de tout cela ne veut dire que l’histoire d’Embiid qui ne joue pas à Denver n’est pas étrange. Mais c’est une chose de se demander à haute voix pourquoi cette tendance est apparue, et une autre de s’en prendre au caractère compétitif d’un joueur qui mérite déjà d’être considéré comme l’un des plus grands de tous les temps. Ces prises chaudes semblent froides à plus d’un titre maintenant.

Idem pour les approbations prématurées de la règle des 65 matchs de la ligue. Alors que les fans, les propriétaires, les partenaires de télévision et les responsables de la ligue ont parfaitement le droit de vouloir résoudre le dilemme de gestion de la charge de la ligue, les premiers retours ici suffisent à vous faire vous demander s’il pourrait être nécessaire de le revoir en raison de conséquences imprévues. Est-ce une bonne chose que le MVP en titre soit sur le point de quitter cette conversation avant que nous ayons atteint la pause All-Star ?

“Je n’ai pas signé pour cela (règle des 65 matchs)”, a déclaré le centre de sauvegarde des Sixers, Paul Reed, à propos de la règle convenue dans le cadre de la convention collective de la ligue qui a été ratifiée en avril dernier et s’applique jusqu’en 2029-30. saison. « Je ne me souviens pas avoir signé aucun document, tu me sens ? Je suppose que le syndicat (des joueurs) a donné son accord. Mais ils n’avaient probablement pas le choix, pour être honnête. Ouais, c’est dur. Cela ajoute beaucoup de pression aux joueurs. Nous parlions justement de ça. Beaucoup de pression – surtout des mecs comme (Embiid qui) essaient de devenir à nouveau MVP.

Embiid être en bonne santé est la seule priorité qui compte maintenant.

(Photo : Thearon W. Henderson / Getty Images)