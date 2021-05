Pourquoi Jim Cramer dit de continuer à acheter des baisses sur le marché boursier

Les investisseurs devraient profiter des replis du marché à court terme, a déclaré mardi Jim Cramer de CNBC, suggérant qu’il existe une gamme de catalyseurs positifs qui propulseront les actions à la hausse.

« Le marché boursier fonctionne sur des cycles. Lorsque vous en avez autant en même temps, les moyennes ont tendance à être sacrément résistantes », a déclaré l’animateur de « Mad Money », peu de temps après que le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average aient tous deux clôturé à la baisse de 0,2. %. « C’est pourquoi je pense que vous devez continuer à acheter les trempettes. Il y a trop de choses à aimer. »

Alors qu’il a déclaré que la Réserve fédérale finira par ajuster sa politique monétaire très accommodante, Cramer a soutenu qu’il y a une «ruée vers de plus petits cas haussiers» pour soutenir le marché jusqu’à ce que l’action de la banque centrale soit une menace plus imminente.

Le principal d’entre eux est la solide réouverture de l’économie cet été, car les vaccinations Covid permettent plus d’activité, a déclaré Cramer. En plus de voir plus à la hausse les actions des croisières et des casinos, Cramer a exprimé son optimisme à l’égard des exploitants de parcs à thème tels que Disney et Cedar Fair.

Les exploitants de centres commerciaux comme Simon Property Group et leurs locataires tels que L Brands et Gap ont également rebondi plus fort que prévu, a déclaré Cramer.

Selon Cramer, l’économie en plein essor fait également passer les actions cycliques de celles de l’agriculture comme Deere aux sidérurgistes Nucor, Cleveland-Cliffs et United States Steel Corporation. Il a ajouté que le cycle du logement semble toujours être solide, bénéficiant aux actions de l’espace comme Lennar.

« Ensuite, il y a le marché haussier de l’assurance maladie », a déclaré Cramer, en désignant UnitedHealth, Centene, Cigna, Humana et Aetna-parent CVS. « Ils disent simplement bienvenue à bord. Ils peuvent être achetés sur n’importe quelle trempette rare. »