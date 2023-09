Pourquoi Joe Jonas et Sophie Turner divorcent-ils ? En savoir plus – Hollywood Life

Crédit d’image : Lev Radin/Pacific Press/Shutterstock

Joe Jonas34 ans, et Sophie Turner27 ans, sont malheureusement en train de divorcer après quatre ans de mariage, selon TMZ. Le média a obtenu des documents révélant que le chanteur avait demandé le divorce de l’actrice le 5 septembre, deux jours seulement après avoir été informé pour la première fois qu’ils avaient des problèmes conjugaux. Cette séparation choquante a amené de nombreux fans à se demander exactement ce qui n’allait pas entre les tourtereaux autrefois heureux, qui sont également parents de deux filles. Découvrez ci-dessous ce qui a pu pousser le couple à se séparer et comment la situation peut affecter leur vie.

Pourquoi Joe Jonas et Sophie Turner divorcent-ils ?

Il a été rapporté pour la première fois que le mari et la femme avaient de « sérieux problèmes » avec leur mariage depuis six mois, le 3 septembre. « Elle aime faire la fête, il aime rester à la maison. Ils ont des modes de vie très différents », a expliqué une source. Il a également été révélé que Joe était en contact avec deux avocats spécialisés en divorce à Los Angeles, en Californie. Selon plusieurs sources, Joe a déclaré que son mariage avec l’ancien Game of Thrones La star était « irrémédiablement brisée », et une fois qu’il a déposé les documents de divorce, il aurait demandé la garde conjointe de leurs deux enfants, Willa3 ans, et leur enfant d’un an, dont ils n’ont pas encore confirmé publiquement le nom.

Quels facteurs ont conduit à leur décision de se séparer ?

Trois mois avant le dépôt du dossier de Joe, il a été rapporté que lui et Sophie étaient « à la croisée des chemins » dans leur mariage. « Les choses sont tendues entre eux », a déclaré une source. En contact à l’époque. « Les deux ont beaucoup à faire en ce moment. … Il n’est pas surprenant qu’il y ait des tensions entre eux. Mais ils s’aiment, donc quoi qu’ils traversent, leurs amis et leur famille sont convaincus qu’ils trouveront une solution.

Le rapport a cependant été remis en question lorsque Sophie s’est présentée au Jonas Frères concert d’ouverture le 12 août. Joe portait également toujours son alliance sur scène lors de leur spectacle du 3 septembre.

Quelle sera la garde des enfants de Joe et Sophie ?

Il a été rapporté que Willa et sa petite sœur séjournaient avec Joe à Miami, en Floride, mais « il est dans le meilleur intérêt des enfants mineurs que les parties partagent la responsabilité parentale ». Mis à part le rapport selon lequel Joe demande la garde partagée dans sa demande de divorce, leur accord de garde n’a pas encore été rendu public.

Joe et Sophie ont-ils eu un contrat de mariage ?

Joe et Sophie auraient signé un accord prénuptial peu de temps avant de dire « oui ». Les spécifications de l’accord n’ont cependant pas été rendues publiques, on ne sait donc pas exactement comment Joe et Sophie partageront leurs actifs, voire pas du tout. Des sources proches du couple ont déclaré L’explosion cette partie de l’accord permettra à Joe de conserver les redevances des Jonas Brothers et de DNCE, et Sophie conservera les revenus de sa carrière d’actrice.

Les sources ont également déclaré que les propriétés détenues par Sophie et Joe en leur propre nom le resteront. Joe et Sophie n’ont pas encore parlé publiquement du divorce.