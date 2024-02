Pourquoi Jill Biden a assumé un rôle plus public en réponse au rapport du procureur spécial

WASHINGTON — Première dame Jill Biden a été profondément offensé et personnellement motivé à donner une réponse après que le conseiller spécial Robert Hur a publié son rapport la semaine dernière alléguant que le président ne pouvait pas se souvenir de la date de la mort de leur fils et avait du mal à se souvenir d’autres détails clés, selon deux personnes proches des discussions.

Comme Joe BidenÉpouse du président depuis plus de 46 ans, elle est considérée comme la conseillère la plus fiable et la plus farouche défenseure du président. C’est pourquoi, disent les gens, elle a joué un rôle dans l’élaboration d’une déclaration profondément personnelle que la campagne de réélection de Biden a partagée samedi soir, un événement rare parmi la correspondance de campagne plus standard adressée aux partisans.

Dans l’e-mail, la première dame a qualifié les critiques contre la mémoire du président d’« inexactes » et de rien d’autre que « d’attaques politiques personnelles ».

« Je ne sais pas ce que ce conseiller spécial essayait de réaliser », a-t-elle écrit. « Nous devrions accorder la grâce à tout le monde, et je ne peux pas imaginer que quelqu’un puisse essayer d’utiliser la mort de notre fils pour marquer des points politiques. Si vous avez vécu une perte comme celle-là, vous savez que vous ne la mesurez pas en années, mais en chagrin. Le 30 mai est une journée gravée à jamais dans nos cœurs. Cela m’a brisé, cela a brisé notre famille.

Le message de Jill Biden samedi a rapidement permis de récolter plus d’argent que tout autre courrier électronique envoyé par la campagne depuis que le président a lancé sa campagne de réélection en avril, a déclaré un responsable de campagne. La personne n’a pas divulgué le montant qu’elle a récolté.

La longue déclaration ne comprenait pas de demande financière spécifique aux supporters, mais elle comprenait un bouton de don à la fin de la note, qui était signé : « Love, Jill ».

Une personne proche de la première dame a déclaré qu’elle souhaitait mettre la référence à Beau Bidenla mort de en « termes de vraie maman américaine ».

La réponse de Biden est venue « du cœur » parce qu’elle a considéré l’affirmation selon laquelle le président ne savait pas quand leur fils est décédé « au-delà de la pâleur », a déclaré la source, ajoutant qu’elle estimait également que les « attaques » contre son âge étaient « carrément inexactes ». .»

“Elle voulait préciser que le peuple américain profite chaque jour de chacune de ses 81 années”, a déclaré la personne. “Il fait plus en une heure que la plupart des gens ne le font en une journée – elle le voit plus que quiconque.”

La première dame a fait écho à un argument avancé par le président et la vice-présidente Kamala Harris après la publication du rapport, selon lequel le rapport était « politiquement motivé » et « gratuit ».

La décision de s’exprimer a été facile pour la première dame, selon une conseillère de campagne principale qui a déclaré qu’elle n’avait pas hésité.

“Si la conseillère spéciale veut utiliser son fils décédé comme une arme politique, elle aura quelque chose à dire à ce sujet – c’est ce qu’elle a dit”, a déclaré le conseiller.

Jill Biden devrait être une militante active et une collecte de fonds pour son mari au cours des neuf prochains mois, selon deux personnes familières avec son emploi du temps.

“Comme elle l’a été pendant toutes les campagnes du président, la Première dame sera un messager efficace sur la piste”, a déclaré le porte-parole de la campagne Biden, Seth Schuster. « En tant qu’enseignante, mère et grand-mère, elle occupe une position unique pour entrer en contact avec les principales circonscriptions à travers le pays et parler de la vision du président pour l’Amérique. La voix de confiance de la Première Dame sera cruciale pour mobiliser les électeurs dont nous avons besoin pour gagner en novembre. »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com