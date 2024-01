Pourquoi Joe Biden n’est pas sur le bulletin de vote primaire du New Hampshire en 2024 et ce que cela signifie pour l’élection

La dernière fois que Joe Biden s’est présenté aux élections Primaire du New Hampshire il n’est pas resté pour voir les résultats.

Pour les primaires de l’État de 2024, son nom ne figure même pas sur le bulletin de vote.

En 2020, il était un favori supposé avoir du mal à en ressembler, fraîchement sorti d’une performance lente dans le Caucus de l’Iowa 2020. Il a demandé aux électeurs du New Hampshire de l’aider à renverser le discours et à lui donner un retour. Il s’est moqué des critiques, a rabaissé un jeune challenger et a qualifié une femme de “soldat poney menteur à tête de chien” lors d’un événement de campagne.

Puis il a sauté son propre parti de campagne, s’est dirigé vers la Caroline du Sud et a terminé cinquième aux primaires du New Hampshire, s’en sort moins bien que l’ancien maire d’une ville de taille moyenne du Midwest.

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



Pourquoi Biden n’est-il pas présent au scrutin primaire de 2024 dans le New Hampshire ?

Près de quatre ans plus tard, M. Biden et les démocrates nationaux ont contribué à créer une situation où le nom du président n’apparaîtra même pas sur le scrutin primaire du New Hampshire 2024. Il est plutôt limité à être uniquement une option écrite tandis qu’un jeune membre du Congrès de son propre parti tente de le remplacer en tant que candidat démocrate présumé, citant les craintes que le président sortant puisse perdre face au candidat républicain probable, l’ancien président Donald Trump, à l’élection générale. élection.

La décision de M. Biden d’ignorer Primaire du New Hampshire – faisant de lui le premier président sortant depuis plus d’un demi-siècle à ne pas se présenter au vote anticipé de l’État – est loin d’être une situation idéale pour un candidat confronté à des questions sur son âge et sa position politique.

“Cela ne fait que créer un président sortant pour un embarras potentiel”, a déclaré Steve Duprey, un ancien membre du comité national républicain du New Hampshire qui a soutenu M. Biden lors des élections générales de 2020 mais soutient l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley lors du GOP de cette année. primaire.

Qui est sur le bulletin de vote pour la primaire du New Hampshire de 2024 ?

Des démocrates déterminés de la Nouvelle-Angleterre mènent une campagne campagne d’inscription pour aider M. Biden lors de la primaire de mardi contre le représentant du Minnesota Dean Phillips et l’auteure Marianne Williamson, les deux principaux candidats dont les noms figurent actuellement sur le bulletin de vote de la primaire démocrate du New Hampshire.

Bien que de longue date Loi du New Hampshire Cela signifie que l’État doit organiser la première primaire présidentielle, Biden et le Comité national démocrate ont tenté de changer cela après qu’il soit devenu président.

Leurs plans prévoyaient que la première primaire se tienne en Caroline du Sud, l’État du sud le plus diversifié qui a donné à Biden sa première victoire aux primaires de 2020 et a relancé sa course à la Maison Blanche. L’Iowa a été écarté du premier créneau du caucus, et le New Hampshire a été informé qu’il pourrait rester un État votant par anticipation, mais qu’il partagerait sa journée de primaire avec le Nevada.

“Il est vraiment difficile pour nous de continuer à dire aux Noirs et aux Marrons que vous êtes le noyau de notre base, mais les deux premiers États sont deux des États les plus blancs d’Amérique”, a déclaré Michael Blake, ancien vice-président du DNC et d’Obama. Assistant de la Maison Blanche.

Le New Hampshire a refusé de bouger et a défié le DNC, ce qui lui a coûté une influence nationale et a mené la campagne de M. Biden pour jurer la primaire de l’État.

La campagne de réélection de M. Biden en 2024 n’a fait aucun commentaire lorsqu’on l’a interrogé sur la primaire du New Hampshire. Ce silence a obligé les alliés du président dans le New Hampshire à combler le vide et à attirer l’attention sur le bilan de Biden en matière d’infrastructures, de sécurité des armes à feu et d’environnement. Certains démocrates bien connus de l’extérieur de l’État ont contribué à cette cause, même si les responsables du DNC ont écrit dans une lettre récente que les primaires du parti dans le New Hampshire « n’ont aucun sens ».

“La seule chose que j’ai entendue de la part des démocrates de tout l’État, c’est que s’il y a jamais eu une élection où nous avons besoin d’être unis, c’est celle-ci qui aura lieu en novembre”, a déclaré Jim Demers, leader du parti. campagne. “La division est la meilleure amie de Donald Trump.”

Que signifie l’absence de Biden sur le bulletin de vote pour l’élection primaire ?

Le concours dans le New Hampshire présente déjà une tempête de contradictions et de confusion sur ce que cela pourrait signifier et à quel point cela est important. Le silence de la campagne Biden et le dédain du DNC reflètent le sentiment que le concours ne signifie pas grand-chose pour eux.

Mais pour les alliés de Biden qui connaissent bien l’État et espèrent essayer de maintenir la primaire de l’État en première ligne dans quatre ans, soutenir le président en lui écrivant est considéré comme critique.

Un jour avant les primaires, la sénatrice démocrate du New Hampshire, Maggie Hassan, a déclaré aux journalistes que « le DNC a pris la terrible décision de ne pas laisser le New Hampshire passer en premier ».

“Nous nous soucions de notre pays dans le New Hampshire”, a déclaré Hassan, qui soutient Biden. “Nous nous soucions de la démocratie dans le New Hampshire. Et nous savons quels sont les enjeux ici. Nous savons que Donald Trump sera le candidat républicain. Et nous connaissons la menace que cela représente pour notre démocratie.”

Lorsque M. Biden s’est présenté à la présidence au cours du cycle de campagne de 1988, il a abandonné après seulement quelques mois. En 2008, il a démissionné après un résultat terne dans l’Iowa, mais a ensuite été choisi comme vice-président de Barack Obama.

Après les deux échecs de la présidentielle, M. Biden est entré dans la course à 2020 en tant que favori.

Mais le New Hampshire ne l’a jamais traité comme tel.

Ses événements de campagne allaient de relativement bien fréquentés à parfois peu nombreux. Il errait au cours de ses discours, parfois si brefs que c’était presque comme s’il n’y avait pas eu d’événement du tout – ou il s’étendait longuement et divaguait.

Les substituts ont fait des arguments plus forts en faveur de Biden que l’homme lui-même. Cependant, il a travaillé sur la corde comme un professionnel, parlant aux électeurs d’une manière qui résonnait bien mieux que lorsqu’il tentait de conquérir une salle entière.

Malgré ses premières difficultés, M. Biden est devenu le porte-drapeau de son parti lors des élections générales de 2020. Et le même jour, le gouverneur républicain du New Hampshire, Chris Sununu, a été réélu avec plus de 30 points, Biden a remporté l’État avec environ sept points.

Le New Hampshire n’est pas considéré comme un État charnière important, mais il en reste un par essence. Sununu est gouverneur républicain de l’État depuis sept ans, et la Chambre des représentants et le Sénat sont tous deux contrôlés par le Parti républicain. Al Gore a perdu l’État aux élections de 2000, mais s’il avait remporté le New Hampshire, il serait devenu président à la place de George W. Bush. Et en 2016, Trump a perdu le New Hampshire de moins d’un point face à l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton.

L’absence de M. Biden aux primaires du New Hampshire n’a pas d’impact sur sa capacité à être le candidat démocrate à la présidentielle lors des élections générales de cet automne, mais le risque qu’il perde la Maison Blanche au profit des démocrates hante sa candidature en 2024.

Il a déjà battu Trump. Mais la perspective d’un retour au pouvoir de l’ancien président après avoir tenté de renverser les élections de 2020 est une dynamique qui peut à la fois renforcer le soutien à M. Biden ou troubler ses détracteurs.

“Joe Biden, que j’ai soutenu la dernière fois, à mon avis, va nous livrer à Trump la suite”, a déclaré Andrew Yang, candidat démocrate à la primaire présidentielle de 2020 dans le New Hampshire, lors de sa campagne pour Phillips.

Le président ne s’est pas non plus fait entendre dans le New Hampshire ces derniers temps. Il n’est apparu dans l’État que quelques fois depuis qu’il est devenu président, bien que des responsables du cabinet se soient rendus dans le New Hampshire au cours de l’année dernière. Et à 81 ans, il est déjà le président le plus âgé de l’histoire.

Le rejet par M. Biden des primaires du New Hampshire ne plaît pas à certains démocrates de l’État. Mackenzie Murphy, qui était directrice de l’État du New Hampshire pour la campagne présidentielle du représentant californien Eric Swalwell en 2019, a exprimé des sentiments mitigés avant d’écrire le nom de M. Biden sur son bulletin de vote, mais a reconnu qu’elle estime qu’il a fait un excellent travail en tant que président.

“Cela parle aux habitants du New Hampshire lorsque Biden n’a pas fait l’effort de venir ici pour inscrire son nom sur le bulletin de vote”, a déclaré Murphy.

Le New Hampshire a tendance à humilier les candidats. Et même si le passé n’est pas toujours un prologue, l’histoire a établi une référence.

Lors des primaires du New Hampshire en 1968, le président en exercice Lyndon Johnson n’a été proposé que comme option écrite alors qu’il faisait face à l’opposition à la fureur de la guerre du Vietnam au sein…