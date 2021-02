Pourquoi Joe Alwyn était le bon gars pour l’histoire d’amour de Taylor Swift

Bien sûr, comme pour la plupart des choses dans la vie de Swift, cela nécessitait une planification minutieuse et délibérée.

Dans les premiers mois de leur romance, il y a près de cinq ans, Swift et l’acteur basé à Londres sont passés en mode «verrouillage», a déclaré une source à E! News, une approche qui impliquait une série de jets privés, des douaniers britanniques prêts à vérifier son passeport sur le tarmac, des berlines noircies et des dates passées dans des lieux privés où, dit la source, « ils pourraient vraiment se connaître sans la pression d’être dans une relation publique et les gens qui font des jugements. «

Même après Le soleil a révélé « Taylor’s Secret Brit Love » en mai 2017, le couple a maintenu sa routine de cape et de poignard, sortant rarement ensemble en public et ne montrant certainement jamais leur visage.

Elle avait d’autres stratégies prêtes pour le moment où Alwyn s’est écrasé dans ses penthouses à Nashville et à New York. Tous deux, ils ont souvent sauté ce qui serait certainement des dîners très photographiés au profit de la cuisine eux-mêmes ou de la commande en livraison, comme ils l’ont fait pour une réunion qu’elle a organisée à Nashville. S’ils avaient besoin de s’aventurer, la paire astucieuse s’appuierait sur un trio solide de gardes du corps robustes, de berlines élégantes et de vêtements volumineux pour les aider à glisser inaperçus.