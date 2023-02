Pourquoi Joe Biden est plus dangereux que Donald Trump — RT World News

Le discours du président sur l’état de l’Union montre qu’il est un symptôme des problèmes de l’Amérique, tout comme son prédécesseur

Joe Biden a prononcé son discours sur l’état de l’Union mardi soir.

Un trait de base de la présidence de Biden est qu’il prétend à plusieurs reprises qu’il améliore les choses pour les Américains ordinaires. Selon ses propres mots, il crée des emplois, fait baisser l’inflation et «livraison pour les familles ». Il se présente comme un titan de style FDR qui revigore les États-Unis après une période troublée et, selon ses mots, le rend « plus compétitif” que jamais.

En réalité, ses déclarations ne pourraient pas être plus éloignées de la vérité. Les États-Unis sont dans le chaos et l’administration Biden est confrontée à des taux d’approbation douloureusement bas, à des niveaux d’inflation paralysants, à un PIB faible en 2022 et à une récession imminente. Quelles que soient les attentes de Joe Biden, il s’est révélé être le démocrate le plus dangereux et le plus belliciste à la tête des États-Unis depuis Harry Truman. Alors que l’Amérique se déchire chez elle, elle le fait aussi à l’étranger.

Lorsque Joe Biden est entré en fonction, beaucoup de gens s’attendaient à ce qu’il soit différent de Donald Trump. Après quatre ans de ce que les médias ont décrit comme du chaos et des troubles internes en Amérique, Biden a été annoncé comme une bouffée d’air frais qui serait normale, saine d’esprit et modérée. Ce que ces arguments ont activement ignoré, c’est que Donald Trump n’était pas le problème, mais plutôt un symptôme d’un échec et d’un déclin américains plus larges. Alors que le monde a changé, notamment à cause de l’impact persistant du capitalisme néolibéral mondialisé, de la numérisation et des changements dans les rapports de force géopolitiques, les États-Unis ont eu du mal à affirmer une identité cohérente dans un monde en mutation qui a produit des divisions profondes et des changements à grande échelle. conflit politique.















C’est l’époque de “post-vérité», et du coup, Joe Biden n’est en fait pas meilleur que Trump, il est infiniment pire. Alors que Donald Trump était une figure populiste qui s’insurgeait contre l’establishment politique, Joe Biden est un membre de longue date de l’establishment politique. A ce titre, il a profité de son règne en fonction pour réaffirmer son influence et lui donner «Caractéristiques trumpiennes ». Cela inclut la même marque de vantardise vaniteuse, de populisme et de querelles politiques chez nous, mais avec une politique étrangère à l’étranger qui est dangereusement plus agressive que tout ce que Trump a jamais conçu. L’implication de plus en plus dangereuse de l’Amérique dans le conflit ukrainien en est un excellent exemple.

Le facteur sous-jacent ici est l’effort des États-Unis pour ressusciter par la force leur hégémonie inconditionnelle sur le reste du monde, ayant senti qu’un changement politique s’était opéré. Ce changement se reflète dans la colère et le ressentiment des cols bleus, des Américains blancs et du principal moteur de l’élection de Trump. Le produit des administrations Trump et Biden a été de projeter ces changements dans le ressentiment de la Chine, aboutissant à des événements comme le récent «Ballon espion chinois » saga qui ont été hyper-dramatisées. La Chine est devenue l’ennemi désigné, et il semble qu’il y ait un consensus politique aux États-Unis autour de cela, quelles qu’en soient les conséquences.

Il existe des différences critiques entre les deux administrations dans la manière dont cela est poursuivi. Alors que Trump dirigeait la politique étrangère américaine sur «quiproquo” termes, en insistant sur le «L’Amérique d’abord” philosophie, l’administration Biden voit des opportunités non pas à travers les guerres commerciales ou les négociations, mais à travers l’escalade des conflits géopolitiques. L’équipe de Biden sacrifie la stabilité sur tous les fronts au nom du pouvoir. En tant que telle, la Maison Blanche Biden, bien qu’elle flatte les emplois et la prospérité américains, n’a pas pensé à déchirer les chaînes d’approvisionnement mondiales, à faire grimper les prix, à accélérer la confrontation géopolitique des blocs, à poursuivre des sanctions à grande échelle et à attiser l’incertitude mondiale pour un gain hégémonique.















Alors que Trump était hyper dramatique, il se souciait des marchés et de la croissance, et il savait aussi quand faire des compromis. Entouré de néoconservateurs comme Mike Pompeo sur la politique chinoise, il était plus intéressé à conclure des accords avec Pékin dans l’intérêt américain et pourrait les restreindre s’il le souhaitait. Biden, d’autre part, ne se soucie de rien et n’a pas de garde-corps. Bien sûr, il pourrait arborer un sourire, il pourrait ne pas appeler les gens de mauvais noms sur Twitter, mais c’est cette façade qui cache la politique dangereuse de la Maison Blanche qui a en fait laissé les Américains dans une situation pire que Trump n’a jamais réussi à le faire. Il semble peu probable, compte tenu des circonstances, que Trump aurait permis à la guerre russo-ukrainienne de se produire, et il a clairement indiqué à plusieurs reprises que s’il avait été président, cela ne se serait pas produit.

À certains égards, la pure incompétence de l’opposition a, malgré des circonstances désastreuses, permis à Biden d’être également incroyablement chanceux. Pour un président qui a de faibles cotes d’approbation, supervisant une situation économique désastreuse, il a atterri sur ses pieds lors des élections de mi-mandat de novembre, son parti prenant même le contrôle du Sénat.

Le fait qu’il continue de proclamer des victoires là où il n’y en a pas n’est qu’une indication de la façon dont les États-Unis souffrent d’un déficit de leadership. En ce sens, les méthodologies de Biden et de Trump peuvent différer, mais elles sont toutes deux le produit du même système défectueux qui récompense le mensonge et se concentre finalement sur la notation des points politiques nationaux par opposition aux résultats réels. Si les choses ont changé du tout en Amérique au cours des deux années du mandat de Biden, elles ont finalement changé pour le pire et constituent une menace pour le monde dans son ensemble. Pourtant, vous ne le croiriez jamais si vous étiez assis et regardiez son discours sur l’état de l’Union.