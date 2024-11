Pourquoi Jesse Eisenberg se sentait comme un « hack » sur le tournage de « A Real Pain » avec Kieran Culkin

Jesse Eisenberg a été honoré par sa co-star Kieran Culkin sur le tournage de leur nouveau film, « A Real Pain ».

Eisenberg, qui a écrit et réalisé le film, raconte à Page Six qu’il s’est senti comme un « hack » et s’est embarrassé devant la star de « Succession » lors de leur premier jour de tournage.

Il explique que pendant le temps de Culkin sur la série HBO primée aux Emmy Awards, ils l’ont filmé à la manière d’un documentaire alors qu’il se promenait dans la pièce au lieu de laisser les acteurs se tenir debout sur une marque définie pour le tournage.

Jesse Eisenberg explique comment Kieran Culkin a remis en question son style de réalisation sur le tournage de « A Real Pain ». Page six

Eisenberg partage que Culkin ne voulait pas rester sur une cible. Page six

La star de « The Social Network », 43 ans, dit qu’il a demandé à Culkin, 42 ans, de se tenir debout sur une marque uniquement pour que le gagnant d’un Emmy l’interroge.

« Il a dit : « Pourquoi devrais-je rester là-bas ? « , se souvient Eisenberg. « J’ai dit : ‘Nous avons cette magnifique photo, ces statues derrière vous et c’est magnifique’ et il ne voulait tout simplement pas rester sur cette position. »

Au lieu de cela, Culkin a suggéré que la caméra le suive partout, et Eisenberg dit que l’alternative « était si drôle, si vivante ».

La star de « The Social Network » dit qu’il a rapidement réalisé que Culkin avait raison. PROJECTEUR RENARD

Eisenberg admet qu’il se sentait comme « un hack ». Taylor Jewell/Invision/AP

« Et j’ai réalisé, OK, la façon dont nous allons filmer Kieran sera, vous savez, avec la caméra sur l’épaule de notre caméraman et sans obtenir le genre de vues magnifiques que j’avais prévu depuis des mois. »

Eisenberg avoue que sa première réflexion sur l’interaction lui a donné le sentiment d’être un « hack ».

« Je me suis immédiatement senti gêné », ajoute-t-il, notant modestement que « j’essaie toujours de réfléchir au comportement que je peux changer, qui est le mien et je me disais, oui, j’ai probablement tort ici. Faisons le film qui permettra à Kieran d’exceller le plus.

Le film est réalisé et écrit par Eisenberg. PROJECTEUR RENARD

Culkin et Eisenberg jouent des cousins ​​qui visitent la Pologne en l’honneur de leur grand-mère.

Il semble qu’Eisenberg ait atteint son objectif puisque le film a reçu des critiques élogieuses et que Culkin est déjà mentionné pour une nomination aux Oscars.

Le duo incarne des cousins ​​qui font une tournée en Pologne pour honorer leur grand-mère. Cependant, le voyage se complique à mesure que des tensions familiales font surface.

Le principe a été inspiré par le propre voyage d’Eisenberg en Pologne.

Le film est inspiré d’une visite faite par Eisenberg en Pologne. PROJECTEUR RENARD

Eisenberg dit qu’il ressent un lien profond avec la Pologne et qu’il recevra bientôt son passeport polonais. Taylor Jewell/Invision/AP

« Ma femme et moi avons en quelque sorte parcouru la Pologne en sac à dos en 2008 », explique-t-il. « En fait, nous sommes allés dans tous les endroits où les personnages vont, je veux dire plus particulièrement dans tous les endroits où ils se sont rendus. [in the movie].»

La star de « Zombieland » a été tellement émue par cette visite qu’il a demandé la citoyenneté polonaise, qu’il obtiendra dans quelques semaines.

«Je ressens simplement ce lien profond avec le pays polonais», dit-il. « Ma famille a vécu là-bas plus longtemps qu’à New York… j’avais l’impression que c’était comme quelque chose que je voulais, c’était toujours comme quelque chose auquel je voulais me connecter pour des raisons dont je ne suis pas exactement consciente. »

« A Real Pain » est actuellement à l’affiche dans les salles.