Pourquoi Jennette McCurdy d’iCarly et d’autres stars quittent Hollywood

Les fans savent depuis un certain temps que Jennette mccurdy ne revient pas au très attendu iCarly renaissance, et maintenant ils ont toute l’histoire derrière sa décision.

Mieux connu pour avoir créé Sam Puckett dans la série Nickelodeon et pour avoir repris plus tard le rôle sur Sam et chat avec Ariana Grande, Jennette a partagé lors du dernier épisode d’elle Vide à l’intérieur podcast que non seulement elle a cessé de jouer, mais son succès à Hollywood ne la remplit pas de fierté.

« J’ai arrêté il y a quelques années parce que je ne voulais pas le faire au départ », a-t-elle déclaré à un invité. Anna Faris. Jennette a expliqué que sa mère l’avait encouragée à commencer à jouer à un jeune âge et que ses concerts avaient fini par soutenir sa famille financièrement, mais elle a décidé de changer de carrière après le décès de sa mère en 2013 à la suite d’une bataille contre le cancer.

«Une fois que j’ai commencé à maîtriser mes nerfs, j’ai commencé à avoir un peu de traction, mais j’ai finalement arrêté après le décès de ma mère, car avec sa mort, beaucoup de ses idées pour ma vie sont mortes, et c’était la sienne voyage, et difficile, bien sûr », a déclaré Jennette.