Pourquoi Joe Biden est-il à Crystal Lake, dans l’Illinois ?

La visite du PRESIDENT Joe Biden à Crystal Lake, dans l’Illinois, marquera une première pour tout président en exercice.

Le président s’est arrêté mercredi 7 juillet dans la ville de banlieue du nord-ouest de Chicago, qui abrite environ 38 000 personnes.

Biden proposera le plan américain des familles Crédit : Alamy

Pourquoi Joe Biden visite-t-il Crystal Lake ?

La visite de Biden se concentrera sur les parties de son programme qui n’ont pas été intégrées à l’accord bipartite sur les infrastructures qu’il a signé en juin, qui comprend des centaines de milliards de dollars d’investissements dans les routes et les ponts, les systèmes de transport en commun et le haut débit.

Il cherche à présenter son plan pour augmenter les dépenses d’éducation, de garde d’enfants et de soins de santé.

Biden fera pression pour des « investissements générationnels dans les infrastructures humaines » pour aider les étudiants et les enseignants, a déclaré à CNN un responsable de la Maison Blanche.

Il proposera également l’American Families Plan.

«En tant qu’ancien père célibataire, le président soulignera son plan visant à accroître l’abordabilité des services de garde d’enfants, en construisant de nouvelles garderies et en veillant à ce qu’aucune famille de la classe moyenne ne paie plus de sept pour cent de son revenu pour des soins de haute qualité pour les enfants jusqu’à l’âge cinq – et que les familles de travailleurs qui en ont le plus besoin n’auront pas du tout besoin de payer », selon le responsable de la Maison Blanche.

De plus, Biden cherche à établir une norme d’énergie propre et à investir dans les soins à domicile pour les personnes âgées et le logement abordable.

Biden devrait arriver au collège vers 12h35 Crédit : AP

Quel est le programme de Biden aujourd’hui ?

Biden est arrivé à l’aéroport international O’Hare à 11 h 35, puis s’est rendu au McHenry County College à Crystal Lake.

Dans l’après-midi, il a visité le collège avant de prononcer une allocution soulignant les avantages de son programme Reconstruire en mieux.

Après son voyage, Biden devrait retourner à la Maison Blanche plus tard mercredi.

L’événement est censé être privé, sur invitation seulement Crédit : Reuters

Comment Crystal Lake se prépare-t-il pour le président?

Crystal Lake attendait avec impatience l’arrivée du président depuis qu’il a annoncé qu’il viendrait en ville ce week-end, le maire de Crystal Lake Haig Haleblian.

Haleblian faisait partie des participants à l’événement au McHenry County College.

« Je suis extatique », a déclaré Haleblian.

« Je veux dire, c’est la première fois qu’un président en exercice se rend à Crystal Lake. »

Pour garantir à Biden un voyage en toute sécurité en ville, les services d’incendie et de police de Crystal Lake ont travaillé avec la Maison Blanche et les services secrets pour aider à la sécurité et aux protocoles de sécurité des lieux.