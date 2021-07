Pourquoi jeter vos vêtements est meilleur pour l’environnement que de les louer

À l’instar du recyclage et de la revente, la location de vêtements fait partie des solutions proposées par l’industrie de la mode pour contribuer à réduire son impact sur la planète. Mais ces nouveaux modèles sont-ils vraiment aussi verts qu’il y paraît ? Peut-être pas, selon une nouvelle étude qui pointe notamment les émissions de gaz à effet de serre générées par les services de location de vêtements de plus en plus populaires. Mauvaise nouvelle pour tous ceux qui voient dans la location de vêtements un moyen de faire quelque chose de positif pour la planète. En fait, en termes d’impact environnemental, ce processus pourrait finalement être pire que d’acheter puis de jeter de nouveaux vêtements. Ainsi conclut une étude finlandaise publiée dans la revue scientifique Environmental Research Letters et rapportée dans The Guardian. La nouvelle arrive à un moment où les plateformes de location se multiplient à travers le monde et où les marques elles-mêmes lancent même leurs propres services.

Les chercheurs ont analysé l’impact environnemental – ou, plus précisément, les émissions de gaz à effet de serre – de cinq scénarios différents de « propriété » et de « fin de vie » du textile, y compris la location de vêtements, le recyclage, la revente ou le port d’articles pour plus ou moins de temps avant de les jeter. C’est quelque chose qui n’a pas été réalisé auparavant.

Les résultats peuvent sembler surprenants, mais la location de vêtements s’est avérée avoir le plus grand impact sur le climat, les chercheurs concluant que cela pourrait être encore pire que de jeter les vêtements après usage. Et c’est un constat surprenant, puisque ces services sont désormais souvent présentés comme une alternative éco-responsable au shopping traditionnel.

En particulier, l’étude suggère que les allers-retours entre les locataires et les entrepôts, et donc un grand nombre de transports impliqués, jouent un rôle clé dans ces résultats, entraînant une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. De même, le nettoyage à sec des vêtements a également un impact important.

Au final, les loueurs devraient transformer leur logistique pour rendre ces services plus respectueux de la planète. L’impact environnemental de la location serait alors équivalent à celui de la revente de vêtements, même si cela n’apparaît pas non plus comme l’option la plus écologique. Au final, les chercheurs concluent que la meilleure solution reste d’acheter moins de vêtements, et de les porter le plus longtemps possible, avant de les revendre ou de les donner.

