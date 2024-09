Pourquoi Jennifer Garner se rend chez Ben Affleck « presque tous les jours »

Alors que Ben Affleck traverse son divorce avec Jennifer Lopez, il aurait une « équipe de pitié » autour de lui. Lopez a sa meilleure amie, Leah Remini, et quant à Affleck, il a son ex-femme, Jennifer Garner. Et au milieu de cet état d’esprit « équipe de pitié », des sources proches affirment qu’elle va lui rendre visite « presque tous les jours » pour s’assurer qu’il gère tout bien.

Des initiés ont récemment déclaré InTouch hebdomadaire que Garner a rendu visite à Affleck à plusieurs reprises, soi-disant pour s’assurer qu’il ne retombe pas dans ses vieilles habitudes.

« C’est la principale raison pour laquelle on voit Jen y aller presque tous les jours pour s’assurer qu’il va bien. Sa mère, son frère et ses amis proches, comme Matt Damon, l’aident aussi », a déclaré la source. « Ils sont tous en contact avec lui et entre eux. Ils forment une véritable équipe et agissent comme un groupe de soutien de fait pour lui. S’ils voient quelque chose d’inquiétant, ils s’alertent immédiatement. Ben sait qu’ils sont tous en contact, mais il ne sait pas dans quelle mesure. »

Donc, Garner aide vraiment Affleck du mieux qu’elle peut, en s’assurant qu’il ne retombe pas dans ses anciennes addictions et en s’assurant qu’il vive sa meilleure vie pendant son divorce en cours avec Lopez.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de Garner qui surveille Affleck tout le temps. En fait, en plus d’aller chez lui, il est allé chez elle tellement de fois que, selon Magazine Vie et Styleque Garner aurait même pensé à l’emmener vivre avec elle pendant une brève période jusqu’à ce qu’il se remette sur pied. (Et malgré ce que son petit ami John Miller en pense apparemment.)

«[Ben’s] il a une clé pour aller et venir à sa guise, et il passe beaucoup de temps à [Jennifer Garner’s] « Il est très gentil, il vient dîner et passe du temps avec les enfants », a déclaré une source au média. « C’est génial pour son état d’esprit et les enfants adorent l’avoir à ses côtés », a-t-elle ajouté. [and this is] pourquoi Jen est ouverte à l’idée qu’il réemménage.

Ben Affleck, Jennifer Garner (portant du Gucci) aux 64e GOLDEN GLOBE AWARDS, le 15 janvier 2007, à Los Angeles, en Californie.

Chris Haston/©NBC/Avec l’aimable autorisation de la collection Everett.

Quant à Affleck et Garner, ils se sont rencontrés en 2000 lors du tournage Port de Pearl, Ben Affleck était fiancé à Jennifer Lopez et Garner était marié à Scott Foley. Leur relation amoureuse n’a commencé qu’en 2004, et ils se sont mariés aux îles Turques-et-Caïques en juin 2005. Ils ont ensuite eu trois enfants : Violet Anne Affleck, 18 ans, Seraphina Rose Elizabeth Affleck, 15 ans, et Samuel Garner Affleck, 12 ans.

Le couple officiellement a demandé le divorce en 2017 et en 2018, ils ont finalisé leur divorce.

Ben Affleck et Jennifer Lopez

Photo de Charley Gallay/Getty Images pour ELLE

Malgré son divorce, Garner a aidé Affleck à gérer son divorce avec Lopez. Pour ceux qui ne le savent pas, Lopez et Affleck sont sortis ensemble et ont été fiancés de 2002 à 2004. Puis, en 2021, Lopez et Affleck ont ​​ravivé leur romance et un an plus tard, ils se sont fiancés et se sont mariés lors d’une cérémonie somptueuse. Puis, après des mois de spéculation, par TMZLopez a demandé le divorce le 20 août, précisant que la date de séparation était le 26 avril 2024.

