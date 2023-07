Voir la galerie





Crédit d’image: truTV

Joe Gatto est un comédien célèbre et ancien membre de The Tenderloins.

est un comédien célèbre et ancien membre de The Tenderloins. Il a joué dans Jokers peu pratiques pendant neuf saisons.

Il a annoncé sa sortie de Jokers peu pratiques en décembre 2021.

Joe Gatto était l’un des quatre principaux sur Jokers peu pratiques pendant neuf saisons. L’homme de 47 ans et les autres membres de la troupe de comédiens Les Filets a lancé la série de télé-réalité basée sur l’improvisation en décembre 2011. Mais Joe a choqué les fans lorsqu’il a annoncé sa sortie de l’émission à mi-chemin de la saison 9 en décembre 2021. Joe a connu un succès inimaginable dans l’émission avec James Murray, Brian Quinnet Sal Vulcanomais il a quand même choisi de passer à autre chose en raison de « problèmes » dans sa vie personnelle.

Alors, pourquoi Joe Gatto est-il parti Jokers peu pratiques? Voici tout ce que vous devez savoir sur le comédien d’improvisation et sa sortie de la série qui l’a rendu célèbre.

Qui est Joe Gatto ?

Joe Gatto est un comédien d’improvisation, acteur et producteur. Il est né le 5 juin 1976 à Staten Island dans une famille italienne. Son père est décédé en 1995 d’un cancer du pancréas. Quand Joe était au lycée, il a rejoint le club d’improvisation, c’est ainsi qu’il a rencontré James, Brian et Sal. Le quatuor s’est finalement réuni après l’université et a formé un problème d’improvisation et de sketchs appelé The Tenderloins en 1998. Ils ont produit leur contenu sur YouTube et Myspace avant de gagner 100 000 $ pour avoir participé à NBC. C’est votre spectacle concours, pour leur sketch « Time Thugs ». Joe et ses collègues membres de Tenderloins se sont vu offrir leur propre émission avec truTV… et Jokers peu pratiques est né.

Joe’s Jokers peu pratiques Succès

Jokers peu pratiques a été un énorme succès dès le tout premier épisode, diffusé le 15 décembre 2011. L’émission a été célébrée pour son humour et le concept d’utilisation de caméras cachées pour capturer les farces de l’émission. Joe, James, Brian et Sal sont tous devenus célèbres après la première de l’émission. Au cours des neuf premières saisons, la série a accueilli des tonnes d’invités célèbres, dont Joey Faton, Howie Mandel, Danica McKellar, Guy Fieriet Brooke Boucliers. Il y avait aussi un long métrage qui est sorti en février 2020 et a rapporté 10 millions de dollars au box-office.

Dans une interview de 2018 avec Mass Live, Joe a parlé du succès de l’émission et de la façon dont le concept a été conçu par les quatre membres de The Tenderloins. « Nous avons pensé que pourrions-nous faire notre version de ce qui serait une émission de comédie avec caméra cachée. Nous n’aimions pas faire le spectacle de farces traditionnel où nous nous sentions mal pour les gens qui se faisaient plaisanter », a-t-il déclaré. « Nous avons pensé pourquoi ne pas simplement nous faire les marques du spectacle. Demandez à nos trois amis de tourner la vis sur chacun de nous et laissez l’embarras collatéral être la source de la comédie.

Le succès de Jokers peu pratiques a également conduit The Tenderloins à obtenir leur propre jeu télévisé appelé L’indice de misère. La série, animée par l’actrice Jameela Jamildiffusé sur TBS pendant trois saisons de 2019 à 2021. Il mettait en vedette deux équipes s’affrontant en évaluant leurs événements réels hilarants et misérables sur une échelle de 1 à 100.

Pourquoi Joe est-il parti Jokers peu pratiques?

Le 31 décembre 2021, Joe a annoncé qu’il quittait The Tenderloins et Jokers peu pratiques se concentrer sur sa vie de famille. Il a révélé que lui et sa femme bessy se séparaient, il avait donc besoin d’être plus présent pour sa fille Milana (né en 2015) et son fils Remington (né en 2017). Joe a partagé la nouvelle dans une publication Instagram qui a pris les fans par surprise.

« Salut tout le monde. Désolé d’avance pour la note longue et plus sérieuse que d’habitude ci-dessous, je voulais juste vous faire savoir que je ne serai plus impliqué dans Impractical Jokers », a-t-il commencé sa longue déclaration, qui a obtenu plus d’un million de likes sur Instagram. « Aux côtés de mes amis, j’ai consacré une décennie de ma vie à bâtir cette franchise et je ne pourrais être plus fier de ce qui a été accompli. Cependant, en raison de certains problèmes dans ma vie personnelle, je dois m’éloigner », a ajouté Joe. « Bessy et moi avons décidé de nous séparer à l’amiable, alors maintenant je dois me concentrer sur le fait d’être le meilleur père et coparent de nos deux incroyables enfants. »

Le comédien a poursuivi: « En dehors de ma famille, mes relations avec Murr, Q et Sal ont été les plus importantes de ma vie. Je sais qu’ils continueront à faire rire le monde. Et même si nous quatre sommes ceux que vous voyez tous, ce spectacle n’est possible que grâce au travail acharné des talentueux membres de l’équipe qui travaillent dans les coulisses. Je suis très reconnaissant d’avoir travaillé avec chacun d’entre eux.

Joe a remercié ses « fans incroyables » pour leur soutien tout au long de sa course de neuf saisons sur l’émission à succès. « Ils disent que le rire est le meilleur remède, et j’espère que j’ai été en mesure de fournir une partie de cela au cours de la dernière décennie. Vous voir rire a été ma propre médecine, en particulier en ces temps étranges et difficiles que nous traversons », a-t-il déclaré. « Alors que je travaille sur les défis auxquels je suis confronté, j’espère et je suis ravi de créer de nouvelles façons de vous divertir. Beaucoup d’amour, Joe.

Jokers peu pratiques est revenu pour la saison 10, sans Joe, le 23 février 2023. C’est la première saison à être diffusée à la fois sur truTV et TBS. Les invités célèbres de la saison 10 ont jusqu’à présent inclus Bret Michaels, Paul Rudd, Poste Malone, Kesha, John Mayeret plus.

