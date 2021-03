« Et je connais Britney et je sais ce qu’elle a traversé et c’est si difficile, parce que ce sont les opinions de beaucoup de gens sur toi qui essaient juste de vivre ta vie en tant qu’être humain normal parce qu’à l’intérieur, nous sommes vraiment juste, tu sais, nous sommes normaux , vous connaissez? » Simpson partage. « Nous pourrions avoir une grande plate-forme mais, vous ne pouvez prendre des choses que pour si longtemps, vous pouvez seulement, vous savez, permettre aux gens d’entrer et de vous attaquer jusqu’à ce que vous deviez vraiment, vous savez, mettre votre garde. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy