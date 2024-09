Pourquoi Jensen Ackles a refusé de tourner une scène de la saison 3 de The Boys

Il y a pas mal de personnages monstrueux dans la série Prime Video « The Boys », mais Soldier Boy, interprété par Jensen Ackles, est certainement parmi les pires. C’est un homme misogyne, fanatique et profondément haineux, avec des problèmes de colère et de nombreux traumatismes, mais il est aussi très amusant à regarder. Ackles est fantastique, et la saison 3 lui a donné la vedette pour vraiment montrer sa gamme et ses prouesses comiques dans une performance délicieusement démente. Cela l’a également réuni avec le showrunner de « Supernatural » Eric Kripke, qui est showrunner de la série satirique de super-héros, mais cela s’est avéré un peu difficile pour Ackles car Kripke savait qu’il pouvait vraiment repousser les limites.

« The Boys » est connu pour repousser les limites du bon goût (et les briser souvent au nom de la satire), et lors de la troisième saison, Kripke avait une demande pour Ackles qui allait un peu trop loin. Dans des entretiens avec Divertissement hebdomadairele duo a partagé ses sentiments sur ce désaccord créatif apparemment intense mais amical. De toute évidence, les choses se sont bien passées, car Ackles sera de retour pour la cinquième et dernière saison de « The Boys », mais on ne peut s’empêcher de se demander ce qu’il a refusé exactement.

Dans les interviews, les deux hommes ont expliqué qu’il n’y avait qu’une seule scène qui poussait les choses trop loin, mais ils ont refusé de préciser de quoi il s’agissait. Selon le duo, Ackles a appelé Kripke après avoir lu ses scénarios et lui a expliqué qu’il « ne pouvait tout simplement pas faire ça » parce qu’il pensait que ce serait honteux pour lui en tant que père de famille « et être humain qui se respecte ». Kripke a poursuivi en expliquant qu’ils « ont trouvé un compromis où j’ai obtenu ce dont j’avais besoin sans qu’il détruise son âme », ce qui exclut le fameux rendez-vous sexuel de Soldier Boy et Homelander (Antony Starr) des bandes dessinées, qui ont été entièrement supprimées.